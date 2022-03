ABB reforça compromisso com a equidade de gênero ao assinar os Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU

Estabelecidos pelo Pacto Global e pela ONU Mulheres e em linha com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, os princípios foram estabelecidos para oferecer práticas empresariais numa abordagem multistakeholder que capacitam as mulheres.

"Na ABB, nós vemos a diversidade como uma força central. A diversidade de gênero é um objetivo-chave de nossa estratégia de pessoas e de sustentabilidade, e nosso objetivo é aumentar o número de mulheres em cargos de gerência sênior, bem como os jovens talentos femininos", disse Björn Rosengren, CEO da ABB.

Sima Bahous, Subsecretária Geral da Organização das Nações Unidas e Diretora Executiva da ONU Mulheres, disse: "Parabenizamos a ABB por dar o primeiro passo na sua jornada dos Princípios de Empoderamento das Mulheres". Consideramos a ABB um parceiro-chave na redução das disparidades de gênero no local de trabalho, no mercado e na comunidade e no avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável"

No contexto do Dia Internacional da Mulher deste ano, a ABB também expandiu a Semana de Equidade de Gênero da empresa com o objetivo de reforçar ainda mais a igualdade de gênero, tanto no local de trabalho como na sociedade, e de sensibilizar os seus colaboradores contra os vieses inconscientes, estereótipos e discriminação. Uma ampla gama de atividades por meio da Semana da Equidade de Gênero inclui um encontro virtual com executivos da ABB, funcionários e representantes da ONU Mulheres, bem como webinars sobre vieses inconscientes e outras atividades. Mais de 7.500 gerentes seniores da ABB já participaram de treinamentos sobre vieses inconscientes até o momento.

A igualdade de gênero é um dos principais objetivos da Estratégia Global de Diversidade e Inclusão 2030 da ABB, por meio da qual a empresa planeja atrair a melhor equipe de talentos em sua indústria e garantir as mesmas oportunidades de desenvolvimento e carreira para todos. Como parte disso, a ABB quer dobrar a proporção de mulheres em cargos de alta direção em todo o mundo até 2030 para 25%. Em 2021, a ABB aumentou o número de mulheres gerentes seniores para 16,3%, contra 13,5% em 2020.

Outro marco recente nos esforços da ABB para promover uma cultura ainda mais diversificada e inclusiva foi a introdução bem sucedida de um novo programa mundial de licença parental neutro em termos de gênero, concedendo a todos os funcionários da ABB 12 semanas de licença remunerada para cuidadores primários e quatro semanas para segundos cuidadores.

Como parte do compromisso da ABB em promover o progresso social, a diversidade e a inclusão, a ABB está fazendo parcerias com um grande número de organizações internacionais, como a organização global sem fins lucrativos Catalyst, Stonewall, Society of Women Engineers e o Fórum Econômico Mundial. Além disso, desde 2021 a ABB é parceira global oficial do programa FIA Girls on Track, que oferece a meninas de 8-18 anos a oportunidade de aprender sobre o mundo do automobilismo com o objetivo de aumentar a participação feminina no setor - tanto na pista como fora dela. A ABB também contribui para o progresso social através de iniciativas de construção comunitária, com foco na educação, diversidade e inclusão e cuidados na comunidade.

Para garantir que a sustentabilidade seja levada tão a sério quanto outras metas de desempenho, a ABB está integrando os KPIs de sustentabilidade ao seu planejamento de gestão de desempenho e as empresas estão reportando esses KPIs ao mesmo tempo que os KPIs financeiros. Os KPIs de Sustentabilidade agora também fazem parte dos incentivos da alta administração e uma seleção está incluída nos relatórios financeiros trimestrais da ABB.

