AARP colabora con la Hispanic Heritage Foundation para reconocer a líderes y pioneros latinos que tienen un impacto en todo el país

WASHINGTON, 27 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- AARP, la organización sin fines de lucro, no partidaria, más grande de todo el país, dedicada a luchar por las personas mayores de 50 para que puedan elegir cómo vivir según se hacen mayores, patrocinará la 32ª edición de los Premios Anuales a la Herencia Hispana (Annual Hispanic Heritage Awards), que rinden homenaje a líderes, artistas y atletas profesionales de origen hispano, de talento y éxito demostrados, y con un impacto positivo en la sociedad. La Hispanic Heritage Foundation presentará los premios el 1 de octubre en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington D. C. y serán transmitidos a nivel nacional por afiliados de PBS el 11 de octubre.

"AARP apoya desde hace mucho tiempo a la Hispanic Heritage Foundation y su misión, y siempre es un gran honor formar parte de una celebración que reconoce las contribuciones de líderes hispanos de diversos orígenes", declaró Yvette Peña, vicepresidenta de liderazgo multicultural. "Este año, estamos especialmente entusiasmados de presentar el premio en la categoría de cine al actor, escritor y productor mexicano Eugenio Derbez. Su carrera, que abarca cuatro décadas, es admirable, y sigue reinventándose a sí mismo, tanto personal como profesionalmente, en una industria conocida por las oportunidades limitadas que ofrece a las personas según se hacen mayores. En muchas maneras, su obra se alinea con el movimiento Cincuentañeros® de AARP".

A través del movimiento Cincuentañeros, AARP intenta cambiar la conversación en torno a la edad y promueve una perspectiva más contemporánea para ayudar a la comunidad latina a celebrar la vida, aprender los unos de los otros, y sentirnos empoderados en cualquier etapa de nuestras vidas. El objetivo es cambiar ideas pasadas de moda acerca de cómo nos hacemos mayores y animar a personas de todas las generaciones a vivir la vida sin contar los años.

Los Premios a la Herencia Hispana (Hispanic Heritage Awards) fueron establecidos en 1987 por el presidente Ronald Reagan para conmemorar la creación del Mes de la Herencia Hispana en EE. UU. Desde entonces, los Premios a la Herencia Hispana (Hispanic Heritage Awards) se encuentran entre los más altos honores que los hispanos conceden a otros hispanos. Artistas y personalidades latinas de primer nivel rendirán tributo a los homenajeados desde el escenario. Los Premios son únicos al aunar celebridades en escena con educadores, innovadores, líderes comunitarios y de los negocios, y oficiales electos, entre otros. Los Premios están respaldados por casi 40 instituciones nacionales que sirven a los hispanos, y conjuntamente presentan el programa. Otros eventos relacionados incluyen una Cena para los homenajeados, una Cumbre para líderes jóvenes, y una fiesta después de la celebración. Tras el espectáculo en vivo, PBS retransmitirá una grabación del programa en sus estaciones el 11 de octubre durante el Mes de la Herencia Hispana.

Acerca de AARP:

AARP la organización sin fines de lucro, no partidaria, más grande de todo el país, dedicada a luchar por las personas mayores de 50 para que puedan elegir cómo vivir según se hacen mayores. Con presencia en todo el país y casi 38 millones de socios, AARP fortalece a las comunidades y lucha por lo que más les importa a las familias: la seguridad en la salud, la estabilidad financiera, y el bienestar personal. AARP también produce las publicaciones de mayor circulación en todo el país: AARP The Magazine y el AARP Bulletin. Para saber más, visita www.aarp.org/espanol (en español) o www.aarp.org (en inglés). También síguenos en redes sociales en @AARPenEspanol, @AARP y @AARPadvocates.

Acerca de la Hispanic Heritage Foundation

Los Premios a la Herencia Hispana (Hispanic Heritage Awards) sirven de plataforma de lanzamiento a una galardonada serie de programas anuales de la HHF que inspiran, preparan y conectan a líderes latinos en clases, comunidades y centros de trabajo para que conozcan las necesidades del país y promuevan el orgullo cultural. La HHF es una organización sin fines de lucro 501(c)(3). Para más información sobre la misión de la HHF, visita www.hispanicheritage.org.

FUENTE AARP

Related Links

https://www.aarp.org



SOURCE AARP