Abbott lança plataforma molecular para testes rápidos de infecções respiratórias

SÃO PAULO, 2 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Abbott, empresa global de cuidados para a saúde, lança no Brasil sua plataforma molecular point of care ID NOWTM com testes para a detecção rápida de doenças respiratórias, como a gripe, bronquiolite e a faringoamigdalite.

ID NOW é um sistema de diagnóstico molecular isotérmico rápido para a detecção qualitativa de doenças infecciosas. A tecnologia avançada do sistema fornece resultados em apenas alguns minutos, permitindo que os médicos tomem decisões clínicas mais eficazes durante a visita do paciente.

A influenza é uma das doenças virais mais prevalentes e potencialmente mortais no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, somente em 2018 foram registrados 1.381 óbitos por influenza no Brasil1. No entanto, a maioria das pessoas nunca fez um teste para identificar a gripe. A falta de diagnóstico ou diagnósticos incorretos podem levar a um tratamento inadequado e incapacidade de interromper a transmissão da infecção.

Os testes ID NOW oferecem a detecção e diferenciação molecular mais rápida de Influenza A e B, em 13 minutos ou menos, com uma identificação precoce de resultados positivos em apenas 5 minutos2,3. Os testes para diagnóstico do Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que é o principal causador da bronquiolite, apresentam resultados em 15 minutos ou menos4. Já o teste para detectar a Estreptococo do grupo A, principal causa de faringite bacteriana (dor de garganta), é duas vezes mais rápido que outros testes moleculares disponíveis - em seis minutos ou menos, com resultados positivos em menos de dois minutos - sem necessidade de confirmação de cultura para resultados negativos5.

"O sistema ID NOW combina velocidade e eficácia para uma entrega ágil de resultados moleculares que podem ser cruciais para uma tomada de decisão mais rápida e precisa em relação ao tratamento", afirma Arthur Zeraib, Diretor de Marketing para Mercados Emergentes da Divisão de Diagnósticos Rápidos da Abbott. "Agora estamos disponibilizando essa tecnologia inovadora no Brasil para melhorar o padrão de atendimento e reduzir a ameaça de epidemias virais". ID NOW pode ser usado em diversos ambientes de saúde, incluindo clínicas, consultórios, hospitais, laboratórios e outros lugares que necessitem de diagnóstico próximo ao paciente.

"Estudos revelam que diagnósticos baseados somente na análise clínica do médico têm um índice de assertividade de apenas 29%. A possibilidade de obter resultados rápidos e com precisão molecular em apenas cinco minutos, identificando a presença de infecções pelo vírus influenza, vírus sincicial respiratório e pelo Estreptococo do grupo A, é um desenvolvimento revolucionário que permite uma tomada de decisão mais ágil e assertiva", conta o Prof. Dr. Marco Aurélio Sáfadi, especialista em Pediatria e Infectologia conferidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. "O teste rápido também possibilita a redução do uso inapropriado e abusivo de antibióticos, o que pode ocorrer quando o tratamento é baseado exclusivamente nos sintomas do paciente".

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver da melhor maneira possível, em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias inovadoras que transformam a vida das pessoas abrange negócios e produtos líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, produtos nutricionais e medicamentos de marca. Nossos 103 mil colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há mais de 80 anos, a Abbott trabalha para proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde em todo o país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.400 colaboradores em áreas como produção, pesquisa e desenvolvimento, logística, vendas e marketing. As principais unidades da Abbott no país ficam em São Paulo, Sede Administrativa; Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

Acesse www.abbottbrasil.com.br, Facebook www.facebook.com/AbbottBrasil/, LinkedIn www.linkedin.com/company/abbott-/ e pelo Twitter @AbbottNews e @AbbottGlobal.

Os equipamentos e reagentes comercializados no Brasil estão devidamente registrados. Para obter a relação completa, entre em contato pelo telefone 0800-113363, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

