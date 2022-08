Abbott lança Ensure Advance, suplemento nutricional que ajuda no restabelecimento muscular e recuperação da força

Sua fórmula exclusiva contém ingredientes desenvolvidos para ajudar o indivíduo a ficar saudável e forte, assim como para manter o estado nutricional, inclusive se hospitalizado.

Ensure Advance possui HMB, metabólito do aminoácido leucina, que tem comprovado no auxílio da diminuição da perda de massa muscular e degradação de proteína associada à idade.

SÃO PAULO, 2 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A pandemia da Covid-19 elevou os índices de estilo de vida sedentário em todo o mundo1. No Brasil, mais de 60% das pessoas deixaram de fazer qualquer tipo de atividade física durante o isolamento2. Essa inatividade prolongada pode aumentar o risco de perda muscular avançada, principalmente em pessoas idosas. Além disso, perda muscular demasiada pode afetar a saúde dos adultos de várias maneiras, impactando os níveis de energia e mobilidade, aumentando o risco de quedas ou fraturas e até mesmo retardando a recuperação de doenças ou cirurgias.3,4

Ensure Advance, sabor morango com banana.

Para ajudar a manter as pessoas fortes e ativas, a Abbott, empresa global de cuidados para a saúde, está lançando Ensure Advance, uma suplementação alimentar com base científica que contém fórmula especial e exclusiva com nutrientes que auxiliam a reconstruir o músculo e ajudam a recuperar a força e a energia das pessoas.

Ensure Advance possui 3,0 gramas de HMB (β-hidroxi-β-metilbutirato) e 17 gramas de proteína de alta qualidade em duas porções, que juntos ajudam a proteger e preservar os músculos.5-7 Ensure Advance ainda conta com vitamina D que contribui para a absorção do cálcio, levando ao fortalecimento dos ossos.

''Embora o envelhecimento seja natural, a perda demasiada de massa muscular não é," explica Patrícia Ruffo, nutricionista e Gerente Científico da Divisão Nutricional da Abbott no Brasil. ''Uma boa nutrição e atividade física podem ajudar a manter a saúde muscular e óssea, o que é importante para ajudar as pessoas a manter sua independência mesmo na recuperação de doenças, lesões ou cirurgias.''

A importância dos músculos

Os músculos são tecidos fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. Além de serem importantes para as tarefas diárias, como recolher objetos, abrir um pote ou se levantar de uma cadeira, músculos saudáveis são essenciais para a função dos órgãos, a saúde da pele, a imunidade e o metabolismo. Por isso, é essencial manter a massa muscular na medida em que envelhecemos para uma vida mais saudável e feliz.

No entanto, a perda muscular avançada, ou sarcopenia, afeta quase um terço dos indivíduos com mais de 60 anos. A partir dos 40 anos, as pessoas podem perder até 8% da massa muscular por década8-11 e a taxa de declínio pode duplicar após os 70 anos de idade.

"A perda muscular raramente é discutida e as pessoas aceitam seus sinais, tais como a perda da força e da energia, como uma parte natural do envelhecimento. Mas a saúde muscular pode nos dar indícios sobre como iremos percorrer esta etapa da vida, e permanecer ativos e independentes", afirma Patrícia.

Com as medidas certas, é possível prevenir ou retardar a perda muscular, como por exemplo:

Fazer exercícios regularmente. A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada por semana ou dois ou mais dias de atividades de fortalecimento muscular.

Ingerir uma dieta equilibrada cheia de vegetais, frutas, grãos integrais, proteínas, gorduras saudáveis, além de vitaminas e minerais importantes, como cálcio e vitamina D.

Priorizar boas fontes de proteínas como carnes magras, ovos e feijões.

Considerar a suplementação, como Ensure Advance, para auxiliar na melhora da saúde muscular.

Disponível nos sabores de morango com banana e cereal, Ensure Advance pode ser encontrado nas principais farmácias do Brasil. Para conhecer mais sobre este e os demais produtos da linha Ensure, acesse: www.ensure.com.br

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 113.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há 85 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.600 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

Acesse www.abbottbrasil.com.br e fique em contato conosco pelo Facebook/Abbott Brasil, LinkedIn e Twitter @AbbottNews.

