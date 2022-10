AACSB International anuncia el nombramiento de nuevos líderes en Europa, Oriente Medio y África

TAMPA, Florida, 14 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- AACSB International (AACSB) anunció hoy el nombramiento de Ronald (Ron) Tuninga como su nuevo vicepresidente y director general para Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Dirigirá el crecimiento continuo en EMEA, incluidas la planificación estratégica, las operaciones, las actividades de difusión y participación, y promoverá el valor de la educación en negocios y la acreditación de The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Tuninga continuará con el trabajo de Tim Mescon, vicepresidente ejecutivo y gerente general para EMEA, quien se retirará en diciembre de 2022 después de haber establecido la Oficina de Ámsterdam (Países Bajos) en 2014 y de haber conseguido un aumento en el número de miembros en EMEA de casi un 60 %.

"La capacidad natural de Ron de conectarse e interactuar con los miembros y las partes interesadas será un activo increíble para la AACSB mientras seguimos expandiéndonos en la región EMEA y profundizamos nuestras relaciones con educadores, empresas y gobiernos", afirmó Geoff Perry, vicepresidente ejecutivo y director de membresía global y director general de Asia Pacífico. "Nos enfocamos en mejorar la calidad de la educación en negocios en todo el mundo y ayudar a las escuelas a contribuir a la sociedad de manera positiva y significativa. La experiencia y la red de Ron generarán un impacto inmediato en el valor que ofrecemos en la región de EMEA y a nivel mundial".

Un líder innovador y emprendedor con experiencia global en los sectores público y privado de la educación superior, Tuninga es exvicepresidente de asuntos académicos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Wittenborg, catedrático del Centro de Investigación de Negocios Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas de HAN (Países Bajos), vicerrector (empresa) y decano de la Facultad de Administración de Empresas y Derecho de la Universidad de Kingston en Londres (Reino Unido), y decano de la AVT Business School en Copenhague (Dinamarca). También fue decano del exdecano de la Maastricht School of Management (Países Bajos). Tuninga tiene un doctorado de Temple University (Filadelfia, Estados Unidos), una licenciatura (MA) en economía, una maestría en administración de empresas (MBA) en negocios internacionales y una maestría (MSc) en marketing.

"Me entusiasma darle la bienvenida a Ron al equipo directivo de la AACSB y espero ver el impacto que generará en el crecimiento del alcance y la influencia de la AACSB en la EMEA", afirmó Caryn L. Beck-Dudley, presidenta y directora ejecutiva de la AACSB. "Ha dedicado toda su carrera a promover y apoyar la educación de calidad a nivel mundial y será una de las fuerzas impulsoras detrás de la visión de la AACSB de acelerar la transformación y la innovación en materia de educación en negocios".

Tuninga ha participado en proyectos internacionales financiados por el gobierno de Países Bajos, el Banco Mundial, la Unión Europea, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. También ha participado activamente como voluntario en la AACSB. Tuninga despachará desde la oficina de la AACSB en Ámsterdam, Países Bajos, y se conectará con miembros de la AACSB en la conferencia anual de la EMEA, del 23 al 25 de noviembre de 2022, en Ámsterdam, Países Bajos.

Acerca de AACSB International

Fundada en 1916, AACSB International (AACSB) es la alianza de educación en negocios más grande del mundo, que conecta a educadores, alumnos y empresas para crear la próxima generación de grandes líderes. Con presencia en más de 100 países y territorios, AACSB fomenta el compromiso, acelera la innovación y amplía el impacto en la educación empresarial. Descubra cómo AACSB está transformando la educación en negocios para crear una mejor sociedad en aacsb.edu.

