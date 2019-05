AbbVie apresenta Resultados Financeiros do primeiro trimestre de 2019

SÃO PAULO, 30 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV), companhia biofarmacêutica global, anunciou os resultados financeiros do T1 2019, encerrado em 31 de março de 2019. O anúncio foi feito em Chicago, EUA, sede mundial da companhia.

"Estamos vivenciando o início de um novo período fiscal de forma excelente, com um primeiro trimestre em vendas e receita acima das expectativas", afirmou Richard A. Gonzalez, chairman e CEO da AbbVie. "Além disso, tivemos um grande avanço em nosso portfólio de novas moléculas, incluindo a aprovação nos EUA de um novo biológico inovador, que pode estabelecer um novo padrão de tratamento para psoríase e representar uma oportunidade de longo prazo para a AbbVie".

No período, os gastos com Pesquisa & Desenvolvimento foram de 16,5 por cento da receita líquida, refletindo os investimentos no portfólio de novas moléculas em pesquisa, em todos os estágios.

Sobre a AbbVie

A AbbVie é uma companhia biofarmacêutica global baseada em pesquisa e desenvolvimento, comprometida em desenvolver terapias avançadas e inovadoras, para algumas das doenças mais complexas do mundo. A missão da companhia é usar seu conhecimento, sua equipe dedicada e a abordagem exclusiva em inovação, para aprimorar tratamentos em quatro áreas terapêuticas principais: imunologia, oncologia, virologia e neurociência. Em mais de 75 países, os colaboradores da AbbVie trabalham diariamente para avançar soluções em saúde para pessoas ao redor do mundo. Para mais informações sobre a AbbVie, acesse www.abbvie.com. Siga @abbvie no Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem imunologia, oncologia, virologia e especialidades, entre suas diferentes áreas de atuação, conduz mais de 40 estudos e projetos clínicos, envolvendo mais de 200 equipes e centros de pesquisa brasileiros. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br

Contato: (11) 3289-2699.

FONTE AbbVie

Related Links

http://www.abbvie.com.br



SOURCE AbbVie