ABB apresenta a linha SJ200, a evolução dos minidisjuntores que compõem o portfólio Formula

SAO PAULO, 19 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A ABB, líder global em tecnologias de energia e automação, lança no Brasil o minidisjuntor SJ200, que compõe o portfólio Formula, que reúne simplicidade, alta tecnologia e segurança em uma oferta ainda mais competitiva de soluções e produtos de eletrificação.

O Brasil é um dos pioneiros no lançamento do SJ200, que pode ser resumido em "desempenho simplificado". O novo conceito inclui uma gama completa de produtos para a aplicação padrão dedicada a residências, ambientes comerciais e industriais.

"A estratégia consiste na combinação perfeita de qualidade, facilidade de seleção, instalação e uso, e alta tecnologia, que nunca esteve tão acessível. O portfólio Formula vem redesenhando a nossa oferta para levar toda a qualidade e know-how da ABB com um posicionamento mais aderente em termos comerciais", afirma Ricardo Martoni, Diretor de Produtos e Soluções de Smart Buildings da ABB.

"A ABB traz um produto mais competitivo, mantendo toda a qualidade e segurança que a companhia sempre ofereceu em suas soluções", diz Paula Kussano, engenheira especialista de produtos de Smart Buildings da empresa.

Assim como os demais produtos do portfólio, a nova linha de minidisjuntores carrega a experiência da ABB, pioneira no segmento. Em 1923, a Stotz, empresa do grupo, lançou o primeiro dispositivo compacto que unia as funções de proteção térmica e magnética do mercado, produzido em Mannheim, na Alemanha. Desde então, a ABB vem desenvolvendo continuamente essa tecnologia.

Desenvolvido, fabricado e testado pela ABB, a linha SJ200 segue o mesmo critério de qualidade já reconhecida em todas as linhas de produção da empresa pelo mundo, garantindo a confiabilidade do produto, independentemente de onde a solução tenha sido adquirida.

O mercado brasileiro será atendido pela unidade fabril de melhor performance da ABB. As linhas de produção contam com inúmeros robôs para uma fabricação rápida, padronizada e eficiente e além de colaboradores na produção diária de polos, que garante a disponibilidade de uma linha de produtos de alto giro como o minidisjuntor. Além disso, a unidade conta com pessoas envolvidas no time de P&D e Engenharia desenvolvendo constantes inovações.

Por meio do novo portfólio, a ABB segue ampliando os canais de venda. Os produtos da ABB Eletrificação estão disponíveis no marketplace da empresa (loja.abb.com.br).

A linha SJ200 atende a uma necessidade atual do país por uma solução mais robusta para garantir a segurança diante do exponencial crescimento da eletrificação das unidades residenciais e comerciais. Um dos grandes diferenciais do produto é a maior capacidade de proteção contra curto-circuito, disponível em dispositivos usados no setor industrial.

Outra característica são os componentes internos 100% metálicos, que oferecem maior confiabilidade e durabilidade. Certificado pelo Inmetro, com eficácia e segurança garantidas, o produto possui 13 aletas na câmara de extinção de arco, resultando em maior rapidez e segurança na extinção do arco. O material termoplástico é flexível para evitar rachaduras ou quebras por impacto, além de ser reciclável e 100% livre de halógenos.

A linha também possui a identificação da posição do contato na manopla para uma manutenção rápida e segura. As marcações a laser são resistentes ao atrito, riscos e produtos de limpeza com solventes, disponibilizando todas as informações necessárias para manutenção ou substituição do dispositivo de forma clara.

A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria para um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e soluções de acionamentos, motores e geradores, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com

