AACSB destaca 25 escolas de negócios que enaltecem o empreendedorismo

TAMPA, Flórida, 21 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Hoje, a AACSB International (AACSB) - a maior rede de educação empresarial do mundo - anuncia as 25 escolas de negócios que se destacam no desafio a seus membros, Innovations That Inspire. Uma iniciativa anual, o desafio reconhece instituições de todo o mundo que atuam como defensores da mudança no cenário da educação empresarial. O desafio deste ano enfatiza "Catalisadores para a Inovação" - uma das cinco oportunidades identificadas na Collective Vision for Business Education da AACSB. Com programas que incluem colaborações interdisciplinares e envolvimento da comunidade, as inovações destacadas são exemplos inspiradores dos esforços da educação de negócios para elevar o pensamento empreendedor e a criação de novos negócios.

As seguintes iniciativas impactantes estão incluídas entre as inovações destacadas deste ano:

Succession Iowa da Universidade do Norte de Iowa é uma forma de conectar empresários rurais de Iowa que desejam sair do setor e compradores qualificados que podem administrar esses negócios com sucesso no futuro.

da Universidade do Norte de é uma forma de conectar empresários rurais de que desejam sair do setor e compradores qualificados que podem administrar esses negócios com sucesso no futuro. O programa Biodesign da Universidade Hebraica de Jerusalém desenvolve a próxima geração de liderança de ponta em empreendedorismo e tecnologia biomédica de Israel por meio de uma abordagem multidisciplinar baseada em equipes, na qual equipes médicas, estudantes de engenharia e estudantes de negócios desenvolvem em conjunto novos dispositivos médicos.

por meio de uma abordagem multidisciplinar baseada em equipes, na qual equipes médicas, estudantes de engenharia e estudantes de negócios desenvolvem em conjunto novos dispositivos médicos. O Swinburne Social Startup Studio da Universidade de Tecnologia de Swinburne trabalha com empreendimentos sociais em estágio inicial para desenvolver e testar ideias, construindo conhecimento para fortalecer o ecossistema do empreendimento social.

"A demanda por inovação que envolve especialistas em várias disciplinas e atende às necessidades das comunidades locais e global nunca foi tão aparente quanto nesses tempos sem precedentes", disse Thomas R. Robinson, presidente e CEO da AACSB. "Temos a honra de apresentar essas 25 escolas de negócios por seu valioso papel na promoção do empreendedorismo por meio de pesquisa, ensino e envolvimento da comunidade. Os esforços delas estão permitindo a criação e a eficácia da liderança empresarial no mundo todo".

Agora, em seu quinto ano, o desafio Innovations That Inspire destacou mais de 120 esforços de escolas de negócios que exemplificam abordagens com visão de futuro para a educação, a pesquisa, o engajamento ou a participação da comunidade, além da liderança. Até o momento, os membros da Business Education Alliance da AACSB compartilharam quase 1.000 inovações, criando um repositório robusto no sistema DataDirect da AACSB para informar e inspirar outros membros e o setor.

Para uma visão geral de todas as inovações em destaque, visite aacsb.edu/innovations-that-inspire.

Sobre a AACSB International

Fundada em 1916, a AACSB International (AACSB) é a maior aliança de educação de negócios do mundo, conectando educadores, alunos e empresas para criar a próxima geração de grandes líderes. Com presença em mais de 100 países e territórios, a AACSB promove a participação, acelera a inovação e amplia o impacto na educação de negócios. Saiba como a AACSB está transformando a educação de negócios para uma sociedade melhor em aacsb.edu.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/492010/AACSB_International_Logo.jpg

FONTE AACSB International

Related Links

http://www.aacsb.edu



SOURCE AACSB International