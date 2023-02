Abbott traz para o Brasil Panbio™ COVID-19/Flu A&B Rapid Panel, um único teste rápido para que profissionais da saúde diferenciem entre três vírus respiratórios

Panbio ™ COVID-19/Flu A&B Rapid Panel detecta antígeno de COVID-19, Influenza A ou B em até 15 minutos, o que possibilita teste, diagnóstico e tratamento do paciente e maximiza a eficácia para os antivirais que funcionam melhor dentro de dias do início dos sintomas

SÃO PAULO, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Abbott anuncia a chegada e que recebeu a autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para seu teste rápido Panbio™ COVID-19/Flu A&B Rapid Panel (nasofaríngeo). O painel detecta se o paciente tem COVID-19, Influenza A ou B com um swab, apresenta os resultados em 15 minutos e é indicado para uso por profissionais de saúde.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a COVID-19 e a gripe compartilham sintomas similares, o que torna a testagem necessária para a identificação e o diagnóstico precisos. O teste combinado e rápido de Panbio possibilita que profissionais de saúde diagnostiquem Influenza A ou B e COVID-19 durante a visita de um paciente e prescrevam o tratamento mais rapidamente, obtendo vantagem dos intervalos sensíveis ao tempo para medicamentos antivirais.

"Com tratamentos terapêuticos antivirais eficazes para COVID-19 e Influenza disponíveis em muitas áreas, profissionais de saúde precisam distinguir rapidamente entre os vírus por meio da testagem," explica Dr. Evaldo Stanislau, médico infectologista, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia e Diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Ter uma ferramenta altamente conveniente como o teste de painel rápido Panbio evita o diagnóstico por suposição, no qual profissionais de saúde tomam decisões com base apenas nos sintomas e sem testagem, e ajuda no tratamento correto do paciente.

"Desde o início da pandemia, a Abbott atua de maneira pioneira ao disponibilizar uma série de testes para COVID-19 em hospitais, laboratórios, clínicas, empresas, autotestes para pessoas e, com isso, ampliar o acesso à testagem para mais pessoas," diz Daniela Veiga, Gerente Geral do negócio de Diagnósticos Rápidos da Abbott no Brasil. "Conforme mais vírus respiratórios circulam, Panbio COVID-19/Flu A&B Rapid Panel será uma ferramenta essencial para ambientes descentralizados lidarem com a detecção da gripe e da COVID-19. Ele é portátil e apresenta a detecção fácil e confiável de três patógenos para ajudar os profissionais de saúde a diagnosticarem os pacientes rapidamente e iniciarem o tratamento."

Teste rápido para diagnóstico mais rápido e tratamento eficaz

Conforme mais pessoas retornam às atividades normais, pode haver um retorno mais forte de gripe e COVID-19 circulando juntas, especialmente nos meses de clima mais ameno ou frio quando as pessoas tendem a se reunir em espaços fechados, com ar seco, que são favoráveis à disseminação de vírus respiratórios.1,2 Da mesma forma, como a gripe e a COVID-19 compartilham sintomas similares – como tosse, coriza ou congestão nasal, febre, dor de garganta, fadiga e dor de cabeça – é difícil um diagnóstico apenas nos sintomas, sem testar.

Isto torna o teste rápido uma ferramenta essencial para diagnosticar e distinguir entre COVID-19 e gripe, pela coinfecção de ambos os vírus e para que o tratamento mais apropriado possa ser feito dentro de dias do início dos sintomas. Atualmente, tratamentos antivirais orais para o tratamento da COVID-19 estão se tornando cada vez mais disponíveis em todo o mundo. Eles são eficazes em ajudar a reduzir a gravidade e manter as pessoas fora dos hospitais. Como antivirais comuns para tratamento da gripe, medicamentos antivirais para COVID-19 funcionam melhor quando administrados dentro de dias do início dos sintomas.*

Desempenho e portabilidade para ambientes descentralizados

O teste de painel rápido Panbio oferece a versatilidade ao permitir que os tomadores de decisão mobilizem e desloquem o teste em escala e se apressem para combater a imprevisibilidade da COVID-19 e da gripe em uma variedade de ambientes de point-of-care.

Os testes de antígeno Panbio™ são amplamente utilizados e estudados em todo o mundo. Com base na tecnologia de fluxo lateral da Abbott, Panbio COVID-19/Flu A&B Rapid Panel demonstra forte desempenho em estudos clínicos:

88% de sensibilidade para COVID-19 no geral e 94,4% para amostras ≤30Ct, que estão correlacionados a um nível mais alto do vírus e infecciosidade;

92% de sensibilidade para Influenza A e 100% de sensibilidade para Influenza B

100% de especificidade para COVID-19, Influenza A e Influenza B

O teste de painel rápido Panbio pode ser lido visualmente e não requer um leitor ou dispositivo de aumento para interpretar os resultados. Ele está disponível em kits com 10 testes que podem ser facilmente enviados e distribuídos onde são mais necessários.

Sobre os testes rápidos de antígeno Panbio™

A Abbott oferece diversos testes rápidos da linha Panbio para uso fora dos EUA e sujeitos às exigências regulatórias e de comercialização locais. Além de Panbio COVID-19/Flu A&B Rapid Panel (Nasofaríngeo), o Brasil conta com o teste rápido de antígeno para COVID-19 Panbio para uso profissional, o teste de anticorpo IgG Panbio para uso profissional e o autoteste de antígeno para COVID-19 Panbio COVID-19 Antigen SELF-TEST para uso direto por consumidores.

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver plenamente em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias que transformam a vida das pessoas abrange todo o universo de cuidados para a saúde, por meio de produtos e negócios líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos de marca. Nossos 115.000 colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há 85 anos, sua estratégia local visa proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde no país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.600 colaboradores e suas principais unidades ficam em São Paulo (sede administrativa); Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

* O uso de antivirais deve ser feito sob prescrição médica.

Todos os testes citados estão devidamente regularizados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para relação completa entre em contato através do [email protected].

