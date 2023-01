Aantal crypto-ETP's gegroeid met 50% in 2022, zelfs toen de AUM gespiegelde waarde van cryptovaluta daalde

LONDEN, 17 januari 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc.'s (het "Bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) analyse van wereldwijde Exchange Traded Products (ETP's) die cryptovaluta's als onderliggende activa hebben, wees uit dat het aantal ETP's in 2022 met 50% van 109 naar 162 is toegenomen, zelfs toen de Assets Under Management (AUM's) ervan met 66% daalden, een afspiegeling van de 64 % daling van de marktwaarde van cryptovaluta in dezelfde periode.

Uit onderzoek van Fineqia bleek dat het aantal ETP's in december met 53 was toegenomen van 109 naar 162 in januari. Omgekeerd daalde het totale beheerde vermogen ervan tot een derde van hun waarde van USD 58,5 miljard in 2022 tot USD 20 miljard. De prijs voor Bitcoin (BTC) daalde met 65%, terwijl Ethereum (ETH) in kalenderjaar 2022 met 68% gedaald was.

Voor de maand december daalde het beheerde vermogen van ETP's met 5%, terwijl de waarde van cryptovaluta met 8% daalde tot ongeveer USD 800 miljoen. Dat impliceerde een totale daling van 64% in 2022 ten opzichte van USD 2,2 biljoen afgelopen januari.

"Het feit dat elke week gemiddeld één nieuw ETP werd uitgegeven, ondanks de bearmarkt in 2022, kan worden gezien als een indicatie van de aanhoudende belangstelling van investeerders voor deze activaklasse", aldus Bundeep Singh Rangar, CEO van Fineqia. "Specifieke gebeurtenissen, zoals het faillissement van FTX, hebben bijgedragen aan een waardedaling van cryptovaluta en de daaruit voortvloeiende AUM's."

ETP's die tijdens bearmarkten zijn gestart, kenden een aanzienlijke groei in daaropvolgende bullmarkten. De Litecoin Trust (LTCN) van Grayscale, gelanceerd in 2018, groeide bijvoorbeeld meer dan 220x vanaf een initiële AUM van ongeveer USD 472.000 tot ongeveer USD 104 miljoen. Zo is het beheerde vermogen van twee ETP's met 21 aandelen ook ongeveer 120x gestegen vanaf het moment van lancering in 2019. De 21Shares Ethereum ETP (AETH) groeide van ongeveer USD 1,3 miljoen naar USD 155 miljoen en die van de 21Shares Bitcoin ETP (ABTC) steeg van USD 1,2 miljoen naar bijna USD 145 miljoen.

Daarentegen worden ETP's gelanceerd rond de tijd van BTC's hoogste punt ooit van meer dan USD 65.000 in november 2021, zoals de ProShares Bitcoin Strategy ETF, gelanceerd op 18 oktober 2021, daalde met 54% van USD 1,2 miljard tot ongeveer USD 549 miljoen. Zo daalde ook de Invesco Physical Bitcoin ETN, die op 22 november 2021 begon, met 70% van een aanvankelijk USD 171 miljoen tot ongeveer USD 52 miljoen.

In de maand december daalden de AUM ETP's met BTC met 3% van USD 14 miljard naar USD 13,5 miljard. Het beheerde vermogen van in ETH luidende ETP's daalde met 7,5% van USD 5,3 miljard tot USD 5 miljard. ETP's die alternatieve munten vertegenwoordigen, daalden met 18% en die met een mandje cryptovaluta's daalden met 8%.

Eén ETP met het FTX-token (FTT) als onderliggende waarde werd uit de handel gehaald, waardoor het totale aantal ETP's met één afnam tot 162, van de 163 die eerder werden vermeld.

Alle genoemde bedragen zijn in Amerikaanse dollars en alle prijzen van cryptovaluta zijn afkomstig van CoinMarketCap.

Alle ETF's en ETP's AUM zijn door de interne onderzoeksafdeling van Fineqia samengesteld uit openbaar beschikbare bronnen zoals 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp., MorningStars, Inc. en TrackInSight SAS.

Over Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com ) is een beursgenoteerde entiteit in Canada (CSE: FNQ), VS (OTC: FNQQF) en Europa (Frankfurt: FNQA). De strategische focus van Fineqia is het bieden van een platform met bijbehorende diensten om de uitgifte van effecten te ondersteunen en de administratie van schuldbewijzen te beheren. Fineqia bouwt momenteel zijn alternatieve financiële activiteiten uit en heeft wereldwijd momenteel een groeiende portefeuille van technologiebedrijven in blockchain, fintech en cryptovaluta.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen toekomstgerichte informatie bevatten (zoals gedefinieerd in de toepasselijke Canadese effectenwetten) ("toekomstgerichte verklaringen"). Alle verklaringen die geen historische feiten zijn en die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan Fineqia (het "Bedrijf") denkt, verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden (inclusief, maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot mogelijke acquisities en financieringen) zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van de woorden "kan", "zal", "zou", "doorgaan", "verwachten", "anticiperen", "schatten", "geloven", "van plan zijn", "plannen" of "projecteren", óf het tegenovergestelde van deze woorden of andere variaties op deze woorden of vergelijkbare terminologie. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten het vermogen van het bedrijf om te controleren of te voorspellen, waardoor de werkelijke resultaten van het Bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de huidige verwachtingen, zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het niet verkrijgen van voldoende financiering en andere risico's die worden vermeld in het openbaarmakingsdossier van het Bedrijf dat is geregistreerd bij de relevante regelgevende instanties voor effecten. Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum waarop deze is gedaan, behalve voor zover vereist door de toepasselijke effectenwetgeving. Het Bedrijf wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, behalve voor zover vereist door toepasselijke effectenwetgeving.

Neem voor meer informatie contact op met: Katarina Kupcikova, Analyst, E. [email protected], T. +44 7806 730 769; Bundeep Singh Rangar, CEO, E. [email protected], T. +1 778 654 2324

SOURCE Fineqia International Inc.