Abbott recebe aprovação da ANVISA para válvula Portico e sistema FlexNav para tratar de maneira minimamente invasiva pacientes com doença da válvula aórtica

- O procedimento de implante da válvula aórtica por cateter (TAVI) trata pessoas com estenose aórtica grave e sintomática cujo risco cirúrgico é considerado elevado ou extremo

- Com as aprovações de Portico™ e do novo sistema de entrega FlexNav™, a Abbott oferece ao mercado brasileiro um portfólio mais completo em doenças estruturais do coração

SÃO PAULO, 2 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Abbott anuncia que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou recentemente sua válvula Portico™ e seu sistema FlexNav™ para implante da válvula aórtica transcateter (TAVI) no tratamento de pessoas com estenose aórtica grave e sintomática que estão em risco elevado ou extremo para uma cirurgia de peito aberto. Com este avanço mais recente do TAVI (também conhecido como TAVR, ou substituição de válvula aórtica transcateter), a Abbott amplia seu portfólio de soluções cardíacas estruturais no país que incluem terapias inovadoras e minimamente invasivas para reparar ou substituir válvulas cardíacas debilitadas ou danificadas, além de obstruir aberturas no coração.

A estenose aórtica é uma das doenças valvares cardíacas mais comuns e com risco de vida no mundo. Ela acontece quando a abertura da válvula aórtica se torna estreita e restringe o fluxo sanguíneo do ventrículo esquerdo do coração para a aorta.1 Pacientes com a doença podem sentir falta de ar, pressão ou aperto no peito, desmaios, palpitações, fadiga e sopros cardíacos. Esta condição pode levar à insuficiência cardíaca.2 Antes do TAVI, o padrão para tratar a estenose aórtica grave era a substituição da válvula aórtica, porém nem todos os pacientes estavam aptos a este tipo de cirurgia invasiva de peito aberto.

"Como terapia, o TAVI tem se tornado bastante popular e ajudado in ú meros pacientes ao redor do mundo a viver melhor. Os m é dicos, por sua vez, continuaram buscando melhorias em v á lvulas que otimizassem os resultados para seus pacientes", explica Eduardo Pessoa de Melo, cardiologista intervencionista e membro titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI). "Com o novo sistema de entrega FlexNav da Abbott, é possível oferecer um sistema de entrega que melhora o processo de implante mesmo em anatomias cardíacas extremamente complexas."

Com anos de experiência global, Portico é uma válvula TAVI autoexpansível com folhetos intra-anulares (dentro da válvula nativa) que ajudam a fornecer fluxo sanguíneo ideal (hemodinâmica) quando colocados dentro da válvula natural do paciente. A estrutura da válvula de substituição também preserva o acesso às artérias coronárias críticas para futuras intervenções coronárias. O dispositivo Portico é implantado usando o sistema de entrega FlexNav, que apresenta um design fino para acomodar diferentes anatomias de pacientes e pequenos vasos oferecendo mais flexibilidade, facilidade de rastreamento e precisão de colocação da válvula.

"No campo do TAVI, quando observamos a evolução da tecnologia, os sistemas de entrega muitas vezes não recebem a mesma atenção que as próprias válvulas, porém melhorias neste sistema podem resultar em benefícios substanciais para os pacientes. Com estes lançamentos, médicos que utilizam Portico podem se beneficiar de melhorias na entrega, flexibilidade e navegação durante o implante, mesmo em anatomias cardíacas mais complexas", explica Andre Fontes, Country Manager da Divisão de Doenças Estruturais do Coração da Abbott no Brasil. "A chegada da válvula Portico e do sistema FlexNav ao Brasil representa mais um marco do nosso trabalho para melhorar o acesso das pessoas a um conjunto robusto de soluções para tratar as doenças cardíacas estruturais, além de seguir com a nossa missão de melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas para que possam voltar a viver suas vidas de maneira mais plena."

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 109.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há mais de 80 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.600 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

Acesse www.abbottbrasil.com.br e fique em contato conosco pelo Facebook/Abbott Brasil, LinkedIn e Twitter @AbbottNews.





Referências: 1. American Heart Association. Aortic Stenosis Overview. 2020. 2. Osnabrugge RLJ, Mylotte D, Head SJ, et al; Aortic Stenosis in the Elderly: Disease Prevalence and Number of Candidates for Transcatheter Aortic Valve Replacement: A Meta-Analysis and Modeling Study. Journal of the American College of Cardiology. 2013; 11:1002-1012. St. Jude Medical Brasil Ltda. Rua Itapeva, 538 – 5° ao 8° andares – Bela Vista – São Paulo – SP – 01332-000 – Brasil - SAC: (11) 5080-5454. Portico™ Transcatheter Heart Valve - Registro ANVISA nº 10332340453, FlexNav™ Loading and Delivery System Large - Registro ANVISA nº 10332340466, FlexNav™ Loading and Delivery System Small - Registro ANVISA nº 10332340467. CUIDADO: Estes produtos devem ser usados por ou sob a orientação de um médico. Antes de usar, consulte as Instruções de Uso, dentro da embalagem do produto (quando disponível) para obter informações mais detalhadas sobre Indicações, Contraindicações, Avisos, Precauções e Eventos Adversos. Foto(s) em arquivo na Abbott.



