ABB inova com o primeiro painel com disjuntores extraíveis a vácuo para fornos a arco do mundo

O equipamento começou a ser utilizado no ano passado na fábrica em Sumaré da Villares Metals, que trabalhou por um ano e meio em conjunto com a ABB Eletrificação, braço da gigante ABB, no desenvolvimento da solução. Com painel produzido na ABB China e ensaios realizados na ABB Itália, a nova solução garante a segurança e um melhor planejamento no sistema elétrico que alimenta o forno a arco, proporcionando ganhos financeiros ao reduzir drasticamente a necessidade de substituição de disjuntores standard.

Nos mais de 100 anos de história dos fornos a arco, que são o coração da aciaria elétrica, a falta de um sistema de manobra com disjuntores compatíveis com a sua atividade sempre foi um desafio de operação e manutenção para as siderúrgicas. Até então, só existiam no mercado painéis de disjuntores standard e que precisavam ser trocados, em geral, após 4 a 5 mil CO manobras de forno a arco.

"O meio que as siderúrgicas tinham era colocar disjuntores standards sobressalentes para substituírem os danificados. Até que a ABB desenvolveu esse produto original, o disjuntor VD4-AF (Arc Fumace) com a real função de manobras de forno a arco. Essa inovação chega ao mercado depois de muitos estudos, desenvolvimento e ensaios", conta José Carlos Procópio, Gerente de Aplicações Técnicas da ABB.

O Disjuntor VD4-AF da ABB permite a realização de 150 mil operações CO sem a necessidade de troca do disjuntor, reduzindo assim os custos, riscos de operações, manutenção e o mais importante segurança do operador, total de atividade do forno.

Com um inovador sistema de acionamento o disjuntor VD4-AF extraível da ABB é baseado em acionamento individuais e sincronizados de abertura e fechamento através servo motores, controlado por eletrônicos eficientes e seguros; é uma solução única baseada na tecnologia de disjuntor a vácuo.

"A Villares Metals priorizou, em primeiro lugar, a segurança dos operadores e menor logística possível para operação do sistema de alimentação e manobra do forno a arco ao decidir adquirir a solução de disjuntor VD4-AF extraível da ABB. Com uma maior vida útil do equipamento, conseguimos reduzir a exposição dos nossos colaboradores e aumentar a confiabilidade e segurança operacional do forno a arco" , revela Paulo Naletto, supervisor de Manutenção Aciaria e Alta Tensão na Villares Metals.

Com referência à manutenção e manobra dos disjuntores, esses profissionais utilizavam roupas de categoria 4 (40 a 50 cal/cm2) para minimizar os riscos de operação dos disjuntores que alimenta o forno. A partir da aquisição dos painéis, conforme norma NBR IEC 62271-200, com ensaios de tipo como de arco interno reduzindo a incidência de energia para 2 cal/cm2 e com a aplicação do disjuntor extraível VD4-AF da ABB, onde o número de manobras é da ordem de 150 mil operações, o revezamento não é mais necessário.

A solução também proporcionou outros ganhos para a Villares Metals, que precisava substituir disjuntores standards a cada 20 a 30 mil manobras ou menos. Com um sistema que permite agora 150 mil operações, a empresa consegue fazer um melhor planejamento de manutenção e operação dos equipamentos.

"Além disso, tínhamos um painel de 15 kV, bem mais suscetível a intempéries da aciaria. Por mais que se vede cada equipamento, há uma geração grande de poeira metálica. Esse problema foi minimizado com o novo painel, que tem todas as características para esta aplicação, relata Naletto.

A solução inovadora da ABB com um painel conforme já despertou interesse de outras empresas do setor siderúrgico. "É um produto certificado, que deve se tornar uma estrela no mercado", completa José Carlos Procópio.

