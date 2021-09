ABB inaugura nova sede em São Paulo com abordagem de maior integração e colaboração, além de "pegada" sustentável mais acentuada

SÃO PAULO, 17 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A multinacional ABB, líder em tecnologias digitais para a indústria, está em um movimento de transformação na forma como pensa e dispõe sua base administrativa no Brasil. A antiga sede, no City América, zona noroeste de São Paulo, dá lugar a uma nova unidade, que ocupa dois andares de um prédio comercial, recém-construído no Jardim das Perdizes.

Neste novo conceito, a companhia busca utilizar seu espaço como elemento estratégico, redefinindo-o não apenas para se adequar às necessidades de distanciamento impostas pela pandemia de covid-19, mas permitindo que o regime híbrido, com alternância entre a atuação presencial e remota, evolua para um modelo mais colaborativo, com espaços abertos para a interação segura entre as pessoas e sem estações de trabalho fixas, além de ambientes diferenciados para estilos e momentos de trabalho diversos, como o coletivo e o independente.

"A intenção é que os 3000 m2 distribuídos entre 250 postos compartilhados, assim como áreas para reuniões, troca de ideias e encontros com parceiros e clientes componham um grande hub de interação, criando oportunidades para as pessoas se conectarem, sem deixar de lado os cuidados ainda necessários para evitar ameaças à saúde de todos. A individualidade, neste modelo, também é respeitada, assim como a possibilidade de mudança de ambiente e postura para privilegiar uma rotina saudável para corpo e mente", explica Luciano Nassif, Country Holding Officer da ABB no Brasil.

Identidade ABB reafirmada, com muita hospitalidade

Ao mesmo tempo, a empresa manteve vivo o "jeito de ser ABB" e viu nessa mudança uma boa oportunidade de materializar seus valores culturais: curiosidade, coragem, colaboração e cuidado. É por isso que o novo espaço foi pensado para funcionar tanto como local para maximizar a inovação e a criatividade, quanto como uma vitrine, no contato com clientes e visitantes, de sua cultura e marca, pois inspira essa vivência em todos os detalhes vistos e sentidos durante a permanência no ambiente.

No ato de projetar o novo espaço, um comitê com colaboradores ABB foi estabelecido para garantir que as necessidades de grupos diversos fossem plenamente atendidas, o que configurou um trabalho colaborativo desde sua concepção. Assim, essas pessoas analisaram a estrutura para contribuir com ideias na criação dos diferentes locais do espaço.

Atualmente, os(as) colaboradores(as) administrativos(as) da ABB estão trabalhando remotamente em tempo integral. O plano é que esta modalidade se estenda até o final do ano e, em 2022, após uma análise do cenário da pandemia e com a segurança suficiente para a retomada presencial, as pessoas poderão começar a utilizar o novo espaço.

Conhecimento e tecnologia em prol da sustentabilidade e inclusão

Como parte do processo de mudança e já incorporando elementos de um novo modelo de trabalho, um formato híbrido foi estabelecido, o que permite aos funcionários trabalharem dois dias no escritório e três dias em home office. Contratada para auxiliar no projeto, a empresa de consultoria FRB calculou qual seria a redução nas emissões de CO 2 com a ida dos funcionários ao escritório apenas duas vezes na semana, na comparação com cinco dias, como era anteriormente à pandemia. Cada colaborador(a) teve seu trajeto mapeado com base no CEP de sua residência. O resultado será uma redução anual de 1450 a 1750 toneladas de CO 2 ou o equivalente à manutenção de 4000 a 4800 árvores, que não precisarão ser cortadas.

Além disso, em linha com a tradição e a expertise da ABB na área de automação industrial, a moderna construção segue o conceito de automação predial, com controle automatizado de ar-condicionado e das cortinas, para proporcionar o melhor aproveitamento da luz, a partir da utilização de tecnologias já desenvolvidas pela empresa.

Também foi desenvolvido um aplicativo que permitirá a reserva antecipada de postos de trabalho compartilhados, assim como vagas no estacionamento. Entre as facilidades oferecidas pelo novo espaço, foram criadas uma área Kids para quem precisar levar filhos(as) ao escritório e uma sala de lactação para retirada e armazenamento de leite para maior comodidade das mães que amamentam.

"Esta mudança se apresentou para nós como uma oportunidade única de aplicar um novo olhar sobre as formas de trabalho, o conforto e o bem-estar das pessoas e a utilização sustentável dos espaços. É um momento especial e transformador e estamos muito ansiosos para ver a materialização dessa nova dinâmica", concluiu Nassif.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar softwares ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e tecnologias de acionamento, motores e geradores, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países.

www.abb.com.br

FONTE ABB Eletrificação

SOURCE ABB Eletrificação