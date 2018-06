Abbott promove Espaço Vida, um projeto multidisciplinar e interativo para os cuidados para a saúde em São Paulo

Este ano, a Abbott completa 13o anos de atuação, melhorando a vida das pessoas por meio de tecnologias inovadoras. Com 80 anos de presença no Brasil - um mercado importante para a empresa – a Abbott apresenta um portfólio inovador em quatro áreas de negócios – medicamentos, produtos nutricionais, dispositivos médicos e diagnósticos – todos focados em proporcionar uma vida mais completa, melhor e mais longa à população.

"Acreditamos que a inovação é fundamental para melhorar a saúde. Por isso, nosso foco é desenvolver soluções inovadoras em amplo espectro de serviços de saúde que ajudam as pessoas a ter uma vida melhor", afirma Juan Carlos Gaona, Gerente Geral da Abbott no Brasil. "A inovação é ilustrada por meio de múltiplas ofertas do nosso portfólio, muitas delas apresentadas no Espaço Vida", segundo Gaona.

Gaona acrescenta: "A Abbott realiza pesquisas e desenvolvimentos avançados para criar soluções para uma ampla gama de áreas relacionadas à vida saudável. Iremos espelhar essa visão holística da Abbott no Espaço Vida, de maneira inteligente, palpável e interativa". O evento convidará os participantes a vivenciar e discutir a importância da multidisciplinaridade na atenção à saúde, dado o aumento da expectativa de vida no Brasil e no mundo.

Na chegada ao Espaço Vida, os visitantes poderão testemunhar o que acontece durante a gravidez, aprender sobre marcos importantes no crescimento de uma criança - haverá um gráfico de crescimento digital que marcará os diferentes estágios do desenvolvimento infantil -, obter informações sobre saúde na vida adulta por meio de uma plataforma digital interativa, e se inspirar no envelhecimento saudável, observando imagens projetadas em telas de LED transparentes.

O Espaço Vida sediará palestras para profissionais de saúde e clientes, consumidores e parceiros da Abbott. "Será uma oportunidade única para discutir tópicos importantes sobre o cenário da saúde no Brasil, enquanto ajudamos a empoderar pessoas a desempenhar um papel mais forte no autocuidado", finaliza Gaona.

Sobre a Abbott

Na Abbott, estamos comprometidos a ajudar as pessoas a viver da melhor maneira possível, por meio do poder transformador da saúde. Por mais de 125 anos, apresentamos ao mundo produtos e tecnologias inovadores - em nutrição, diagnóstico, dispositivos médicos e medicamentos de marca -, criando mais possibilidades, para mais pessoas, em todas as fases de suas vidas. Hoje, somos 99 mil colaboradores, em mais de 150 países, trabalhando para ajudar as pessoas a viver mais e melhor.

Presente no Brasil há 80 anos, a Abbott trabalha para proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde em todo o país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.400 colaboradores em áreas como produção, pesquisa e desenvolvimento, logística, vendas e marketing. As principais unidades da Abbott no país ficam em São Paulo, Sede Administrativa; Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

Acesse www.abbottbrasil.com.br e fique em contato conosco pelo Facebook/Abbott Brasil.

