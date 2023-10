Abbott lança seu cateter de ablação TactiFlex para tratamento de ritmo cardíaco anormal

TactiFlex™, Sensor Enabled™, é o primeiro cateter de ablação no mundo desenvolvido com uma ponta flexível e sensor de força de contato exclusiva para o tratamento de pacientes com fibrilação atrial

Quando utilizado com o Sistema de Eletrofisiologia (EF) EnSite™ X da Abbott, médicos obtém melhor visibilidade, mais exatidão e precisão com o cateter TactiFlex™, além de redução no tempo do procedimento e mais segurança

SÃO PAULO, 16 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Abbott anuncia o lançamento do seu cateter de ablação TactiFlex™, Sensor Enabled™, o primeiro cateter de ablação do mundo com uma ponta flexível e tecnologia de força de contato. Utilizado para procedimentos de ablação para tratar a fibrilação atrial (FA), ritmo cardíaco anormal mais comum, o cateter TactiFlex™ pode reduzir o tempo do procedimento1 e melhorar a segurança ao comparar com cateteres de geração anterior da empresa2.

Mais de 37 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com fibrilação atrial3 e os números devem mais do que dobrar até 20504. Outros cinco milhões5 de casos são diagnosticados a cada ano, indicando um crescente desafio de saúde que exige soluções inovadoras para pacientes e seus médicos. No Brasil, estimativas indicam que até 5 milhões de pessoas têm a doença – mesmo sem saber. Na prática, uma em cada três pessoas hospitalizadas com arritmia cardíaca apresenta fibrilação atrial. Entre os idosos a situação é ainda mais crítica. Em média, 10% das pessoas com mais de 70 anos têm este problema de saúde6.

Para aqueles que sofrem de fibrilação atrial, a vida diária pode ser desafiadora, pois as pessoas geralmente sentem tontura, dor no peito e palpitações cardíacas. Além disso, ela pode levar a um derrame se não for tratada, o que torna ainda mais crítico que seu tratamento seja feito o quanto antes.

"Estamos entrando em uma nova era de procedimentos de ablação para casos de fibrilação atrial devido às novas tecnologias desenvolvidas, como o cateter de força de contato com ponta flexível da Abbott, o TactiFlex. Esse novo cateter junto ao equipamento de ponta para mapeamento de arritmias cardíacas, EnSite X, permite o tratamento desses pacientes com maior segurança e eficácia", comenta Letícia Baltazar, Gerente Geral da Divisão de Eletrofisiologia da Abbott no Brasil.

Novos cateteres e outras soluções de ponta da Abbott para pacientes com fibrilação atrial

O cateter TactiFlex™ foi desenvolvido para ser usado com o Sistema de Eletrofisiologia (EF) EnSite™ X da Abbott, um sistema de mapeamento cardíaco líder do setor, que permite aos médicos visualizar e identificar com precisão as áreas do coração que requerem ablação.

Diferente de outros cateteres disponíveis no mercado, TactiFlex™ usa um design inovador com um padrão de corte a laser que se flexiona quando em contato com a parede do coração. Isso ajuda a direcionar o fluido para o tecido tratado1 e permite um posicionamento mais preciso do cateter – proporcionando uma estabilidade duas vezes maior em um coração batendo – para uma administração de terapia consistente7.

"A Abbott, sendo a empresa com portfólio mais completo para o tratamento de arritmias cardíacas, vem liderando esse mercado com as novas tecnologias desenvolvidas. O Sistema de Eletrofisiologia EnSite X juntamente com o cateter TactiFlex, permitem que médicos e pacientes possam se sentir ainda mais confiantes de que os procedimentos de ablação fornecerão resultados cada vez mais seguros e eficazes," conclui Letícia.

O estudo TactiFlex AF IDE8 recentemente publicado apresentou fortes resultados clínicos demonstrando que o cateter criou lesões rápidas e seguras para tratar fibrilação atrial com mais de 99% de sucesso de procedimento agudo1.

Além do Brasil, o cateter TactiFlex™ também está aprovado para uso nos Estado Unidos, Europa, Japão, África e Austrália.

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 115.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há mais de 85 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.800 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

Cateter de ablação TactiFlex™, Sensor Enabled™, Registro ANVISA nº 10332340496; Sistema EnSite X™, Registro ANVISA nº 10332349016

Abbott St. Jude Medical Brasil Ltda. Rua Itapeva, 538 – 5° ao 8° andares – Bela Vista – São Paulo – SP – 01332-000 – Brasil.

[email protected].

CUIDADO: Este produto deve ser usado por ou sob a orientação de um médico. Antes de usar, consulte as Instruções de Uso, dentro da embalagem do produto (quando disponível) para obter informações mais detalhadas sobre Indicações, Contraindicações, Avisos, Precauções e Eventos Adversos.

O símbolo ™ indica uma marca comercial do grupo de empresas Abbott.

As ilustrações são apenas representações de artistas e não devem ser consideradas desenhos ou fotografias de engenharia.

©2023 Abbott. Todos os direitos reservados. | As informações aqui contidas são para uso SOMENTE no Brasil.

