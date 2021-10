ABB Eletrificação anuncia Marcelo Vilela como novo Country Business Manager no Brasil

O executivo iniciou suas atividades na companhia em 1994 como trainee de Engenharia. "A ABB tem um programa de estágio e trainee tradicional no mercado e que é a porta de entrada de muitos dos nossos colaboradores. Além de uma atuação sempre focada em inovação e performance, a companhia tem como um dos seus diferenciais o reconhecimento dos colaboradores, com uma gestão voltada às pessoas e ao desenvolvimento do time. Os bons resultados da ABB vêm do engajamento e desempenho de alta performance de nossas equipes", afirma Vilela.

Ao longo de sua trajetória profissional, Vilela ocupou várias posições de liderança na organização, com destaque para a coordenação regional de vendas, a gerência de produtos e de unidade de negócios, assim como a gerência de fusões e aquisições, quando liderou a implantação da estrutura fabril e de logística das operações de eletrificação em Sorocaba, no interior de São Paulo. Depois de atuar como diretor de produto e mercado para o segmento de baixa tensão no Brasil, o executivo foi transferido para o Chile, onde comandou o negócio de eletrificação da ABB naquele país nos últimos dois anos.

Crescimento robusto

Vilela avalia que o mercado de eletrificação passa por um momento com muitas oportunidades no Brasil. A expectativa da ABB é seguir o ritmo de expansão sustentável registrado nos últimos anos. "Planejamos um crescimento robusto para o próximo quinquênio. Ainda temos espaço para ampliarmos a nossa participação de mercado", afirma o executivo.

A ABB Eletrificação oferece ao mercado equipamentos, soluções e serviços para toda a cadeia do setor de energia elétrica, desde a geração até o consumidor final. "A partir de uma robusta estrutura de parceiros de negócios e distribuidores, oferecemos aos nossos clientes as mais avançadas inovações tecnológicas e soluções para suas instalações elétricas. Nossa estratégia está baseada num profundo conhecimento do setor, que está em constante aperfeiçoamento, assim como suas necessidades de desenvolvimento", reforça Vilela.

Uma das recentes iniciativas da empresa foi o lançamento do marketplace, a loja On-line da ABB (loja.abb.com.br). A partir dessa nova plataforma de comércio eletrônico, a empresa ampliou sua cobertura nacional de atendimento, colocando à disposição do mercado brasileiro, por meio de parceria com distribuidores certificados, todo seu portfólio de produtos de baixa tensão, suportando as demandas residenciais e industriais, com disjuntores, contatores, relés, itens para acionamento, produtos e soluções predias e residenciais. O marketplace está acessível a todos que necessitam adquirir produtos para instalações elétricas, sejam engenheiros, arquitetos, técnicos ou consumidores finais.

A ABB também tem apostado em uma estratégia focada em segmentos específicos, o que permite entregar soluções de eletrificação adequadas a cada perfil de negócio. "Vamos ampliar essa visão segmentada para seguirmos atendendo as necessidades dos nossos clientes.", diz Vilela. O executivo destaca como exemplo de atividades com tendência de crescimento no Brasil os setores de utilities, data center, que deve ganhar novo impulso com a tecnologia 5G, e o segmento de alimentos e bebidas. "Na parte de energia, diante da recente crise hídrica, há oportunidades de aplicação de novas tecnologias de geração de energia solar e de fontes de energia renováveis, além da expansão da potência na rede", prevê o executivo.

Foco em soluções digitais

Com inovação e tecnologia no DNA, a companhia aposta em suas soluções digitais - ABB Ability™ - que incluem sistemas, software e serviços inovadores que permitem que as indústrias de produção e transformação aumentem a produtividade, melhorem a eficiência operacional e a segurança. Vilela destaca: "Com o seu amplo portfólio de soluções digitais a ABB está preparada para contribuir com o avanço da digitalização no país."

Eletromobilidade em alta

Além de consolidar a presença nesses mercados, a ABB reforça seu compromisso com a inovação e o desenvolvimento de tecnologias para fontes de energia limpa e sustentável, ao criar em 2021 a divisão de eletro mobilidade. A área já fornece soluções de carregadores para baterias de veículos elétricos com potências de 3,7kWAC à 600 kWDC – A ABB Tem vasta experiencia nesta área dado o desenvolvimento de mais de 10 anos de soluções com mais de 20 mil carregadores de corrente contínua instalados no mundo em mais de 72 países. "Temos em desenvolvimento de carregamento de utilitários soluções para veículo de megawatt para atender setores que exigem aplicações mais pesadas como o de mineração", revela o novo Country Business Manager da ABB Eletrificação.

Dentro ainda da divisão de eletro mobilidade, acrescenta o executivo, a empresa também está investindo no desenvolvimento de sistemas para a gestão de frotas de veículos. "Entendemos que a gestão de frota e o transporte público são as portas de entrada para esse mercado. A ABB tem feito um trabalho diferenciado nessa área e em linha com toda a questão ambiental e existe uma expectativa de desenvolvimento. Há uma grande expectativa de expansão da eletro mobilidade nos próximos anos", conclui.

A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria para um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e soluções de acionamentos, motores e geradores, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países.

new.abb.com/br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1669339/Marcelo_Vilela.jpg

FONTE ABB Eletrificação

SOURCE ABB Eletrificação