ABB muestra conceptualmente un robot móvil de laboratorio para el Hospital del Futuro

- El robot para un laboratorio móvil y autónomo YuMi®, estará diseñado para trabajar junto con el personal médico y los trabajadores de laboratorio.

- Desarrollo de nuevas tecnologías de robótica en el primer centro mundial de investigación para el cuidado de la salud de ABB en el Texas Medical Center (TMC), en Houston

- Se estima que el mercado global alcanzará cerca de 60,000 robots médicos no quirúrgicos para 2025, casi cuadruplicando su número desde 2018

HOUSTON, 9 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- ABB inauguró hoy su primer centro mundial de investigación en atención médica en el campus del Texas Medical Center (TMC), en Houston, Texas, presentando una serie de tecnologías conceptuales, incluido un robot YuMi® móvil que estará diseñado para asistir al personal médico y de laboratorio, así como realizar tareas logísticas en hospitales.

El YuMi® móvil de doble brazo podrá detectar y navegar entre sus compañeros de trabajo humanos de manera autónoma, mientras aprende a encontrar diferentes rutas de un lugar a otro. Tiene el potencial de llevar a cabo una amplia gama de actividades repetitivas y que consumen mucho tiempo, incluidas la preparación de medicamentos, la carga y descarga de centrífugas, manipulación de líquidos y pipetas, así como el manejo de tubos de ensayo.

El YuMi® móvil también podría usarse en hospitales para una amplia variedad de funciones logísticas. Puede dispensar medicamentos, transportarlos a donde se necesiten dentro de hospitales, llevar suministros médicos al personal del hospital o ropa de cama directamente a las habitaciones de los pacientes.

En el Instituto de Innovación del TMC, ABB desarrollará robots capaces de llevar a cabo procesos repetitivos, delicados y mundanos, dejando libre al personal médico y de laboratorio altamente calificado para asumir funciones más valiosas y, en última instancia, tratar a más pacientes. Análisis realizados por ABB muestran que las tareas repetitivas podrían completarse hasta un 50% más rápido con automatización, en comparación con los procesos manuales actuales, y con el beneficio adicional de que los robots pueden trabajar las 24 horas del día.

"El sector dedicado al cuidado de la salud está experimentando una transformación significativa a medida que hay avances en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, al tiempo que se enfrenta al envejecimiento de la población, aumento de costos y la creciente escasez mundial de personal médico. Con nuestro nuevo centro de investigación y desarrollo para el cuidado de la salud en TMC, nuestro objetivo es desarrollar respuestas a estos desafíos, junto con las mejores mentes de la academia, la ciencia y la medicina ", mencionó Sami Atiya, Presidente del negocio de Automatización Discreta y Robótica de ABB. "Nuestra experiencia en robótica industrial y colaborativa nos proporciona una base sólida para poder adaptar la automatización flexible al sector del cuidado de la salud. Junto con nuestros socios en TMC, desarrollaremos soluciones robóticas innovadoras. Estamos trabajando para reducir la cantidad de procedimientos manuales realizados por el personal médico, mejorar la precisión del trabajo de laboratorio y mejorar la satisfacción del paciente y, en última instancia, la seguridad del paciente ".

Otras tecnologías presentadas por ABB en el Centro de Investigación para el Cuidado de la Salud incluyen robots YuMi® que podrían ayudar en los sistemas de manejo de tubos de ensayo y atención de centrífugas de laboratorio y un robot IRB1200 que podría realizar transferencias de líquidos en una aplicación de pipeteo. Todas son tareas comunes de laboratorio médico en las que la automatización robótica puede apoyar, al combinar un rendimiento constante con un nivel de flexibilidad y operación continua que podría aumentar la producción y la calidad, minimizando costos.

El TMC es el complejo médico más grande del mundo con recursos de investigación colaborativa de clase mundial, incluidas algunas de las compañías y hospitales líderes del mundo. El nuevo Centro para el Cuidado de la Salud de ABB cuenta con 5,300 pies cuadrados (500m2)y estará ubicado dentro del TMC Innovation Institute, un centro de última generación que alberga conjuntamente medicina con tecnología de punta, conectando start-ups con pioneros de la academia y empresas líderes en tecnología, para acelerar el desarrollo y la creación de prototipos de tecnología médica innovadora.

"El Texas Medical Center, TMC Innovation, y la red de instituciones miembros del TMC, estamos muy contentos de recibir a ABB en su primera incursión dentro de la Industria para el cuidado de la salud, en este increíble y sin precedentes, nuevo centro de robótica", enfatizó Bill McKeon, Presidente & CEO del Texas Medical Center. Agregó "Uno de los principales objetivos dentro del TMC – el centro médico más grande del mundo – es hacer que la investigación suceda más rápido mientras simultáneamente, cortamos costos para crear soluciones más rápidas y efectivas en costos para los pacientes, quienes están en una urgente necesidad de tratamientos. La entrada de ABB al corazón del campus del Texas Medical Center, con un centro de R&D, el primero en su clase, para crear soluciones robóticas dedicadas al cuidado de la salud, sentará un nuevo curso para avances en la medicina y establecerá al TMC como el nexo en un nuevo tipo de alianzas que dibujarán el futuro del cuidado de la salud para clínicos, investigadores y pacientes."

La automatización robótica en el sector del cuidado de la salud ofrece una oportunidad significativa para el crecimiento futuro. Según una investigación interna de ABB, se estima que el mercado global alcanzará cerca de 60,000 robots médicos no quirúrgicos para 2025, un aumento cuádruple desde 2018.

Please note: This is a translation of the English press release published by ABB on October 9, 2019. You can access the press release at www.abb.com. In case of inconsistencies, the original English version shall take precedence.

Acerca de ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico pionero en redes eléctricas, equipos de electrificación, automatización industrial y robótica y movimiento para clientes de servicios públicos, industrias, transportes e infraestructuras en todo el mundo. Continuando con sus más de 130 años de historia de innovación, ABB está escribiendo hoy el futuro de la digitalización industrial con dos propuestas de valor claras: hacer llegar la electricidad desde la fuente de generación de energía hasta el punto de consumo y automatizar las industrias desde la gestión de los recursos naturales hasta la entrega del producto final. Como patrocinador principal de la Fórmula E, la carrera internacional de automovilismo FIA totalmente eléctrica, ABB está ampliando los límites de la movilidad eléctrica para contribuir a un futuro sostenible. ABB opera en más de 100 países y tiene unos 147.000 empleados. www.abb.com

ABB Robotics es pionero en robots industriales y colaborativos, además de servicios digitales avanzados. Como uno de los proveedores de robótica líderes, estamos activos en 53 países y más de 100 locaciones, entregando más de 400,000 soluciones robóticas para una diversidad de industrias y aplicaciones. Ayudamos a nuestros clientes a mejorar su flexibilidad, eficiencia, seguridad y confiabilidad; mientras avanzamos hacia la fábrica del futuro, conectada y colaborativa. www.abb.com/robotics

ACERCA DE TMC INNOVATION

Texas Medical Center (TMC), la ciudad médica más grande del mundo, está a la vanguardia de las ciencias de la vida. Hogar de las mentes más brillantes en medicina, TMC fomenta la colaboración interinstitucional, la creatividad y la innovación entre sus más de 106,000 empleados. Con un campus de más de 50 millones de pies cuadrados, TMC recibe anualmente a 10 millones de pacientes, realiza más de 180,000 cirugías, realiza más de 750,000 visitas a emergencias, realiza cerca de 14,000 cirugías cardíacas y da a luz a más de 25,000 bebés. Más allá de la atención al paciente, TMC está ampliando los límites de la investigación clínica a través de su extensa red de instituciones asociadas a diario, promoviendo soluciones efectivas de políticas de salud para abordar los complejos problemas de atención médica de la actualidad, y cultivando aplicaciones digitales de salud y dispositivos médicos de vanguardia. Para obtener más información, visite www.tmc.edu.

Para más información:

Gabriela García, Country Communications Manager

ABB México

Celular: 55 8233 2145

gabriela.garcia@mx.abb.com

Para entrevistas e información:

Sandra Aguilar

LLYC

Tel: 5257 1084 ext: 1239

saguilar@llorenteycuenca.com

Rebeca Toledo

LLYC

Tel: 5257 1084 ext: 1234

ptoledo@llorenteycuenca.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1008461/ABB_YuMi.jpg

FUENTE ABB Mexico

Related Links

https://www.abb.com



SOURCE ABB Mexico