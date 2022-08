Aarav Solutions permet à Equifax® Canada de lancer un nouveau système de facturation automatisé sur le cloud

ISELIN, N.J., 4 août 2022 /PRNewswire/ -- Aarav Solutions a annoncé aujourd'hui son rôle de partenaire intégrateur de système (SI) sur la plateforme de facturation du Système financier mondial (GFS) d'Equifax Canada.

L'initiative GFS fait partie de la mission d'Equifax de rationaliser les multiples processus de facturation en un seul système de facturation mondial et remplace l'ancien système de comptabilité et de facturation d'Equifax Canada. Ce lancement souligne la position d'Aarav Solutions en tant que digne acteur du SI sur la scène internationale.

« Nous regarderons ce projet avec le recul et nous saurons que nous avons joué un rôle essentiel dans la modernisation de la fonctionnalité de facturation canadienne pour une entreprise mondiale de données, d'analyse et de technologie qui est un acteur essentiel de l'économie mondiale », a déclaré Raj Darji, fondateur et PDG d'Aarav Solutions.

Aarav Solutions a commencé à travailler avec Equifax Canada en 2020 pour construire une solution de facturation globale entièrement automatisée, basée sur le cloud et sur les événements. Dix-huit mois de collaboration avec les équipes commerciales, technologiques et marketing d'Equifax sur cinq sites mondiaux ont abouti au déploiement de GFS en mars 2022.

« Soutenir le passage de l'ancien système de facturation d'Equifax Canada à un outil moderne basé sur l'informatique sur le cloud a vraiment été une expérience enrichissante », a déclaré Darji. « Aarav Solutions est fier d'être un partenaire SI qui défend l'innovation. »

Ashwin Nevatia, agent financier principal d'EquiCanada, a déclaré qu'il était ravi de voir GFS fonctionner et entrer en production, ajoutant « Aarav Solutions était le fournisseur de confiance et apprécié qui a apporté à l'organisation la mise en œuvre technique et commerciale dont nous avions besoin pour lancer une initiative de cette envergure à l'échelle de l'entreprise. »

À propos de Aarav Solutions

Aarav Solutions est un fournisseur mondial de services d'ingénierie de produits et de conseil en informatique dont la clientèle est issue d'un large éventail d'industries, notamment les télécommunications, la finance, le gouvernement, etc. Fondée en 2012 par Raj Darji, Aarav Solutions dispose de bureaux d'entreprise en Inde, aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni et est présente dans les régions Asie, Australie et MEA. En repoussant les limites de l'innovation, de la technologie et de l'expérience, Aarav Solutions montre au monde entier comment une organisation indépendante et autonome de conseil en informatique et d'ingénierie de produits peut réussir. Aarav Solutions est un précurseur dans les transformations numériques et commerciales menées par l'innovation et l'excellence client en tant qu'intégrateur de systèmes, fournisseur de produits et de solutions. Le portefeuille de services et de produits comprend des solutions de gestion des revenus et des clients, Digital Enablement, Cloud Management, la technologie Cloud-native, et la construction de produits de nouvelle génération basés sur l'IA pour l'assurance des revenus et la gestion des fraudes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.aaravsolutions.com

A propos d'Equifax

Chez Equifax (NYSE : EFX), nous pensons que la connaissance est source de progrès. En tant que société mondiale de données, d'analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l'économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une plus grande confiance. Notre combinaison unique de données différenciées, d'analyses et de technologies sur le cloud nous permet de prendre des décisions qui font avancer les gens. Equifax, dont le siège social se trouve à Atlanta et qui est soutenue par plus de 13 000 employés dans le monde, opère ou a des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale et du Sud, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, rendez-vsu sur Equifax.ca.

