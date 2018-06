Abaca Group Inc. - Steve Barakatt, le célèbre compositeur et producteur de musique, signe un contrat d'enregistrement musical avec la chanteuse et actrice britannique Piera Van de Wiel

Son premier single, It's Complicated, avec Steve Barakatt au piano, sort aujourd'hui dans le monde entier. « La première fois que j'ai entendu sa voix, j'ai immédiatement senti qu'elle avait quelque chose d'unique. La voix de Piera rappelle le romantisme classique, elle est chaleureuse et vibrante, avec cette touche de modernité. Notre première session d'écriture a débouché sur une chanson très cinématographique, que je suis absolument ravi de partager avec tout le monde », a révélé Steve Barakatt.

Piera Van de Wiel, a confié : « Lorsque j'ai rencontré Steve, j'ai senti que nous allions dans le même sens et j'ai voulu composer de la musique avec lui. Je suis si heureuse de cette occasion et je me sens vraiment privilégiée d'avoir une équipe aussi extraordinaire derrière moi. La vie n'est pas toujours facile, alors levez-vous, exprimez ce qu'il a en vous ! »

Baruch Gayton Entertainment Group sera le partenaire et producteur des concerts et des événements aux États-Unis.

À PROPOS DE STEVE BARAKATT

Depuis plus de trente ans, le compositeur, pianiste, chanteur, producteur et directeur créatif Steve Barakatt connaît un immense succès international grâce à des centaines de projets réunissant les meilleurs artistes, maisons de disques, studios, marques et entreprises de la planète.

Steve Barakatt a collaboré avec des interprètes de renommée mondiale, tels que Natasha St-Pier, Nana Mouskouri, Dame Shirley Bassey, Leon Lai, Alan Tam, Agnes Chan, Audrey De Montigny, Wheesung, John Park, Chen of EXO, Lee Dong Woo, Yesung of Super Junior, Sunny of Girls' Generation, Luna of fx.

Barakatt figurait parmi les producteurs musicaux impliqués dans la campagne pour les droits de l'homme Make Some Noise de Yoko Ono, pour Amnesty International.

À PROPOS DE PIERA VAN DE WIEL

Piera Van de Wiel est originaire de l'île de Wight. Elle vit à New York depuis cinq ans et a obtenu son diplôme à la Tisch School of the Arts en 2017. Piera est une chanteuse, auteure-compositrice, actrice et productrice.

Le talent de Piera l'a mené à se produire au Jazz at the Lincoln Center, au Rose Theatre et à l'Off-Broadway Richard Rodgers Amphitheater. Elle a récemment fondé la série de médias musicaux Stronger with Music, qui encourage les femmes à s'exprimer et contribue à promouvoir le bien-être psychologique.

Sites Web officiels : http://www.pieravandewiel.com http://www.stevebarakatt.com

Contact :

Abaca Group Inc

management@abacagroup.com

+1-418-265-2471



SOURCE Abaca Group Inc.