ABB cria marketplace para indústrias com simulação tributária em tempo real com tecnologia da Avalara

SAO PAULO, 6 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Para impulsionar a transformação digital de seus distribuidores, a ABB, empresa líder global em tecnologia para a indústria, disponibiliza marketplace para venda on-line com simulação de cálculos de tributos da Avalara, multinacional de automação fiscal na nuvem, para precificação competitiva das mercadorias.

A tributação é um componente relevante da precificação de um produto ou serviço, juntamente com os custos (diretos e indiretos) e margem de lucro. Com o AvaTax Brasil integrado na plataforma, os mais de 30 revendedores ABB e seus clientes conseguem simular em tempo real todos os tributos incidentes na operação para mais de 10 mil produtos, de acordo com sua natureza, matéria prima, UF de origem e destino e finalidade, já que o ponto de venda é voltado tanto para pessoas físicas (B2C) e jurídicas (B2B).

"Uma prática do mercado é colocar um preço alto para cobrir todas as diferenças tributárias, de estado para estado. Uma diferença no preço, ainda que mínima, pode exercer grande impacto na ponta e fazer com que o revendedor deixe de ser competitivo", explica Leonardo Corrêa, gerente de Canal de Distribuição e Marketplace da ABB. "Dar a visibilidade e livre concorrência para os preços dos clientes é muito importante para todos, inclusive para o consumidor final".

De acordo com o executivo, o grande desafio no desenvolvimento do marketplace foi harmonizar o cálculo tributário na plataforma para garantir a rentabilidade e o compliance fiscal do revendedor e da própria ABB. "Muitos dos nossos distribuidores são empresas familiares que não tinham uma atuação on-line. O marketplace tem essa característica de inserir o pequeno empresário e, como intermediadores, sentimos a necessidade de oferecer uma plataforma com a melhor experiência, para que ele possa definir um preço competitivo e confiar no recolhimento dos valores corretos diante da complexibilidade tributária", afirma.

Ainda segundo Corrêa, o modelo de negócio do marketplace para a Indústria Elétrica seria inviável sem a flexibilidade da Avalara, diante da variedade de regimes tributários dos fornecedores e da grande variação de tributos incidentes sobre alto número de consultas e vendas diárias. "Precisamos da ajuda da Avalara para modelar o negócio diante de centenas de consultas por preços. Um número limitado de simulações dos tributos restringiria a atuação e não contribuiria com a proposta. A empresa como fornecedora e parceira entendeu a situação e fez o que foi preciso para disponibilizarmos uma plataforma robusta e eficiente", explica.

Para Tricia Braga, diretora de Conteúdo da Avalara, o uso do AvaTax Brasil, motor de cálculo online, garante a segurança fiscal não só dos revendedores, mas da própria ABB, diante do recente aumento da fiscalização sobre as plataformas de vendas on-line, especialmente nos marketplaces. "Novas legislações estaduais estão responsabilizando os intermediadores da transação pelo recolhimento dos valores transacionados e tributos incidentes, em caso de falta de fornecimento de informações ao Fisco ou negligência no Compliance Fiscal", alerta. "A parceria com a ABB é um grande case de como garantir o correto recolhimento dos tributos pelos revendedores dentro do marketplace, proporcionando um modelo de negócio inovador e de alto valor agregado, tanto para empresas quanto para o consumidor final", finaliza.

Sobre a ABB

A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que estimula a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar softwares ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e tecnologias de acionamento, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 110.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com

Sobre a Avalara, Inc.

A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a obterem o compliance fiscal. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, a Avalara oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos EUA e, ao redor do mundo, no Canadá, no Reino Unido, na Bélgica, no Brasil e na Índia. Mais informações em www.avalara.com/br .

