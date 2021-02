ABB lança nova geração de robôs colaborativos para incentivar a automação em novos setores e usuários iniciantes

ZURIQUE, 24 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- ABB aumenta o portfólio de robôs colaborativos do YuMi® com as famílias de cobot GoFa ™ e SWIFTI ™. Oito em cada dez locais de trabalho dizem que aumentarão o uso de robôs na próxima década; a pandemia é citada como catalisador para acelerar o investimento em automação

A ABB está expandindo seu portfólio de robôs colaborativos (cobot) com as novas famílias de cobot GoFa ™ e SWIFTI ™, oferecendo cargas e velocidades mais altas, para completar a linha de cobots da marca, juntamente com o YuMi® e Single Arm YuMi® . Mais fortes, rápidos e capazes, os novos cobots irão acelerar a expansão da empresa em segmentos de alto crescimento, incluindo eletrônicos, saúde, bens de consumo, logística e alimentos e bebidas, entre outros, atendendo à crescente demanda por automação em vários setores.

Os cobots GoFa ™ e SWIFTI ™ são projetados intuitivamente para que os clientes não precisem depender de especialistas em programação próprios. Isso permitirá a adesão da robótica nas indústrias que possuem baixos níveis de automação, com clientes sendo capazes de operar seu cobot poucos minutos após a instalação, direto da caixa, sem nenhum treinamento especializado.

"Nosso novo portfólio de cobots é o mais diversificado do mercado, oferecendo potencial para transformar locais de trabalho e ajudar nossos clientes a atingir novos níveis de desempenho operacional e crescimento." disse Sami Atiya, Presidente da Área de Negócios de Robótica e Automação Discreta da ABB. "Eles são fáceis de usar e configurar e contam com o respaldo de nossa rede global de especialistas de plantão, serviços on-line para garantir que empresas de todos os tamanhos e novos setores da economia, muito além da manufatura, possam abraçar os robôs pela primeira vez."

A expansão do portfólio de cobots da ABB é projetada para ajudar os usuários de robôs novos e existentes a acelerar a automação em meio a quatro megatendências principais, incluindo consumidores individualizados, escassez de trabalho, digitalização e incerteza, que estão transformando os negócios e impulsionando a automação em novos setores da economia. A expansão faz parte da estratégia do negócio Robótica e Automação Discreta da ABB em segmentos de alto crescimento por meio de um portfpolio inovador, ajudando a impulsionar o crescimento lucrativo

Automação conduzindo o futuro da manufatura

Em uma pesquisa global (1) com 1.650 grandes e pequenas empresas da Europa, Estados Unidos e China, 84% das empresas disseram que introduzirão ou aumentarão o uso da robótica e da automação na próxima década, enquanto 85% disseram que a pandemia foi um "marco de mudança" para seus negócios e indústria, com o COVID-19 sendo um catalisador para acelerar o investimento em automação. Quase metade das empresas (43%) disseram que estavam procurando a robótica para ajudá-las a melhorar a saúde e segurança no local de trabalho, 51% disseram que a robótica poderia aumentar o distanciamento social e mais de um terço (36%) estavam considerando usar a automação robótica para melhorar a qualidade de trabalho para seus funcionários. Mais imediatamente, 78% dos CEO's e Diretores de empresas disseram que recrutar e reter funcionários para trabalhos repetitivos e ergonomicamente desafiadores é difícil.

Os cobots são projetados para operar na presença de trabalhadores sem a necessidade de medidas físicas de segurança, como cercas, e para serem muito fáceis de usar e instalar. Em 2019, mais de 22.000 novos robôs colaborativos foram implantados globalmente, um aumento de 19% em relação ao ano anterior(2). Estima-se que a demanda por robôs colaborativos cresça a uma CAGR (taxa composta de crescimento anual) de 17% entre 2020 e 2025 (3), enquanto o valor das vendas globais de cobots deve aumentar cerca de US$ ~0,7 bilhão em 2019 para US$1,4 bilhão em 2025 (4). O mercado global para os robôs industriais têm crescimento previsto de US$ ~45 bilhões em 2020 para US$ ~58 bilhões até 2023 (CAGR de 9%) (5)

GoFa ™ e SWIFTI ™ são projetados para ajudar as empresas a automatizar processos, auxiliar os trabalhadores com tarefas, incluindo manuseio de materiais, alimentação de máquinas, montagem de componentes e embalagem na manufatura, laboratórios médicos, centros de logística e armazéns, oficinas e pequenas instalações de produção.

"Com esta expansão, estamos tornando os cobots mais fáceis de usar e implantar, com suporte em tempo real para ajudar a acelerar sua adoção em empresas que podem não ter considerado seu uso anteriormente", disse Atiya. "Nossa experiência é que as operações de melhor desempenho aproveitam as habilidades das pessoas, juntamente com o potencial das novas tecnologias."

Os usuários familiarizados com a operação de um tablet ou smartphone serão capazes de programar e reprogramar os novos cobots com facilidade, usando as ferramentas de configuração rápida da ABB. Os clientes também se beneficiarão da experiência global em indústria e aplicação da ABB, que foi desenvolvida a partir da instalação de mais de 500.000 soluções de robôs desde 1974 e com suporte da rede de mais de 1.000 parceiros globais da marca.

As novas famílias de cobots GoFa ™ e SWIFTI ™ baseiam-se no sucesso do YuMi, primeiro robô verdadeiramente colaborativo do mundo, que desde seu lançamento, em 2015, tem ajudado as empresas a automatizar as principais tarefas com segurança.

Hoje, os cobots YuMi da ABB estão trabalhando ao lado das pessoas em fábricas, oficinas e laboratórios em todo o mundo, realizando tarefas que vão desde aparafusar e montar componentes eletrônicos e elétricos para fabricação de válvulas, até pendrives e testes de amostras de COVID em laboratórios.

Toda instalação de um cobot da ABB inclui um pacote de inicialização que fornece diagnóstico e monitoramento de condição ABB Ability ™, bem como uma linha direta de suporte gratuita durante os primeiros seis meses para à assistência técnica especializada da ABB, que oferece suporte em todos os segmentos da indústria.

Para obter mais informações, visite o site abb.com ou clique aqui para se inscrever para uma conferência virtual do evento de lançamento do GoFa ™ e do SWIFTI ™ das 0900 às 1000 CET em 24 de fevereiro de 2021.

Para saber mais informações do GoFa ™ clique aqui e para mais detalhes do SWIFTI ™ clique aqui.

Para ver as fotos dos novos robôs acesse:

https://drive.google.com/drive/folders/1A6Ujns59BFGrQQBXmiXBvOCGh9AA4KZy?usp=sharing

Para ver os vídeos dos novos robôs acesse:

https://drive.google.com/drive/folders/1Y-RyeJNSYb7iri2NmiLdlHZZ5kycyace?usp=sharing

(1) Pesquisa da indústria da ABB em janeiro de 2021. Conduzida pela 3Gem Global Market Research & Insights, a pesquisa da indústria da ABB com 1.650 CEOs ou diretores executivos em empresas de grande e pequeno porte nos EUA, China, Reino Unido, Alemanha, Suíça, Itália e Suécia, incluindo executivos de tecnologia, varejo, saúde, engenharia, manufatura, automotivo, alimentos e bebidas, lazer, FMCG (sigla em inglês de bens de grande consumo) e transporte e logística. Conduzida de 26 de dezembro de 2020 a 19 de janeiro de 2021, a 3Gem Research & Insights utiliza sistemas de gerenciamento de painel padrão da indústria e segue procedimentos de controle de qualidade rigorosos; desenvolvendo painéis de consumidor e B2B de dupla aceitação, em conformidade com GDPR (regulamento geral de proteção de dados).

(2) Fonte: Análise do Interact The Collaborative Robot Market 3rd Edition (clique aqui)

(3) e (4) Fonte: Interact Analysis The Collaborative Robot Market 3rd Edition (clique aqui) e análises internas da ABB

(5) Fonte: análises internas da ABB

A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que energiza a transformação da sociedade e da indústria para alcançar um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e movimento, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com.

A ABB Robotics & Discrete Automation é pioneira em robótica, automação de máquinas e serviços digitais, fornecendo soluções inovadoras para uma ampla gama de indústrias, da automotiva à eletrônica e à logística. Como um dos fornecedores líderes mundiais de robótica e automação de máquinas, desenvolvemos mais de 500.000 soluções de robôs. Ajudamos nossos clientes de todos os tamanhos a aumentar a produtividade, flexibilidade e simplicidade e melhorar a qualidade da produção. Apoiamos sua transição para a fábrica conectada e colaborativa do futuro. A ABB Robotics & Discrete Automation emprega mais de 10.000.

