AbbVie e Anima Biotech Anunciam Colaboração para a Descoberta e Desenvolvimento de Moduladores Biológicos de mRNA (RNA mensageiro) Contra Alvos de Oncologia e Imunologia

- A colaboração utiliza a plataforma de tecnologia mRNA Lightning da Anima e a ampla experiência da AbbVie em oncologia e imunologia

- A Anima receberá um pagamento adiantado de US$ 42 milhões com possíveis adicionais por royalties e novas conquistas do projeto.

SÃO PAULO, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) e a Anima Biotech anunciaram parceria para descobrir e desenvolver moduladores biológicos de RNA mensageiro (mRNA) para três alvos em Oncologia e Imunologia. A Anima usará sua plataforma mRNA Lightning e, pela colaboração, fornecerá à AbbVie direitos exclusivos para licenciar, desenvolver e comercializar os programas.

"Esta colaboração dará à AbbVie acesso à plataforma tecnológica da Anima e ao profundo conhecimento na biologia do mRNA, contribuindo para fortalecer ainda mais a capacidade da AbbVie na descoberta e desenvolvimento de medicamentos para fazer a diferença na vida dos pacientes", disse Jonathon Sedgwick, Ph.D, vice-presidente e chefe global de pesquisa de descoberta da AbbVie. "A modulação da biologia do mRNA com pequenas moléculas é uma nova abordagem e tem o potencial de alcançar alvos até então impossíveis de serem medicados com implicações em várias áreas de terapia".

"A abordagem diferenciada da Anima no campo de medicamentos de mRNA de moléculas pequenas combina a triagem fenotípica com a elucidação dos mecanismos de ação orientada por Inteligência Artificial. O poder de nossa plataforma mRNA Lightining é validado por nossas múltiplas parcerias e um pipeline crescente", disse Yochi Slonim, cofundador e CEO da Anima. "Estamos entusiasmados com a parceria com a AbbVie, uma líder global reconhecida em oncologia e imunologia, e também ansiosos para começar a trabalhar com sua excelente equipe científica em estreita colaboração."

Pelos termos do acordo, a Anima receberá um pagamento inicial de US$ 42 milhões e poderá receber até US$ 540 milhões em honorários e por novas conquistas em pesquisa e desenvolvimento no total dos três alvos, bem como royalties escalonados sobre as vendas líquidas. A AbbVie tem a opção de expandir a colaboração para três metas adicionais nos mesmos termos da colaboração inicial, o que pode aumentar o valor da colaboração.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e proporcionar medicamentos inovadores que solucionam condições complexas de saúde de hoje e atendam os desafios médicos do amanhã. Nosso esforço é para representar um impacto notável na vida das pessoas, nas várias áreas terapêuticas: imunologia, oncologia, neurociência, saúde da visão, virologia e gastroenterologia, além dos produtos e serviços de seu portfólio da Allergan Aesthetics.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Oftalmologia e Neurociência, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conta com 34 projetos ativos de Pesquisa e Desenvolvimento, envolvendo cerca de 200 centros médicos de todas as regiões do país e cerca de 1.000 cientistas brasileiros. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br e siga AbbVie no LinkedIn e @AbbVieBrasil no Instagram.

Sobre a Anima Biotech

A Anima Biotech está desenvolvendo mRNA Lightning, uma nova plataforma para a descoberta de medicamentos baseados em mRNA de moléculas pequenas e seus mecanismos de ação. Nossa abordagem diferenciada combina triagem fenotípica de alta escala que automatiza milhões de experimentos em biologia de mRNA vivo com tecnologia MOAi (mecanismo de ação dirigido por inteligência artificial), para elucidar o mecanismo de ação de moléculas ativas. Esse nível inigualável de automação da triagem fenotípica de moduladores de mRNA, juntamente com nossa elucidação de modo de ação, orientada por IA, nos permitiu desenvolver um amplo pipeline em 18 programas de descoberta diferentes em várias áreas terapêuticas. Nossa profunda experiência em biologia de mRNA nos permitiu avançá-los a uma taxa de velocidade e de sucesso sem precedentes. Os programas de pipeline de propriedade total da Anima são em fibrose (moduladores de biologia de mRNA de colágeno I, estágio pré-clínico em fibrose pulmonar e aplicável em muitas doenças fibróticas), Oncologia (moduladores biológicos de mRNA c-Myc e moduladores biológicos de mRNA mKras agnósticos de mutação) e Neurociência (Tau - doença de Alzheimer e dor - moduladores biológicos do mRNA Nav1.7).

Além de nosso próprio pipeline, estabelecemos colaborações estratégicas com indústria farmacêutica em programas de parceria, incluindo Lilly, Takeda Pharmaceuticals e AbbVie. Nossa ciência foi ainda validada com sete patentes, 15 publicações revisadas por pares e 17 colaborações científicas. Para saber mais sobre nós, visite https://www.animabiotech.com e siga @AnimaBiotech no LinkedIn e no Twitter.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1993175/1.jpg

FONTE AbbVie (Brasil)

SOURCE AbbVie (Brasil)