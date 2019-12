Abakus investe no mercado de criptomoedas brasileiro com NovaDAX

O uso de Inteligência artificial, Big Data e Blockchain são destaques na linha de negócios da

SÃO PAULO, 19 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A empresa asiática de tecnologia e de serviços financeiros, o grupo Abakus (Wecash Group), investe no Brasil há um ano com a NovaDAX , exchange de criptomoedas que já é uma das dez principais corretoras de ativos digitais do País. Hoje, a fintech brasileira tem a perspectiva de atingir R$ 300 milhões em criptomoedas negociadas na plataforma até o final de 2019. Com mais de 100 mil clientes, a startup brasileira cresce 90% ao mês.

"A conjuntura econômica e o tamanho populacional do Brasil foram os principais fatores para o Grupo Abakus investir no País. Já no fim de 2017 e início de 2018, a economia brasileira iniciou a dar indícios de recuperação e os produtos relacionados às criptomoedas ainda estavam em estágio inicial", explica a CEO da NovaDAX, Beibei Liu, sobre a estratégia do grupo asiático de estabelecer presença na América Latina e estruturar a operação no Brasil com foco no mercado Latam a médio prazo e definindo o Brasil como porta de entrada.

O mercado de criptoativos está em expansão na América Latina e o Brasil é um dos países que se destaca como potencial player relevante deste setor. Segundo a Receita Federal do Brasil, ativos digitais movimentaram R$ 14 bilhões em agosto e setembro de 2019 no Brasil. Os números sinalizam o grande potencial e o avanço dos ativos – mostrando a disseminação do bitcoin no Brasil. Beibei acrescenta que há demanda para investir em criptomoedas em todo o mundo porque os ativos digitais são um instrumento eficaz, transparente, rápido e seguro.

"A NovaDAX segue as orientações do grupo Abakus que foca em entregar o melhor produto financeiro, que tem mais valor aos clientes para que tenham ganhos sustentáveis a longo prazo e jamais prejudique os interesses do cliente em busca de ganhos de curto-prazo", explica Beibei. Para o médio e longo prazo, nosso roadmap consiste na integração com as outras linhas de negócio do grupo Abakus que tenham sinergia e expansão global.

Integração entre tecnologia e finanças - A Inteligência Artificial, Big Data e Machine Learning juntamente com Blockchain têm um papel importante em todas as linhas de negócio do Abakus. O grupo é nativo digital e totalmente orientado a dados. Assim, todos os processos são automatizados e, de acordo com a necessidade, atualizados em tempo real, retroalimentando a operação interna e otimizando pontos de contato com os clientes. A empresa atua nos Estados Unidos (Vale do Silício), na Suíça, em Singapura, no Brasil, na China e em outros países do sudeste asiático, com mais de 160 milhões de clientes. Oferece serviços de e-commerce, AI Law, tecnologia para chips e robôs, microcrédito, entre outros diversos serviços que são estruturados nos pilares Abakus Tech, Abakus Retail e Wecash Global.

A sinergia entre a NovaDAX e sua holding Abakus permite que a fintech brasileira possa ofertar serviços customizados com uma constante coleta e tratamento de dados para alimentar, automatizar e otimizar processos. Pelo histórico de transações, é feita a análise do perfil do cliente para verificar o seu investimento mais provável, monitorar os ativos em tempo real e analisar a carteira, auxiliando na melhor estratégia de investimento. Internamente, esse procedimento é aplicado para fazer a gestão de riscos e a segurança dos ativos.

"A NovaDAX tem maior agilidade e acesso à inovação pelo suporte da equipe de tecnologia do Abakus, trazendo novas moedas e funcionalidades de níveis internacionais. Por causa deste modelo, a comunidade e usuários são conectados, em horário estendido e em tempo real, com o times de Experiência do Cliente (CX) e de Marketing que estão em Pequim. A NovaDAX também tem acesso à rede de conexões global da Abakus, o que a deixa mais competitiva em estabilidade da plataforma, pois está disponível 24 horas, sete dias da semana", informa Beibei.

Sobre o Grupo Abakus

O grupo asiático Abakus, líder global de capacitação tecnológica, possui mais de 160 milhões de usuários em nove países na Ásia, Europa e América. A Abakus é uma empresa de Tecnologia focada em Big Data, Artificial Intelligence (AI) e Machine Learning, com foco em soluções no ecossistema de finanças e consumo. Mais informações: https://www.abakus.cn/en/index

Sobre a NovaDAX

NovaDAX é uma das dez maiores corretoras brasileiras de criptomoedas e oferece a plataforma mais completa do mercado. Fundada em 2018, já tem mais de 100 mil usuários e oferece várias funcionalidades para investidores de todos os níveis. Opera com Bitcoin (BTC) e mais 14 opções de criptomoedas, incluindo moedas exclusivas no país, como Stellar (XLM), Tron (TRX), BitTorrent (BTT), Cardano (ADA), IOTA, Chainlink (LINK) e Nuls, tornando-se a exchange local com o maior portfólio entre os competidores. A fintech tem o respaldo financeiro e tecnológico do grupo asiático Abakus, a qual faz parte. Com mais de 160 milhões de clientes em todo o mundo e presente no Vale do Silício (EUA), Suíça, Singapura, Brasil, diversos países no sudeste asiático e com sua matriz global em Pequim, China, o Abakus traz segurança, respaldo financeiro e tecnológico do grupo à NovaDAX e tem como especialidade a atuação em Inteligência Artificial, Machine Learning e Big Data Analytics. Mais informações: https://www.novadax.com.br

FONTE Abakus; NovaDAX

