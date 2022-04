AACSB destaca 24 escolas de negócios que promovem a diversidade e a inclusão

Esse programa anual reconhece instituições do mundo todo que atuam como defensoras da mudança no cenário da educação de negócios. Em 2022, os destaques consistem nos esforços para elevar a diversidade, equidade, inclusão e pertencimento (DEIB). A ênfase em DEIB é uma característica fundamental dos padrões de credenciamento de negócios da AACSB de 2020 e o foco de um artigo de posicionamento publicado recentemente. O artigo ilustra o compromisso da AACSB com o acesso equitativo à educação de negócios de alta qualidade em todo o mundo e convoca a comunidade de educação de negócios a incorporar os princípios de DEIB em suas estratégias e culturas.