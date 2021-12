"A mudança da Free2Play para a Play2Earn dará origem ao modelo guilda e promoverá o crescimento de centenas de guildas de startups", disse Han Kao, fundador da Sanctor Capital. "A AAG Ventures dá um passo adiante nesta evolução fundamental, oferecendo as ferramentas e a infraestrutura para essas guildas operarem e servirem os seus estudantes."

O financiamento permitirá que a AAGV lance versões beta de suas plataformas P2E e L2E em 2022 e que amplie a sua guilda. A empresa tem o objetivo de trazer 100 milhões de pessoas para o metaverso até 2030 com o objetivo de difundir a suficiência econômica. "O Play-To-Earn deu ao mundo uma maneira de entregar bilhões de dólares para milhões de pessoas, muitas vezes quando é mais necessário e através de um meio envolvente", disse Nelly Sutjiadi, cofundadora e presidente "Estamos entusiasmados para acelerar e ampliar seu impacto, além de apresentar o conceito-irmã da Learn-To-Earn, o que acreditamos que terá um impacto comparável ao mesmo tempo em que educará as pessoas."

A plataforma P2E oferecerá a infraestrutura de software necessária para quase todas as guildas P2E e servirá como a espinha dorsal para os participantes da P2E. "Acreditamos que a melhor chance para chegarmos a 100 milhões de estudantes é cooperando e habilitando outras guildas em vez de competir com elas", disse Jack Vinijtrongjit, cofundador e CEO da AAGV. "O modelo da plataforma é a forma como podemos fazer isso melhor, e está alinhado com a nossa profunda experiência em software."

A plataforma L2E é um novo conceito que aproveita o melhor da P2E, mas redireciona seu foco diretamente para a educação. Os jogadores da L2E ganharão criptomoedas enquanto aprendem habilidades transferíveis (por exemplo, matemática, programação) que podem lhes dar mais possibilidades de emprego em negócios que integrem aspectos e mecânica de vídeo gaming. Vladimir Velmeshev, sócio da Kosmos Ventures declarou: "Também estamos entusiasmados com a exploração, pela AAGV, de casos de uso futuro para P2E e a possível mudança de tarefas no jogo para tarefas mais úteis, como programação, aprendizagem ou solução de problemas em geral."

O financiamento também permitirá que a AAGV continue a expandir sua própria guilda, que atualmente inclui mais de dois mil estudantes nas Filipinas e em seis outros países. Esse esforço ajudará mais pessoas a obter eficiência econômica por meio da P2E e também permitirá a expansão da AAGV em todo o mundo, a diversificação em todos os jogos e, o mais importante, obtenção de percepções sobre os pontos problemáticos de guildas para ajudar no design da plataforma P2E.

Contato para a imprensa: Totis, [email protected], +447429602241

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1701277/AAG_Ventures_Funding.jpg

FONTE AAG Ventures

SOURCE AAG Ventures