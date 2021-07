ABB adquire ASTI Mobile Robotics Group para direcionar próxima geração da automação flexível com Robôs Móveis Autônomos

A ASTI é líder global no mercado em alto crescimento de Robôs Móveis Autônomos (Autonomous Mobile Robot - AMR) com amplo portfólio de veículos e software

A aquisição acrescenta soluções de Robótica e Automação de máquinas para fornecer um portfólio único de automação, expandindo ainda mais em novos segmentos da indústria

O negócio de AMRs terá sede em Burgos, na Espanha, e será liderado por Veronica Pascual Boé, CEO da ASTI. O novo HUB de AMRs na Ásia, incluindo a completa cadeia de valor e fabricação, será na fábrica da ABB Robótica em Shangai.

SAO PAULO, 21 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A ABB anunciou ontem, 20 de julho, que irá adquirir o ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), principal fabricante global de robôs móveis autônomos (AMR) com um vasto portfólio para todas as principais aplicações possíveis pelo conjunto de software da empresa. Isso irá expandir o portfólio de automação e robótica da ABB, tornando-a a única empresa a oferecer um portfólio completo para a próxima geração da automação flexível.

A aquisição, parte chave da estratégia de crescimento externo da ABB, foi assinada em 19 de julho e espera-se que sua conclusão seja feita até o final de 2021. Ambas as partes concordaram não divulgar quaisquer detalhes sobre o valor da transação.

Fundada em 1982, a sede da ASTI está localizada em Burgos, na Espanha e emprega mais de 300 funcionários na Espanha, França e Alemanha. A participação majoritária da empresa é de Veronica Pascual Boé, que também é a CEO. Outros acionistas incluem o investidor europeu de Growth Buyout, Keensight Capital. Hoje, a empresa dá suporte a uma das maiores frotas instaladas de AMRs da Europa e possui uma ampla base de clientes nos segmentos automotivo, logística, alimentos & bebidas e farmacêutico em 20 países. Desde 2015, a empresa vislumbrou um crescimento de cerca de 30% em uma base anual e visa cerca de $50 milhões em faturamento em 2021.

"Com seu amplo portfólio na indústria, conjunto de software e vasta experiência em segmentos em crescimento, a ASTI é a escolha perfeita para nós, visto que damos suporte para nossos clientes com a próxima geração da automação flexível," disse Sami Atiya, Presidente do negócio de Robotics & Discrete Automation na ABB. "Com essa aquisição, a ABB será a única empresa a oferecer um portfólio completo de automação de AMRs, robôs e soluções de automação de máquina, desde a produção até a logística e ao ponto de consumo/venda. Essa é uma revolução para nossos clientes à medida que eles se adaptam ao consumidor individualizado e aproveitam oportunidades apresentadas por mudanças consideráveis em sua demanda."

Os AMRs darão suporte em um grau nunca visto antes de flexibilidade, desde a produção, logística, intralogística e distribuição, até o varejo e ambientes de cuidado com a saúde. Isso irá permitir que a visão comum da ABB e da ASTI ajude os clientes a substituírem as linhas de produção linear dos dias de hoje por redes totalmente flexíveis, onde AMRs inteligentes conduzem materiais, peças e produtos finais de forma autônoma entre estações de trabalho inteligentes conectadas nas fábricas, nos centros de logística, laboratórios, lojas e hospitais.

Veronica Pascual Boé, CEO da ASTI disse: "A visão da ABB é uma combinação perfeita para nós, visto que nós damos suporte à flexibilidade e competitividade de nossos clientes ao acelerar a automação na área de trabalho. Essa é a próxima fase empolgante de nossa jornada e juntos iremos acelerar nossos planos de inovação, expandir nossos serviços globais ao cliente, rede de parceiros, capacidade de produção e execução e alavancar o acesso ao mercado da ABB globalmente e, principalmente, na China. Estou muito contente em me juntar aos executivos da Robótica e liderar o negócio de AMR para entregar um plano de crescimento ambicioso."

O portfólio amplo de AMRs da da ASTI inclui veículos de reboque autônomos, soluções para intralogística e e-comerce , transportadores de de produtos e movimentadores de caixa, bem como uma oferta abrangente de software, que vai desde navegação e controle de veículos, gestão de frota e pedidos e sistemas de rastreabilidade baseados em nuvem.

Estes serão integrados ao portfólio de robôs, automação de máquinas, soluções modulares e conjunto de software da ABB, incluindo o RobotStudio®, ferramenta de simulação e programação da ABB Robótica, criando um portfólio de automação exclusivo e abrangente para os clientes da ABB.

A ABB e a ASTI oferecem profundo conhecimento para as indústrias, incluindo automotiva, alimentos & bebidas e itens embalados para o consumidor, bem como em novos segmentos em crescimento incluindo logística, e-commerce, varejo e cuidados com a saúde.

Com as vendas globais da AMR, espera-se atingir cerca de $14 bilhões até 2025 com uma CAGR (taxa composta de crescimento anual) de aproximadamente 20%1, a ABB tem planos de expandir as vendas e suporte de serviços da AMR globalmente para 53 países.

Com a sede da ASTI em Burgos, a Espanha se torna a sede do negócio AMR da ABB, comandada por Pascual Boé, com funções centrais, incluindo P&D, engenharia, cadeia de valor do produto e projeto, permanecendo na instalação da ASTI. A ABB irá expandir consideravelmente sua capacidade de produção na sede do negócio de AMR para suportar a expansão de vendas planejadas na Europa e Américas. Para facilitar o potencial crescimento de AMRs na China e Ásia, a ABB também irá criar um HUB de AMR na Ásia, incluindo a completa cadeia de valor e fabricação em sua nova fábrica de robótica, que será aberta em Shanghai em 2022. A China, maior mercado de robótica do mundo, projetou vendas anuais de AMR em $1,8 bilhões até 2025.

A aquisição da ABB Robótica vem logo em seguida ao anúncio da empresa de expandir a automação robótica para novos setores e usuários iniciantes, incluindo o lançamento de suas novas famílias de robôs colaborativos GoFa™ and SWIFTI™ e seu anúncio que irá avançar a automação na indústria de construção.

1 Análise interna da ABB.

A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria para um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e soluções de acionamentos, motores e geradores, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com

Keensight Capital, uma das empresas da European Growth Buyout, grupo de aquisições e crescimento da Europa, está comprometida em apoiar empreendedores à medida que eles implementam suas estratégias de crescimento. Por 20 anos, a experiente equipe da Keensight Capital potencializou seu conhecimento em investimento e indústrias de crescimento para investir no longo prazo em empresas lucrativas com alto potencial de crescimento e de faturamento na faixa de €10 milhões a €300 milhões. Com base em sua experiência nos setores de Tecnologia e Healthcare, a Keensight identifica as melhores oportunidades de investimento na Europa e trabalha de perto com times de gestão para desenvolver e obter sua visão estratégica. www.keensightcapital.com

FONTE ABB Robótica

