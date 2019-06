Abbott lança Dupha Kids e Dupha Active, primeiras gomas mastigáveis de lactulose, para mulheres e crianças no Brasil

"A lactulose vem sendo utilizada como um aliado para a manutenção de uma boa saúde intestinal, mas anteriormente apenas opções líquidas estavam disponíveis no mercado", explica Riva Dimitrov, Diretora Médica da Divisão de Farmacêuticos Estabelecidos da Abbott no Brasil. "As novas gomas Dupha Kids e Dupha Active tornam seu uso mais conveniente e agradável para crianças e adultos."

Pela ação da lactulose, os suplementos promovem o aumento das bactérias boas do intestino e reduzem a presença de bactérias prejudiciais7. Esse equilíbrio é importante para realizar a digestão completa e, com isso, absorver melhor os nutrientes necessários para o corpo.

"Nas crianças, esse funcionamento é essencial para garantir seu crescimento saudável, além de oferecer a energia para o dia a dia", explica o pediatra Marcello Pedreira, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com especialização no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas (USP).

A saúde do nosso sistema digestivo é essencial para que o corpo obtenha os nutrientes necessários para seu funcionamento e crescimento, contribuindo para garantir o bem-estar e a boa qualidade de vida em todas as fases da vida.



"Estamos orgulhosos com a chegada de Dupha Kids e Dupha Active. Ambos ampliam nosso portfólio de produtos e soluções confiáveis e de alta qualidade para a saúde digestiva de crianças e mulheres. Especialmente no caso das crianças, a versão em forma de goma proporciona mais conforto durante a ingestão e, consequentemente, também facilita o dia a dia das mães", complementa Riva.

No caso de Dupha Kids, ele pode ser utilizado por crianças a partir de quatro anos. Os lançamentos estão disponíveis nas principais farmácias do Brasil em embalagens com 30 gomas.



Além destes lançamentos, a Abbott também disponibiliza Duphalac, líder mundial em lactulose e voltado para o tratamento da constipação aguda. O produto está disponível nas versões xarope (200ml) e sachê (10 sachês com 15ml cada), ambos sem sabor.

