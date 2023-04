AbbVie avança estudo clínico de Fase 3 com upadacitinibe para tratamento de lúpus eritematoso sistêmico

Resultados do estudo clínico de fase 2 denominado M19-130 ("SLEek") com upadacitinibe em monoterapia, ou como uma terapia combinada (ABBV-599,) para lúpus eritematoso sistêmico (LES) atingiu todos os desfechos primários 1,2

Não foi identificado nenhum novo sinal de segurança com upadacitinibe e perfil de segurança semelhante também foi observado com a terapia combinada (ABBV-599) 2,3,4,5,6,7

Lúpus Erimatoso Sistêmico é um distúrbio autoimune complexo, em que o sistema imunológico ataca o tecido saudável do sistema musculoesquelético, pele, rins, pulmões e outros órgãos importantes, levando a sintomas como fadiga, dor nas articulações e dificuldades funcionais8,9.

SÃO PAULO, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) anunciou os principais resultados do estudo de fase 2 com upadacitinibe administrado como monoterapia, ou em terapia combinada (ABBV-599) com elsubrutinibe, inibidor de quinase tirosina de Bruton ("BTK"), uma vez ao dia em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) moderada a severamente ativo1. O estudo SLEek alcançou os desfechos primários na semana 241,2. Com base nestes resultados, a AbbVie está avançando com o programa clinico de fase 3 de upadacitinibe para LES.

"Lúpus eritematoso sistêmico é uma condição crônica imprevisível e a forma como a doença afeta o paciente pode mudar com o passar do tempo. Além disso, há uma necessidade crítica por opções adicionais de tratamento", avalia o médico Roopal Thakkar, vice-presidente sênior de Desenvolvimento e Assuntos Regulatórios da AbbVie. "Com experiência de um quarto de século e compromisso com o tratamento de doenças reumáticas, nosso foco se mantém em áreas com grandes necessidades não atendidas, como lúpus eritematoso sistêmico, e aguardamos pela avaliação dos benefícios potenciais que upadacitinibe pode trazer para estes pacientes".

No estudo de fase 2, foram incluídos 341 participantes que, na sequência, foram subdivididos em cinco grupos conforme o esquema de tratamento (upadacitinibe em combinação com placebo; upadacitinibe em duas diferentes dosagens, combinado com elsubrutinibe; elsubrutinibe em combinação com placebo; somente placebo)1.

Os efeitos adversos reportados com upadacitinibe 30 mg foram, de forma geral, consistentes com o perfil de segurança conhecido do medicamento, sem identificação de novos sinais.2-7 Os efeitos adversos reportados com upadacitinibe combinados com elsubrutinibe foram semelhantes àqueles relatados por pacientes tratados com upadacitinibe em monoterapia2. Resultados completos do estudo serão apresentados em congressos médicos futuros. O uso de upadacitinibe para LES não está aprovado e seu perfil de eficácia e segurança ainda não foi avaliado por autoridades regulatórias, incluindo ANVISA.

Informações adicionais sobre o estudo podem ser encontradas em www.clinicaltrials.gov sob o código NCT03978520.

Sobre Lúpus Eritematoso Sistêmico

Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença crônica, autoimune e complexa, que afeta múltiplos órgãos e é caracterizada pela produção de anticorpos patogênicos e deposição de imunocomplexos nos tecidos8,9. No LES, o sistema imunológico ataca tecidos saudáveis do sistema musculoesquelético, pele, rins e outros órgãos importantes, levando a sintomas como fadiga, dor nas juntas e incapacidade funcional8,9. A prevalência de LES é maior em mulheres do que em homens e ocorre com mais frequência em afrodescendentes10,11.

Sobre upadacitinibe

Descoberto e desenvolvido por cientistas da AbbVie, upadacitinibe é um inibidor seletivo de JAK que está sendo estudado em várias doenças inflamatórias imunomediadas3,7,12,13,14,15,16,17,18,19. Estudos de upadacitinibe em artrite reumatoide, dermatite atópica, artrite psoriásica, espondiloartrite axial, doença de Crohn, colite ulcerativa, arterite de células gigantes e arterite de Takayasu estão também em desenvolvimento3-7,12-19 .

No Brasil, upadacinitibe tem indicações aprovadas para artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondilite anquilosante e dermatite atópica e a bula completa pode ser encontrada aqui.

O uso de upadacitinibe para LES não está aprovado e seu perfil de segurança e eficácia não foi avaliado ainda pelas agências regulatórias.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. A companhia se empenha em causar um impacto notável na vida das pessoas em áreas terapêuticas chave: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Oftalmologia e Neurociência, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conta com 34 projetos ativos de Pesquisa e Desenvolvimento, envolvendo mais de 200 centros médicos de todas as regiões do país e cerca de 1.000 cientistas brasileiros. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br e siga @AbbVie no LinkedIn e @AbbVieBrasil no Instagram.

