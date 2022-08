AbbVie Anuncia Alejandro Drevon como Novo Gerente Geral no Brasil

Drevon assume a nova posição em substituição a Flavio Devoto, que passa a Vice-Presidente da companhia para América Latina

SÃO PAULO, 10 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O executivo Alex Drevon, com mais de 20 anos de experiência na indústria farmacêutica assumiu a Gerência Geral da afiliada brasileira da AbbVie. Com cerca de 1.100 colaboradores, uma unidade fabril dedicada à produção de produtos oftalmológicos, a AbbVie no Brasil é a maior afiliada da companhia na região. As atribuições de Alejandro incluem as unidades de negócios de Imunologia, Oncologia, Oftalmologia e Neurociências.

Na nova posição, Drevon se reporta a Flavio Devoto, que assume a vice-presidência da companhia na América Latina e, até então, respondia pela Gerência Geral da AbbVie Brasil. Drevon ficará baseado em São Paulo, Brasil, que também passa a sediar a vice-presidência para América Latina, o que reforça a relevância do mercado brasileiro para a AbbVie.

Alex é bacharel em Administração de Empresas, Contabilidade pela Universidade de Porto Rico, com MBA em Marketing pela Universidade Interamericana de Porto Rico. Antes de assumir a AbbVie no Brasil, Drevon liderou, por quatro anos, a afiliada da companhia em Porto Rico.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. A companhia se empenha em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com Siga @AbbVie no LinkedIn, Twitter, Facebook e YouTube.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Oftalmologia e Neurociência, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conta com 34 projetos ativos de Pesquisa e Desenvolvimento, envolvendo mais de 200 centros médicos de todas as regiões do país e cerca de 1.000 cientistas brasileiros. Para mais informações, www.abbvie.com.br e siga @abbviebrasil no instagram.

FONTE AbbVie Brasil

SOURCE AbbVie Brasil