Abbott recebe aprovação da ANVISA para Navitor, uma nova geração do sistema TAVI para tratar estenose aórtica

O novo sistema Navitor da Abbott possui avanços para melhorar o tratamento do paciente, incluindo redução ou eliminação do risco de extravasamento de sangue ao redor do implante da válvula

O implante de válvula aórtica transcateter (TAVI) oferece alternativa minimamente invasiva à cirurgia de estenose aórtica, uma valvulopatia cardíaca comum e de risco à vida

SÃO PAULO, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Abbott (NYSE: ABT) anuncia a recente aprovação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a geração mais recente do seu sistema para implante de válvula aórtica transcateter (TAVI), Navitor, para tratar pessoas com estenose aórtica severa em risco elevado ou extremo de cirurgia cardíaca aberta. O sistema Navitor para TAVI é a mais recente chegada ao abrangente portfólio de soluções em cardiologia da empresa, que oferece opções de tratamento menos invasivas para médicos e pacientes para algumas das cardiopatias mais comuns e sérias.

A estenose aórtica ocorre quando a abertura da válvula aórtica se estreita, restringindo o fluxo de sangue ao corpo. Sem tratamento, pode causar insuficiência cardíaca e morte. Para pacientes com estenose aórtica severa em risco cirúrgico elevado ou extremo devido às possíveis complicações decorrentes da idade, fragilidade ou várias outras doenças ou condições, médicos podem optar por um procedimento minimamente invasivo com uso de terapias TAVI, como o sistema Navitor.

"O sistema Navitor da Abbott possui importantes avanços no auxílio do tratamento da estenose aórtica grave, incluindo uma nova tecnologia que impacta em uma significativa redução do grau de refluxo de sangue ao redor da válvula, uma das possíveis e indesejáveis complicações após os procedimentos de TAVI", ressalta Dr. Rogério Sarmento-Leite, Coordenador do Núcleo de Cardiopatias Estruturais do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e Diretor Administrativo da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI).

"Consequentemente, Navitor incorpora características que aumentam sua versatilidade e melhoram seus resultados, favorecendo um implante mais estável, seguro, preciso e previsível, mesmo naquelas anatomias mais complexas e desafiadoras" conclui.

Navitor possui uma saia externa (NaviSeal) para reduzir ou eliminar o refluxo de sangue ao redor da estrutura da válvula, conhecido como leak paravalvar (PVL). Além disso, o novo sistema possui uma geometria de células grande e este design pode auxiliar o acesso às artérias coronárias facilitando futuros procedimentos para tratamento de coronariopatias. O sistema fornece excelente hemodinâmica através da válvula intra e pós-procedimento. A válvula Navitor é implantada com uso do sistema de entrega FlexNav da Abbott, que possui um design fino para se adequar à diferentes anatomias dos pacientes e vasos sanguíneos, para aplicação e inserção da válvula de maneira estável, previsível e precisa.

"Nossa válvula Navitor chega para somar ao nosso portfólio de dispositivos minimamente invasivos, indo além dos padrões de tratamento existentes para o tratamento das cardiopatias", afirma Andreia Vilar, Country Manager do negócio de Doenças Estruturais do Coração da Abbott no Brasil. "O sistema Navitor para TAVI oferece hemodinâmica ideal para todos os tamanhos de válvulas, também preservando opções para tratamento da doença ao longo da vida, um fator importante para médicos e pacientes ao optar por uma solução TAVI. Sua aprovação pela ANVISA é uma importante etapa na nossa missão de ajudar as pessoas a viverem melhor suas vidas por meio do poder transformador da saúde," conclui Andreia.

Sobre a Abbott:

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 115.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há 85 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.600 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

Acesse www.abbottbrasil.com.br e fique em contato conosco pelo Facebook/Abbott Brasil, LinkedIn e Twitter @AbbottNews.

FlexNav™ Loading and Delivery System Large – Reg. ANVISA: 10332340466; FlexNav™ Loading and Delivery System Small – Reg. ANVISA: 10332340467; Navitor™ Transcatheter Heart Valve – Reg. ANVISA: 10332340484.

CUIDADO: Os produtos mencionados neste material destinam-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo. Para a utilização desses produtos é necessário treinamento prévio.

As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas desenhos técnicos ou fotografias. Fotos em arquivo na Abbott.

St. Jude Medical Brasil Ltda.

Rua Itapeva, 538 – 5° ao 8° andares – Bela Vista – São Paulo – SP – 01332-000 – Brasil. SAC: (11) 5080-5454.

™ Indica uma marca do grupo de empresas Abbott. ‡ Indica uma marca comercial de terceiros, que é propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2023 Abbott. Todos os direitos reservados. Item aprovado apenas para o Brasil.

