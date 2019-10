Abbott lança a campanha Restaure o ritmo da sua vida para falar sobre constipação intestinal

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Abbott (NYSE: ABT), empresa global de cuidados para a saúde, está lançando a campanha Restaure o ritmo da sua vida para incentivar as pessoas a buscarem hábitos de vida mais saudáveis como forma de evitar a constipação intestinal. A constipação atinge hoje cerca de 30% da população brasileira¹ e são as mulheres e as crianças os dois grupos mais afetados. Estima-se que no Brasil 37,2% da população feminina sofra desta condição1-4. Entre as crianças, o desconforto pode atingir até 36,5% de meninos e meninas5,6.

"Muitas vezes, a constipação não é considerada um problema sério, mas ela pode ter um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas", explica Dra. Lilian Sales, Gerente Médica da Divisão de Farmacêuticos Estabelecidos da Abbott no Brasil. Se a constipação se torna recorrente, ela pode levar à falta de sono e ao estresse físico e mental7,8. Hoje, sabemos que a função do intestino vai muito além do processamento dos alimentos que ingerimos9, pois ele é um órgão vital para nossa saúde.

Na campanha Restaure o ritmo da sua vida, a Abbott se uniu a especialistas e profissionais de saúde para convidar as pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável, contribuindo para uma melhor saúde intestinal. Uma alimentação rica em fibras, maior consumo de água e inclusão de atividades físicas no dia a dia podem aliviar os sintomas da constipação a longo prazo. Há indícios de que a ioga, por exemplo, é um ótimo exercício para a saúde digestiva, pois relaxa corpo e mente, aumentando o fluxo sanguíneo no intestino10,11. Ela é também uma ótima maneira para lidar com fatores estressantes e aliviar os desconfortos digestivos.

"Muitas pessoas têm uma certa dificuldade em manter o consumo de fibras e água na quantidade adequada, principalmente em dietas restritivas muito frequentemente adotadas por mulheres. A prática de atividades físicas também é muito importante e pode ser impactada pela rotina atribulada das pessoas", comenta Lilian.

Para evitar a constipação intestinal, Lilian complementa que o ideal é que sejam incluídas na dieta a ingestão de 25g de fibras ou 400g de frutas e legumes por dia (batatas e raízes não contribuem para essa quantidade) e consumo diário de 1,5 a 2 litros de água. Atividades físicas também precisam ser incluídas na rotina das pessoas que sofrem com constipação e é necessário reeducar o organismo e respeitar a vontade de ir ao banheiro, sendo que o melhor momento é após o café da manhã.

Quatro em cada dez pessoas que sofrem de constipação têm a forma recorrente da doença, mas não sabem que medidas preventivas estão disponíveis. Caso as modificações de dieta e atividade física não sejam suficientes para resolver o quadro de constipação intestinal, medicamentos podem ser adicionados sob orientação médica. Frequentemente, as pessoas buscam por soluções rápidas, como o uso de laxantes que não restauram o funcionamento natural do intestino, fazendo com que a constipação volte. Laxantes osmóticos, como a lactulose, dissacarídeo sintético derivado da lactose que contribui para o equilíbrio da flora intestinal, são os mais indicados para a manutenção de uma boa saúde intestinal, pois, por meio de sua ação, promovem o aumento das bactérias boas do intestino e reduzem a presença de bactérias prejudiciais12. Esse equilíbrio é importante para realizar a digestão completa e, com isso, absorver melhor os nutrientes necessários para o corpo.

A Abbott tem como compromisso usar sua experiência em gastroenterologia para ajudar as pessoas que sofrem de distúrbios gastrointestinais a viver melhor. Para o tratamento de constipação aguda, a Abbott disponibiliza Duphalac, líder mundial em lactulose, nas versões xarope (200ml) e sachê (10 unidades com 15ml cada), ambos sem sabor. Para contribuir com a manutenção da saúde intestinal de toda a família, a empresa lançou recentemente Dupha Kids e Dupha Active, primeiros suplementos alimentares à base de lactulose em forma de gomas mastigáveis no Brasil.

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver da melhor maneira possível, em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias inovadoras que transformam a vida das pessoas abrange negócios e produtos líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, produtos nutricionais e medicamentos de marca.

Presente no Brasil há mais de 80 anos, a Abbott trabalha para proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde em todo o país.

Fique em contato conosco pelos canais www.abbottbrasil.com.br, LinkedIn www.linkedin.com/company/abbott-/, Facebook www.facebook.com/AbbottBrasil/, Twitter @AbbottNews e @AbbottGlobal.

Dupha Kids / Dupha Active. SUPLEMENTO ALIMENTAR DE LACTULOSE EM GOMAS. Sabor laranja. Contém aromatizante. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. As fibras alimentares auxiliam no funcionamento do intestino. Fonte de fibras.

DUPHALAC® (lactulose) MS: 1.0553.0338. Indicações: tratamento sintomático da constipação intestinal e para a prevenção e tratamento de encefalopatia hepática, tanto no pré-coma quanto no coma hepático. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DUPHALAC® É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

