Abbott anuncia dispositivo Amplatzer™ Amulet™ para tratar pessoas com fibrilação atrial em risco de acidente vascular cerebral

- Amulet é a primeira e única opção de tratamento minimamente invasivo a oferecer fechamento imediato do Apêndice Atrial Esquerdo (AAE), sem a necessidade de medicamentos anticoagulantes após o implante

- O dispositivo auxilia a prevenir a formação de coágulos sanguíneos e sua saída pelo AAE, reduzindo o risco de acidente vascular cerebral em pacientes com fibrilação atrial, a arritmia cardíaca persistente mais comum e que atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil, com previsão de 500 mil novos casos até 20251

SÃO PAULO, 14 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Abbott, empresa global de cuidados para a saúde, anuncia seu dispositivo Amplatzer™ Amulet™ Oclusor de Apêndice Atrial Esquerdo (AAE), aprovado recentemente pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para tratar pessoas com fibrilação atrial, em risco de sofrer um AVC Isquêmico (Acidente Vascular Cerebral). O dispositivo oferece fechamento imediato do Apêndice Atrial Esquerdo (AAE), uma área onde podem se formar coágulos sanguíneos em pessoas que sofrem de fibrilação atrial, reduzindo o risco de AVC e eliminando imediatamente a necessidade do uso de medicação anticoagulante.

A fibrilação atrial é a arritmia cardíaca (ou batimento irregular) mais comum e atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil, com previsão de 500 mil novos casos diagnosticados até 2025.1 Em algumas pessoas com fibrilação atrial, o sangue pode se acumular no apêndice atrial esquerdo, uma pequena formação sacular ligada à câmara superior esquerda do coração, levando a um maior risco de formação de coágulos. Se esses coágulos atingirem a corrente sanguínea, podem seguir para o cérebro e causar um AVC Isquêmico (quando há o bloqueio de uma artéria, impedindo que o sangue chegue até o cérebro).2-4 Para pacientes com fibrilação atrial impossibilitados de fazer uso a longo prazo de anticoagulantes, é possível optar pelo fechamento do AAE por meio de um procedimento minimamente invasivo que utiliza o dispositivo Amulet da Abbott, vedando totalmente o apêndice e reduzindo os riscos de AVC.

"Com o envelhecimento da população, casos de fibrilação atrial estão aumentando assim como o risco de acidente vascular cerebral," afirma o cardiologista Carlos Pedra, atualmente Chefe da Seção Médica de Intervenção em Cardiopatias Congênitas do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. "Com a aprovação da Anvisa para uso do dispositivo Amulet, médicos possuem uma nova opção de tratamento que reduz o risco de AVC, eliminando a necessidade de anticoagulantes logo após o procedimento, o que é muito importante devido aos riscos de sangramento associados ao uso destes medicamentos."

Amulet utiliza tecnologia de fechamento duplo (Dual-Seal) para vedar de modo completo e imediato o apêndice atrial esquerdo. Além disso, o dispositivo é indicado para uma ampla gama de anatomias cardíacas e seus diversos tamanhos de oclusores, sendo também recuperáveis e reposicionáveis, garantem uma inserção ideal.

"Estamos comprometidos em expandir o acesso a opções minimamente invasivas para doenças cardíacas estruturais por meio de novas tecnologias que transformam a vida das pessoas", diz André Fontes, Country Manager da Divisão de Doenças Estruturais do Coração da Abbott no Brasil. "A abordagem exclusiva de fechamento duplo fez com que Amulet se tornasse um marco e o primeiro produto indicado para fechamento do apêndice atrial esquerdo no Brasil, reduzindo os riscos de AVC e proporcionando mais qualidade de vida para pacientes com fibrilação atrial," conclui.

Além do Brasil, o dispositivo Amplatzer™ Amulet™ Oclusor de AAE também tem aprovação de uso em mais de 80 países, incluindo na Europa e nos Estados Unidos.

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 109.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há mais de 80 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.600 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

Acesse www.abbottbrasil.com.br e fique em contato conosco pelo Facebook/Abbott Brasil, LinkedIn e Twitter @AbbottNews.

Referências:

1. Eraldo Ribeiro Ferreira Leão de Moraes et al. European Journal of Internal Medicine. Prevalence of atrial fibrillation and stroke risk assessment based on telemedicine screening tools in a primary healthcare setting. Disponível em https://www.ejinme.com/article/S0953-6205(19)30217-1/fulltext. Acesso em março de 2021.

2. Ball et al. Int J Cardiol 2013; 167:1807-24.

3. Lin et al. Stroke 1996; 27:1760-4

4. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B, Castella M, Diener HC, Heidbuchel H, Hendriks J, Hindricks G, Manolis AS, Oldgren J, Popescu Bam Schotten U, Van Putte B, Vardas P and Group ESCSD. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. European Heart Journal. 2016; 37:2893-2962.

St. Jude Medical Brasil Ltda.

Rua Itapeva, 538 – 5° ao 8° andares – Bela Vista – São Paulo – SP – 01332-000 – Brasil - SAC: (11) 5080-5454.

Amplatzer Amulet - Left Atrial Appendage Occluder – Registro ANVISA nº 10332340459. Amplatzer é uma marca do grupo de empresas Abbott. CUIDADO: Este produto deve ser usado por ou sob a orientação de um médico. Antes de usar, consulte as Instruções de Uso, dentro da embalagem do produto (quando disponível) para obter informações mais detalhadas sobre Indicações, Contraindicações, Avisos, Precauções e Eventos Adversos.

FONTE Abbott

SOURCE Abbott