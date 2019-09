Abbott lança LacLev® em embalagem com seis comprimidos

"LacLev é uma enzima lactase necessária para quebrar a lactose em açúcares menores (glicose e galactose) para serem absorvidos pelo organismo. Ele ajuda as pessoas intolerantes à lactose a consumir produtos lácteos, diminuindo suas restrições alimentares. Pode ser engolido ou mastigado, oferecendo maior comodidade em vários momentos do dia a dia. A nova embalagem traz mais comodidade para a vida das pessoas com intolerância a lactose", afirma Riva Dimitrov, Diretora Médica da Divisão de Farmacêuticos Estabelecidos da Abbott no Brasil.

Recomendado para uso adulto e pediátrico, LacLev não possui glúten e nem contém adição de açúcar. É pronto para ingestão e deve ser administrado imediatamente antes do consumo de leite e derivados de produtos lácteos.

A nova embalagem de seis comprimidos fortalece o portfólio da marca LacLev, que também oferece a opção com 30 comprimidos. Ambas opções estão disponíveis no sabor baunilha e podem ser encontradas nas principais farmácias e drogarias do Brasil.

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver da melhor maneira possível, em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias inovadoras que transformam a vida das pessoas abrange negócios e produtos líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, produtos nutricionais e medicamentos de marca. Nossos 103 mil colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há mais de 80 anos, a Abbott trabalha para proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde em todo o país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.400 colaboradores em áreas como produção, pesquisa e desenvolvimento, logística, vendas e marketing. As principais unidades da Abbott no país ficam em São Paulo, Sede Administrativa; Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

Fique em contato conosco pelos canais www.abbottbrasil.com.br, LinkedIn www.linkedin.com/company/abbott-/, Facebook www.facebook.com/AbbottBrasil/, Twitter @AbbottNews e @AbbottGlobal.

Referências:

1. Quintiles IMS Health PMB MAT. Setembro, 2017.

2. Fernandes TF. Intolerância a lactose: breve revisão. RBM 2015,72(6): 267-70.

LacLev. LACTASE em comprimidos mastigáveis. A LACTASE auxilia a digestão da LACTOSE. Sabor artificial de baunilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Sem adição de açúcares. Uso adulto e infantil. MS: 6.6282.0003.001-1

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/999636/Caixa6_jpg.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/271488/Abbott_Logo.jpg

FONTE Abbott

