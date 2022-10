Abbott lança no Brasil novo Sistema de Mapeamento Cardíaco que melhora a forma como médicos tratam ritmos cardíacos anormais

O Sistema de Mapeamento Cardíaco Eletroanatomico 3D EnSite™ X com Tecnologia Omnipolar (OT) fornece uma visão de 360° do coração, independentemente da orientação do cateter, para mapeamento cardíaco mais preciso

SÃO PAULO, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Abbott (NYSE: ABT), empresa global de cuidados para a saúde, acaba de lançar no Brasil o Sistema de Eletrofisiologia (EF) EnSite™ X com Tecnologia Omnipolar (OT), uma nova plataforma de mapeamento cardíaco elaborada para auxiliar médicos a tratar melhor ritmos cardíacos anormais, também conhecidos como arritmias cardíacas. Projetado com informações de eletrofisiologistas de todo o mundo, o sistema cria mapas tridimensionais altamente detalhados do coração para auxiliar médicos a identificar, e então, tratar as áreas do coração onde os ritmos anormais se originam.

"A ablação tem beneficiado cada vez mais pacientes com arritmias cardíacas e o novo Sistema EnSite™ X com OT da Abbott é a inovação mais recente disponível para auxiliar no tratamento de arritmias cardíacas complexas e desafiadoras", afirma Dr. Carlos Kalil, eletrofisiologista e diretor técnico e acadêmico do Centro Internacional de Arritmias – Instituto J. Brugada, do Hospital São Francisco da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. "Para obtermos melhores resultados é muito importante contarmos com um sistema rápido, estável e preciso. O Sistema de Mapeamento EnSite™ X nos permite ter mapas mais precisos, que nos dizem de forma mais clara as áreas que precisam ser tratadas com ablação e, assim nos auxiliar no tratamento seguro e eficaz," conclui.

Milhares de brasileiros são afetados por ritmos cardíacos anormais causados por interrupções nas vias elétricas do coração. Sem tratamento, estas interrupções podem causar batimentos cardíacos anormais ou fazer com que o coração bata muito rápido ou muito devagar, podendo afetar dramaticamente a saúde de um paciente. A fibrilação atrial (FA) é uma condição em que as câmaras cardíacas estão sem sincronia, fazendo com que batam de modo rápido e caótico. Em alguns casos, as arritmias não tratadas por conta da fibrilação atrial podem, em algum momento, causar insuficiência cardíaca ou acidente vascular cerebral (AVC).

Cada vez mais médicos estão buscando pela ablação cardíaca como forma de tratar as arritmias cardíacas, uma vez que – diferente da medicação – a terapia trata a condição na fonte, interrompendo a área do coração que gera os batimentos cardíacos anormais. Com isso, o mapeamento cardíaco é fundamental para uma terapia de ablação de sucesso, uma vez que imagens altamente precisas, exatas e detalhadas do coração permitem que o médico determine o melhor local para administrar a terapia de modo seguro e eficaz.

O novo Sistema EnSite™ X, usado para ajudar a orientar no tratamento de arritmias complexas, inclui o EnSite™ OT que, em conjunto com o cateter de mapeamento Advisor™ HD Grid, fornece eletrogramas (EGMs) reais, independentemente de como o cateter está orientado no coração. Com a capacidade de mostrar EGMs em 360 graus, o Sistema EF EnSite™ X com OT pode mapear um milhão de pontos no coração e fornecer uma localização mais precisa das áreas de tratamento. Oferecendo o melhor dos princípios de medição unipolar e bipolar, o sistema fornece um mapeamento mais preciso.

"Uma vez que a terapia de ablação é cada vez mais utilizada em pacientes para diagnosticar e tratar as arritmias cardíacas, as recentes e inovadoras ferramentas de mapeamento cardíaco são essenciais para ajudar médicos a oferecer os melhores resultados aos seus pacientes," diz Letícia Baltazar, Gerente Geral da Divisão de Eletrofisiologia da Abbott no Brasil. "Desenvolvemos o Sistema de Eletrofisiologia EnSite™ X com OT para potencializar a utilidade de nosso cateter de mapeamento Advisor™ HD Grid e para permitir que os médicos criem modelos cardíacos tridimensionais estáveis de modo rápido e preciso, em tempo real. Estes modelos fornecem um modo para identificar de maneira precisa as áreas que estão causando problemas, de modo que os médicos possam tratar melhor estes ritmos cardíacos anormais e preservar o tecido saudável."

Reinventando o potencial do mapeamento cardíaco

Ao desenvolver o Sistema de EF EnSite™ X com OT, a Abbott criou a plataforma capaz de ser atualizada futuramente, garantindo aos médicos acesso consistente à tecnologia mais recente sem a necessidade de sistemas totalmente novos. Além disso, o Sistema de EF EnSite™ X com OT é o primeiro sistema de mapeamento que permite que os médicos escolham entre dois métodos de mapeamento cardíaco.

Os sistemas tradicionais de mapeamento utilizam princípios de medição unipolar ou bipolar. Enquanto as medições unipolares possuem várias vantagens, incluindo direção e velocidade, as medições bipolares fornecem medição de sinal local para destacar as áreas de interesse. O Sistema EnSite™ X com OT traz o melhor de ambos os princípios de medição para maximizar a coleta de dados.

Sobre a ablação cardíaca

Quando os médicos utilizam ablação por cateter para tratar arritmias cardíacas, ferramentas longas e flexíveis — denominadas cateteres — são inseridas no coração para estudar a arritmia e fornecer energia de radiofrequência. O calor gerado pela energia de radiofrequência rompe as células que estão criando o ritmo cardíaco anormal. Como resultado, o tecido não é mais capaz de conduzir ou manter a arritmia.

