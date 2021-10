Abbott traz para o Brasil dispositivo de ritmo cardíaco com conectividade Bluetooth e monitoramento remoto contínuo

SÃO PAULO, 7 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Abbott (NYSE: ABT) anuncia a chegada ao Brasil do dispositivo de última geração Neutrino cardioversor-desfibrilador implantável (CDI) e do desfibrilador de terapia de ressincronização cardíaca (CRT-D), recentemente aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Os dispositivos trazem novos benefícios para pacientes com alteração do ritmo cardíaco, incluindo design ideal para o paciente sem comprometer a longevidade da bateria e compatibilidade com ressonância magnética. Além disso, os novos dispositivos oferecem tecnologia Bluetooth® e um novo aplicativo de smartphone para monitoramento remoto aprimorado, permitindo mais participação do paciente com seu médico.

Estima-se que até 20 milhões de pessoas no Brasil lutam contra arritmias cardíacas ou ritmos cardíacos anormais1 e os CDIs são usados para ajudar a reduzir os riscos de arritmias potencialmente fatais. Para pacientes com insuficiência cardíaca ou em situações em que as câmaras do coração batem fora de sincronia, os CDIs ressincronizadores (CRT-Ds) podem ser usados para restaurar o padrão natural de batimentos do coração.

"Concentramos nossos esforços no desenvolvimento e fornecimento de tecnologias que transformam vidas e impactam o cuidado do paciente de forma significativa. Os dispositivos da linha Neutrino são o exemplo mais recente de como a Abbott está impulsionando a inovação para atender às necessidades de saúde e ajudando a melhorar a conectividade e o envolvimento entre pacientes e seus médicos", diz Letícia Baltazar, Gerente Geral da Divisão de Arritmia e Insuficiência Cardíaca da Abbott no Brasil.

O novo dispositivo Neutrino é pareado com o myMerlinPulse™, aplicativo de smartphone da Abbott compatível com iOS e Android™ que agiliza a comunicação entre médicos e pacientes. O aplicativo fornece acesso a dados como bateria e histórico de transmissão, ajudando as pessoas a terem um papel ainda mais ativo no cuidado da própria saúde. Por meio da plataforma Merlin.net, médicos podem monitorar seus pacientes remotamente de maneira contínua, permitindo a identificação de episódios assintomáticos e também transmissões acionadas pelo próprio paciente, o que possibilita uma intervenção imediata, quando necessário.

"A capacidade dos pacientes de permanecerem conectados aos seus médicos por meio de um dispositivo implantado e de um aplicativo de smartphone tem o potencial de mudar a forma como os profissionais de saúde e os pacientes se comunicam. Neutrino permite que médicos forneçam uma abordagem mais colaborativa aos planos de tratamento. Além disso, um vínculo maior entre paciente e profissional de saúde levará a melhores resultados para todos", diz Dr. Alexander Dal Forno, cardiologista e especialista em eletrofisiologia clínica e invasiva pela Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca (SOBRAC). "Outro ponto de destaque é a possiblidade do médico receber informações diárias e observar possíveis alterações no funcionamento do aparelho, no coração do paciente ou até mudanças no padrão da doença e, com isso, tomar decisões de maneira mais precoce ao invés de aguardar por uma avaliação de rotina que pode levar até seis meses para acontecer," conclui.

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 109.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há mais de 80 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.600 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

Acesse www.abbottbrasil.com.br e fique em contato conosco pelo Facebook/Abbott Brasil, LinkedIn e Twitter @AbbottNews.

_________________________________________________________________

Referências:

1. Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Disponível em https://sobrac.org/home/campanha-coracao-na-batida-certa-brasil-em-acao-pela-prevencao-e-tratamento-das-arritmias-cardiacas-e-morte-subia/. Acesso em agosto de 2021.

Nota: Bluetooth é uma marca comercial registrada da Bluetooth SIG, Inc. iOS é uma marca comercial da Cisco Technology, Inc. Android é uma marca comercial da Google LLC.

St. Jude Medical Brasil Ltda.

Rua Itapeva, 538 – 5° ao 8° andares – Bela Vista – São Paulo – SP – 01332-000 – Brasil - SAC: (11) 5080-5454.

CDI Unicameral com Telemetria BLE - Registro ANVISA nº 10332340461; CDI Bicameral com Telemetria BLE - Registro ANVISA nº 10332340462, CDI Ressincronizador com Telemetria BLE - Registro ANVISA nº 10332340463. CUIDADO: Estes produtos devem ser usados por ou sob a orientação de um médico. Antes de usar, consulte as Instruções de Uso, dentro da embalagem do produto (quando disponível) para obter informações mais detalhadas sobre Indicações, Contraindicações, Avisos, Precauções e Eventos Adversos. Foto(s) em arquivo na Abbott. ™ Indica uma marca comercial do grupo de empresas Abbott. Bluetooth® e seu logotipo são marcas comerciais de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

FONTE Abbott

Related Links

http://www.abbott.com



SOURCE Abbott