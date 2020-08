AbbVie Destina US$ 35 Milhões Para Apoiar Sistema de Saúde e Comunidades Afetadas pela COVID-19, com Aporte Adicional de Meio Milhão de Reais para Entidades Brasileiras

No Brasil , este aporte será destinado a organizações e projetos que aumentem a capacidade de atendimento dos sistemas de saúde e ofereçam alimentação básica às populações impactadas.

SÃO PAULO, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A AbbVie, companhia biofarmacêutica de pesquisa, anuncia a criação do Fundo AbbVie Brasil de Combate à COVID-19, com a contribuição de meio milhão de reais. Estes recursos serão destinados a projetos no Brasil que combatam o impacto da pandemia na população e fortaleçam serviços básicos de saúde que estão na linha de frente do atendimento à população.

Além deste Fundo AbbVie Brasil, a UNICEF Brasil é uma das 26 organizações globais apoiadas pelo Fundo AbbVie de Resiliência às Comunidades em Combate à COVID-19, recém-criado pela AbbVie global, com recursos de cerca de US$ 5 milhões, o qual faz parte de uma ampla doação filantrópica de US$ 35 milhões para o combate à COVID-19.

O Fundo AbbVie Brasil de Combate à COVID-19 beneficiará os seguintes projetos:

Fundo Emergencial da Saúde, que fornece recursos para hospitais públicos e instituições de pesquisa cientifica e de tecnologia que estão na linha de frente do combate à pandemia. Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, Comunitas (responsável pela compra de equipamentos a hospitais do SUS), Hospital Santa Marcelina, Santa Casa de São Paulo, Hospital São Paulo e Santa Casa de Araçatuba são alguns dos beneficiados pela iniciativa. A doação é gerenciada pela SITAWI, uma organização social sem fins lucrativos, que foi uma das pioneiras no desenvolvimento de soluções financeiras de impacto social.

projeto sob gestão da ONG Gerando Falcões, distribui cestas básicas e kits de higiene para famílias em situações vulneráveis. Com o apoio da AbbVie, mais de duas mil famílias serão beneficiadas nos próximos três meses. Associação dos Amigos do Hospital Universitário Regional de Maringá, que aumentará o número de leitos de UTI para o hospital.

"Na AbbVie, acreditamos que devemos fazer nossa parte para aliviar o impacto desta crise global de saúde", afirma Camilo Gomez, presidente da AbbVie no Brasil. "Com este apoio. nossos parceiros – de grandes e reconhecidas organizações globais a instituições locais sem fins lucrativos – poderão proporcionar um pouco de alivio aos profissionais de saúde que estão na linha de frente e também para populações mais vulneráveis. Temos orgulho em apoiar nossos parceiros no momento que enfrentam estes sérios desafios".

Resposta da AbbVie à COVID-19

Durante esta pandemia, além do apoio filantrópico, a AbbVie tem atuado para garantir que continue a operar normalmente, os seus colaboradores permaneçam seguros e os seus pacientes continuem a receber os medicamentos dos quais necessitam. Para informações adicionais sobre a resposta AbbVie à COVID-19, acesse AbbVie.com.





Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastroenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br. Siga @abbvie no Twitter, Facebook, Instagram,

YouTube e LinkedIn.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem imunologia, neonatologia, virologia, oncologia, oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Entre suas diferentes áreas de atuação, conduz mais de 50 estudos clínicos em Imunologia, Oncologia e Virologia, em 23 cidades brasileiras, envolvendo mais de 200 equipes e centros de pesquisa brasileiros.

