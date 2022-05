AbbVie e a biotech Cugene Anunciam Parceria para Pesquisa em Doenças Autoimunes

- AbbVie recebe da Cugene a opção de licenciar os direitos mundiais da molécula CUG252, uma muteína seletiva de IL-2 T Reguladora, atualmente em estágio clínico*, reforçando o compromisso da AbbVie em desenvolver novas terapias em imunologia

- Cugene completará estudo de Fase 1a em voluntários saudáveis e conduzirá estudo de Fase 1b em pacientes com doença autoimune/inflamatória.

SÃO PAULO, 25 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) e a Cugene Inc., companhia de biotecnologia com foco em desenvolver medicamentos de alta tecnologia e inovação em oncologia e imunologia para doenças autoimunes e câncer, anunciaram um acordo mundial e exclusivo para o licenciamento da CUG252, uma muteína seletiva de IL-2 T Reguladora, bem como para outras muteínas de IL-2, para tratamento de doenças autoimunes e inflamatórias.

Muteínas seletivas de IL-2 podem representar o maior avanço no padrão de cuidado de pacientes com doenças inflamatórias e autoimunes. A molécula CUG252 é a principal candidata a se tornar um novo medicamento da Cugene. É uma muteína seletiva de IL-2 construída para ativar e expandir células T Reguladoras imunossupressoras, ao mesmo tempo que reduz a atividade de IL-2 indesejadas em outras células, que expressam receptores de IL-2, para o tratamento de doenças autoimunes. A CUG252 está em estudo de Fase 1a em voluntários saudáveis.

"A AbbVie tem o compromisso de desenvolver novas terapias em imunologia, para pacientes que vivem com condições autoimunes e inflamatórias complexas, ainda com necessidades médicas não atendidas", explica o médico Tom Hudson, vice-presidente sênior de Pesquisa & Desenvolvimento e diretor científico da AbbVie.

"Estamos muito satisfeitos em estabelecer esta parceria com a AbbVie, líder global no desenvolvimento e comercialização de terapias imunológicas inovadoras", disse o médico Luke Li, CEO da Cugene Inc. "A AbbVie é a parceira ideal para desenvolvimento da CUG252, pelo seu compromisso com P&D, profundo conhecimento da área terapêutica e os recursos globais necessários para maximizar o potencial terapêutico da CUG252 para pacientes que sofrem de doenças autoimunes. O acordo de hoje destaca a plataforma de engenharia de precisão exclusiva da Cugene que tem gerado vários possíveis medicamentos, incluindo a molécula CUG252. Estamos ansiosos em trabalhar com a AbbVie para transformar os resultados clínicos de doenças autoimunes",

Pelos termos do acordo, Cugene receberá um pagamento adiantado de US$ 48,5 milhões e também será elegível para receber pagamentos por determinados marcos regulatórios e pelo licenciamento, caso a AbbVie exerça esse direito. Além disso, Cugene também poderá receber pagamentos por determinados marcos de comercialização e vendas e royalties escalonados. A AbbVie terá a opção para licença exclusiva de determinadas muteínas de IL-2, incluindo a CUG252. Durante o período de opção, Cugene conduzirá um estudo de Fase 1b em pacientes com doença autoimune/inflamatória. Após o exercício da opção, a AbbVie conduzirá todas as atividades futuras de desenvolvimento clínico, fabricação e comercialização do CUG252.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br. Siga @abbvie no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Neonatologia, Virologia, Oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conduz mais de 64 estudos clínicos em Imunologia, Oncologia e Virologia, envolvendo mais de 800 pacientes brasileiros e 200 equipes e centros de pesquisa em todo o país.

Sobre Cugene Inc.

A Cugene é uma empresa de biotecnologia de estágio clínico focada no desenvolvimento de medicamentos de imunologia e oncologia de precisão de última geração para tratar doenças autoimunes e câncer. A Cugene está desenvolvendo um arsenal de terapias imunológicas para melhorar a vida dos pacientes, utilizando tecnologias exclusivas de engenharia de precisão, incluindo plataformas de multiprodutos TILKine™ e VitoKine baseadas em citocinas. Cugene é apoiada por consultores científicos e clínicos, uma equipe de gerenciamento comprovado e um fundo de investimento global focado em saúde. Para mais informações, visite www.cugene.com e siga Cugene no LinkedIn.

(*) *Molécula em estágio clínico, atualmente sem aprovação regulatória, incluindo no Brasil.

FONTE AbbVie Brasil

