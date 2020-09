Abbott recebe aprovação da Anvisa para uso de FreeStyle Libre em mulheres com diabetes gestacional

SÃO PAULO, 14 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Abbott, empresa global de cuidados para a saúde e líder mundial em monitoramento contínuo de glicose, anuncia que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso do sistema FreeStyle Libre para mulheres brasileiras que desenvolverem diabetes gestacional durante a gravidez para monitorar seus níveis de glicose. Isso permitirá que os profissionais de saúde monitorem remotamente o status e o histórico de glicose de suas pacientes, reduzindo a necessidade de consultas presenciais, o que pode ser útil durante a pandemia atual.

"A pandemia de COVID-19 apresentou um novo conjunto de desafios para as mulheres grávidas neste momento," disse Dr. Douglas Barbieri, diretor médico regional da Divisão de Cuidados para Diabetes da Abbott. "Esta indicação expandida para FreeStyle Libre demonstra o impacto positivo da tecnologia no gerenciamento do diabetes e a capacidade de profissionais de saúde e de cuidadores de também monitorar remotamente as pessoas que desenvolverem diabetes na gestação, período tão importante em suas vidas."

Diabetes gestacional é um tipo de diabetes que se desenvolve durante o segundo ou terceiro trimestre de uma gravidez. Esta condição pode afetar a saúde da mãe e do bebê e, portanto, é importante para mulheres com diabetes gestacional gerenciar adequadamente seus níveis de glicose para reduzir o risco de resultados adversos.2

Por meio de um escaneamento de um segundo passando o leitor ou um smartphone3 sobre o sensor de FreeStyle Libre – usado na parte posterior superior do braço – as leituras de glicose são medidas a cada minuto e o usuário pode obter resultados atuais de glicose, setas de tendências e padrões históricos que mostram para onde os níveis de glicose estão indo, sem a necessidade das rotineiras picadas nos dedos. Ao mesmo tempo, os médicos receberão dados de glicose e informações relevantes remotamente para ajudar a tomar importantes decisões de tratamento por meio do LibreView,4 um sistema seguro de gerenciamento de diabetes baseado em nuvem, disponível sem custo para profissionais de saúde e usuários. Além disso, as pessoas que usam o aplicativo FreeStyle LibreLink5 ( iOS ou Android ) podem compartilhar seus dados de glicose com cuidadores, como amigos e familiares, por meio do LibreLinkUp6-8 ( iOS ou Android ). Ambos aplicativos estão disponíveis para download gratuito.

Recentemente, a Abbott publicou um estudo com dados de vida real9 de aproximadamente 18.000 pessoas com diabetes no Brasil que utilizam o FreeStyle Libre e constatou que os usuários da tecnologia monitoram sua glicose em média 14 vezes. Isso significa o triplo do mínimo recomendado pelas diretrizes brasileiras10 para os testes tradicionais, que precisam da punção no dedo. Esta informação inédita está associada a um melhor controle da glicose,11 ou seja, aumento do tempo na faixa alvo de glicose e diminuição do tempo na hiperglicemia12 (altos níveis de glicose) e hipoglicemia13 (baixos níveis de glicose), ajudando pessoas com diabetes a fazerem escolhas com mais facilidade para melhorar sua própria saúde e viver uma vida mais plena.

Sobre o portfólio de FreeStyle Libre

Como líder mundial em sistema de monitoramento de glicose baseado em sensor, o portfólio FreeStyle Libre da Abbott vem mudando a vida de mais de 2 milhões de pessoas em 50 países14 por meio desta tecnologia inovadora. No Brasil, o sistema está disponível para adultos e crianças a partir dos 4 anos.15

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas, abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 107.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há mais de 80 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.600 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

Acesse www.abbottbrasil.com.br e fique em contato conosco pelo Facebook/Abbott Brasil, LinkedIn e Twitter @AbbottNews e @AbbottGlobal.

Referências:

