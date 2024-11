Abbott inaugure un site de fabrication de pointe à Kilkenny, en Irlande

Simon Harris, TD , Taoiseach, et Robert Ford , président du conseil et CEO d'Abbott, assistent à l'inauguration officielle

Plus de 800 personnes seront employées sur le site de fabrication de technologies de traitement du diabète, qui fait partie d'un investissement de 440 millions d'euros réalisé par Abbott sur deux sites en Irlande.

L'usine produira le plus grand nombre de capteurs FreeStyle Libre® au monde.

KILKENNY, Irlande, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Abbott (NYSE : ABT) marque aujourd'hui l'ouverture officielle de son site de production ultramoderne à Kilkenny, en Irlande, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté le Taoiseach, Simon Harris, TD, et le président du conseil et CEO d'Abbott, Robert Ford. Le site est un centre d'excellence mondial de fabrication pour les activités d'Abbott dans le domaine des soins du diabète et emploiera plus de 800 personnes.

L'installation de Kilkenny fait partie d'un investissement de 440 millions d'euros en Irlande, qui comprend une expansion importante du site de Donegal de la société, où 200 emplois supplémentaires ont été créés. La nouvelle usine de Kilkenny, d'une superficie de 30 000 mètres carrés, produit les capteurs FreeStyle Libre 3, les plus petits capteurs au monde1 et la dernière génération de la gamme de produits de pointe d'Abbott2 pour la surveillance continue de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète.

S'exprimant à cette occasion, Simon Harris, TD, An Taoiseach, a déclaré : « Abbott, qui est présent en Irlande depuis 1946, est l'une des entreprises mondiales les plus anciennement établies et l'un des plus grands employeurs dans notre pays. Ce dernier investissement est un nouveau vote de confiance envers l'Irlande en tant que lieu d'implantation d'entreprises de fabrication avancée et de soins de santé de classe mondiale. L'ouverture de ce nouveau site place l'Irlande au centre du traitement du diabète à l'échelle mondiale. »

« Il s'agit de notre nouvel engagement à fournir des soins innovants et à aider les personnes atteintes de diabète à mener une vie plus saine », a déclaré Robert Ford, président du conseil et CEO d'Abbott. « Cette installation de pointe produira le plus grand nombre de capteurs Libre au monde afin de répondre à la demande mondiale croissante pour notre gamme de produits2 FreeStyle Libre. »

Les installations d'Abbott à Kilkenny ont été construites dans un souci de durabilité. Le site est entièrement électrique, alimenté par six pompes à chaleur air/eau, près de 600 panneaux solaires sont installés sur le toit et des réservoirs permettent de collecter l'eau de pluie pour l'utiliser sur place.

En dehors de l'Irlande, Abbott accroît sa capacité de production en Europe grâce à un nouvel investissement de 85 millions de livres sterling dans son usine de Witney, dans l'Oxfordshire, au Royaume-Uni.

Le portefeuille FreeStyle Libre d'Abbott est le système de surveillance du glucose en continu2 le plus répandu au monde. Il aide aujourd'hui plus de six millions de personnes dans plus de 60 pays.

À propos d'Abbott

Abbott est un chef de file mondial des soins de santé qui aide les gens à vivre plus pleinement à tous les stades de la vie. Notre portefeuille de technologies couvre tout le spectre des soins de santé, avec des activités et des produits de premier plan dans les domaines du diagnostic, des dispositifs médicaux, des produits nutritionnels et des médicaments génériques de marque. Nos 114 000 collègues sont au service de la population dans plus de 160 pays.

1. Données au dossier, Abbott Diabetes Care. Parmi les capteurs appliqués au patient.

2. Données du dossier. Abbott Diabetes Care. Basé sur le nombre de patients assignés à chaque fabricant.