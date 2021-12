AB Power Advisors facilita objetivo de ESG da Fortune 100s

AUSTIN, Texas, 8 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A AB Power Advisors, LLC (AB), em Austin, no Texas, anunciou hoje seu papel consultivo na recente assinatura de um contrato de compra de energia pela Energy Transfer de um projeto solar em escala de serviços públicos, no nordeste do Texas. A Energy Transfer é uma empresa de capital aberto com sede em Dallas, listada entre as empresas de energia da Fortune 100.