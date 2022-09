AbbVie Apresentou Novas Análises e Dados de "Mundo Real" sobre Diferentes Doenças de Pele Imunomediadas no Congresso da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia (EADV)

- As análises destacam os resultados de eficácia e segurança por longo prazo, incluindo dados de mundo real, de estudos com risanquizumabe em psoríase moderada a grave

- As apresentações incluem dados do maior estudo que demonstra o impacto negativo de dermatite atópica

- A amplitude dos dados ressalta o compromisso da AbbVie com o avanço da pesquisa em imunodermatologia para pessoas que vivem com doenças de pele imunomediadas, como psoríase, artrite psoriásica e dermatite atópica

SÃO PAULO, 14 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A AbbVie ( NYSE: ABBV) apresentou 23 resumos de estudos no 31º Congresso da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia (EADV), incluindo dados de eficácia e segurança a longo prazo de risanquizumabe em artrite psoriásica e dados do mundo real do MEASURE-AD - estudo que avalia o impacto multidimensional da dermatite atópica e demonstra o compromisso da AbbVie em aprofundar a compreensão das doenças de pele imunomediadas, investindo na análise com populações de pacientes difíceis de tratar, em doenças com poucas opções de tratamento existentes, bem como a experiência do paciente no mundo real. O congresso aconteceu do dia 7 a 10 de setembro, em Milão, e também virtualmente.

"Nossa liderança em imunodermatologia é profunda - desde o desenvolvimento de tecnologias inovadoras até o estudo de doenças menos conhecidas, onde existem poucas ou nenhuma opção de tratamento", disse Chiedzo Mpofu, vice-presidente de Assuntos Médicos Globais em Imunologia da AbbVie. "No Congresso EADV deste ano, apresentaremos uma série de dados, incluindo pesquisas do mundo real centradas no paciente, que ajudarão a aumentar a compreensão sobre o impacto a longo prazo de nossos tratamentos".

Os dados apresentados incluem:

Análises do estudo MEASURE-AD, que avalia o impacto clínico e econômico da dermatite atópica moderada a grave, em 28 países com o objetivo de caracterizar os padrões globais de tratamento, a utilização e os custos de recursos de saúde.

Resultados do VALUE, análise intermediária de 13 meses de um estudo observacional prospectivo, de longo prazo, com 2.700 pacientes de 21 países, com psoríase moderada a grave, tratados com risanquizumabe, sobre a eficácia em mundo real, a durabilidade da resposta, em comparação com outros tratamentos comumente usados.

Resultados do estudo de Fase 3b aIMM, multicêntrico, aberto, de braço único, que analisa resultados clínicos de eficácia, segurança e qualidade de vida após 16 semanas de tratamento com risanquizumabe, em pacientes com psoríase que anteriormente atingiram resultados abaixo do ideal quando tratados com um dos dois inibidores de IL-17, secuquinumabe ou ixequizumabe.

aIMM, multicêntrico, aberto, de braço único, que analisa resultados clínicos de eficácia, segurança e qualidade de vida após 16 semanas de tratamento com risanquizumabe, em pacientes com psoríase que anteriormente atingiram resultados abaixo do ideal quando tratados com um dos dois inibidores de IL-17, secuquinumabe ou ixequizumabe. Análise intermediária da extensão do estudo LIMmitless de 256 semanas, que avalia dados de eficácia e segurança a longo prazo de tratamento contínuo com risanquizumabe em pacientes com psoríase em placas moderada a grave.

Análises de estudos com upadacitinibe, em dermatite atópica.

O programa científico completo do EADV está disponível aqui.

Sobre risanquizumabe

Risanquizumabe é um inibidor da interleucina-23 (IL-23) que bloqueia seletivamente a IL-23 ligando-se à sua subunidade p19. Acredita-se que a IL-23, uma citocina envolvida em processos inflamatórios, esteja associada a várias doenças crônicas imunomediadas1,2. Estudos de fase 3 de risanquizumabe em psoríase, artrite psoriásica, doença de Crohn e retocolite ulcerativa estão em andamento3. Risanquizumabe faz parte de colaboração entre Boehringer Ingelheim e a AbbVie, com a AbbVie liderando o desenvolvimento e a comercialização da molécula em todo o mundo.

As indicações de risanquizumabe podem variar de país para país. No Brasil, está indicado, sob prescrição médica, para o tratamento de psoríase em placas moderada a grave em pacientes adultos que são candidatos a terapia sistêmica ou fototerapia. Informações adicionais podem ser obtidas aqui.

Sobre upadacitinibe

Descoberto e desenvolvido pelos cientistas da AbbVie, upadacitinibe é um inibidor seletivo de JAK, que vem sendo estudado em várias doenças inflamatórias imunomediadas6. Com base em ensaios enzimáticos e celulares, upadacitinibe demonstrou potência inibitória superior de JAK-1 vs JAK-2, JAK-3 e TYK-26. A importância da inibição de enzimas específicas de JAK para a eficácia e segurança não é conhecida até o momento. Estudos de Fase 3 com upadacitinibe em espondilite axial, doença de Chron, arterite de células gigantes, artrite psoriásica, artrite reumatoide, arterite de Takayasu e retocolite ulcerativa estão em desenvolvimento5,7-15.

No Brasil, o medicamento possui aprovação regulatória apenas para artrite reumatoide e dermatite atópica. Informações completas podem ser conhecidas aqui.

Sobre a atuação da AbbVie na Imunodermatologia

Por mais de uma década, a AbbVie tem trabalhado para descobrir novas soluções e melhorar o cuidado com a saúde de pessoas com doenças de pele imunomediadas, incluindo psoríase, artrite psoriásica, hidradenite supurativa e dermatite atópica. Com um amplo programa de ensaios clínicos, continuamos pesquisando e nos adaptando ativamente às necessidades em evolução da comunidade imunodermatológica e avançando em nosso pipeline para ajudar as pessoas a atingir suas metas de tratamento e ir além de sua doença de pele. Para obter mais informações sobre a AbbVie em imunodermatologia, acesse https://www.abbvie.com.br/our-science/therapeutic-focus-areas/immunology.html.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. A companhia se empenha em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Oftalmologia e Neurociência, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conta com 34 projetos ativos de Pesquisa e Desenvolvimento, envolvendo mais de 200 centros médicos de todas as regiões do país e cerca de 1.000 cientistas brasileiros. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br e siga @AbbVieBrasil no Instagram.

Referências:

