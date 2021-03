ABB e Amazon Web Services impulsionando frotas para um futuro totalmente elétrico

ZURICH, 29 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A colaboração irá combinar a vasta experiência da ABB, líder em mobilidade elétrica, em gestão de energia, tecnologia de carregamento e soluções de e-mobilidade com o portfolio inigualável de tecnologias em nuvem e conhecimentos de software da AWS.

A nova plataforma, que está prevista para ser implementada na segunda metade de 2021, oferecerá uma experiência de usuário personalizada em uma plataforma de visão única. Do ponto de carga do EV ao painel de dados da frota, tornando o processo mais eficiente e maximizando a confiabilidade.

Frank Muehlon, Presidente da Divisão de eMobilidade da ABB, comenta: "A ABB e a AWS partilham uma visão semelhante em torno do potencial da eMobilidade para transformar a sociedade. A nossa experiência combinada apoia o objetivo comum de tornar a gestão da frota EV mais simples e mais acessível. Esta nova solução revolucionará o mundo da mobilidade eléctrica, integrando hardware e software de EV num único ecossistema para proporcionar uma experiência perfeita. Estamos confiantes de que, trabalhando juntos, podemos impulsionar o uso de frotas de veículos elétricos, dando aos operadores a confiança necessária para fazer a transição".

Atualmente, 23% das emissões globais de gases com efeito estufa relacionados com a energia são causados pelo setor dos transportes[1]. A electrificação do tráfego pode reduzir substancialmente os níveis de CO2 e grandes frotas podem desempenhar um papel crucial nesse contexto, com quase 400.000 vans e caminhões elétricos nas ruas para a execução de entregas em todo o mundo.[2] No entanto, muitas frotas são confrontadas com desafios semelhantes quando se trata de informações em tempo real sobre veículos e estado de carregamento, manutenção de EV's e gestão do acesso à infra-estrutura de carregamento.

Atualmente, a maioria dos operadores de frotas opta por softwares de gestão de carregamento de terceiros. Isto limita a funcionalidade e capacidade de personalização com base na gama de modelos veículos elétricos disponíveis no mercado e a ampla variedade de soluções de infraestrutura de carregamento. A velocidade observada nos avanços detecnologias de carregamento continua a se desenvolver e deve se acentuar, e as adaptações necessárias resultantes para acomodar essas transformações podem ser dispendiosas e exigir muitos recursos. Como tal, os operadores de frotas procuram soluções de software avançadas escaláveis, seguras e facilmente personalizadas, combinadas com hardware de carregamento fácil de gerir, que lhes permitam ligar e desligar.

Para impulsionar o progresso das frotas EV, a ABB criou, em Berlim, uma frente de trabalho para o desenvolvimento detecnologias personalizadas, escaláveis e econômicas para operadores de frotas que podem ser usadas por todos os OEMs. Ao trabalhar com a AWS, esta nova empresa irá conceber a solução de gestão de frotas interoperável para trabalhar com todos os tipos de veículos e infraestruturas de carregamento. Utilizando o conceito de machine learning e análise de dados, tal solução incluirá um atraente conjunto de características e recursos, incluindo o planejamento do carregamento e a monitorização em tempo real, com ações para o bom funcionamento e manutenção dos veículos, além da otimização de rotas com base na hora do dia, no tempo e nos padrões de utilização.

"À medida que as indústrias avançam com a electrificação de suas frotas de veículos, os clientes precisam de serviços confiáveis e intuitivos que os ajudem a se adaptar ao novo modelo operacional e a otimizar a forma como utilizam as suas frotas. Esta colaboração entre a AWS e a ABB irá combinar a profunda experiência das nossas empresas nos setores automotivo, de logística e de eletrificação com a liderança na tecnologias em nuvem para fornecer uma solução inteligente de gestão de frotas elétricas ", afirmou Jon Allen, Diretor de Professional Services, para o segmento Automotivo, na AWS. "Juntos, a ABB e a AWS trarão os conhecimentos, a agilidade e a escala que a nuvem proporciona à indústria de veículos elétricos e ajudarão nossos clientes a fazerem uma transição bem sucedida para um futuro com menos emissões"

Para obter mais informações sobre as soluções eMobility da ABB clique aqui, ou para ler mais sobre Amazon Web Services, clique aqui.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria para alcançar um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software à sua carteira de eletrificação, robótica, automação e motion, a ABB ultrapassa as fronteiras da tecnologia para impulsionar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta há mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 talentosos funcionários em mais de 100 países. www.abb.com

[1] Fazer do transporte eléctrico o novo normal até 2030 | O Grupo Clima

[2] Previsão de veículos eléctricos 2020, BloombergNEF

