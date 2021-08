AbbVie e Calico Anunciam Nova Extensão de Colaboração em Doenças Relacionadas ao Envelhecimento

SÃO PAULO, 5 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) e a Calico Life Sciences anunciaram nova extensão da parceria para descobrir, desenvolver e levar ao mercado novas terapias para pacientes com doenças relacionadas ao envelhecimento, incluindo degeneração neurológica e câncer. Esta é a segunda extensão da parceria, estabelecida originalmente em 2014.

Calico é uma empresa de ciências biológicas, fundada pela Alphabet juntamente com o CEO da Calico, o Ph.DArthur D. Levinson, que anteriormente liderou a Genentech como presidente e CEO. Com mais de 200 funcionários, a Calico estabeleceu uma unidade de pesquisa e desenvolvimento de classe mundial na região de São Francisco, Califórnia, EUA.

Como parte da colaboração, trabalhando em parceria com a AbbVie, a Calico busca pesquisas em estágio de descoberta, utilizando tecnologia de ponta e recursos avançados de computação.A AbbVie fornece suporte de desenvolvimento científico e clínico, além de sua experiência em futuras atividades de comercialização. Desde 2014, a colaboração produziu mais de 20 programas em estágio inicial em imuno-oncologia e degeneração neurológica que têm rendido novas formas de compreensão sobre a biologia do envelhecimento. Além disso, AbbVie e Calico avançaram três alvos de degeneração neurológica ede câncer para a fase clínica. Por exemplo, o principal alvo de imuno-oncologia, atualmente em estudos de Fase 1, inclui dois inibidores de PTPN2(proteínas tirosina fosfatase do tipo 2), que atuam em várias etapas no ciclo de imunidade do câncer.

"Nossa colaboração evoluiu para uma máquina de inovação, particularmente em novos alvos em oncologia e imuno-oncologia, e pode abrir novos caminhos para doenças complexas relacionadas à idade", disse o médico Tom Hudson, vice-presidente sênior de P&D e CSO (chief scientific officer) da AbbVie.

"A extensão desta colaboração permite que os cientistas da Calico e a equipe de Descobertas da AbbViecontinuem a evoluir a pesquisa transformadora que fizemos e avancem em mais programas pré-clínicos e clínicos", disse o Ph.D Gerry Fox, vice-presidente de Descobertas da AbbVie.

"Estabelecemos há sete anos uma parceria única com a AbbVie, que acreditávamos poderia render novos insights sobre a biologia do envelhecimento e alvos de doenças relacionadas à idade", disse Arthur D. Levinson, Ph. D. e CEO da Calico."Nossas iniciativas clínicas e mais de 20 programas pré-clínicos até o momento são evidências claras de quanto produtiva é a parceria que estabelecemos", acrescentou o médico Aarif Khakoo, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Calico. "Esta nova extensão reforça nossa ideia original e é um testemunho dos esforços coletivos de ambas as organizações que trabalham para aprofundar nossa compreensão do mecanismo de doenças específicas e para desenvolver novas terapias para os pacientes".

Pelos termos do acordo, a colaboração entre as duas empresas se estenderá a partir de 2022 por mais três anos. A Calico será responsável pela pesquisa e desenvolvimento inicial até 2025 e avançará os projetos de colaboração da Fase 2a até 2030. A AbbVie continuará a apoiar a Calico em seus esforços iniciais de P&D e, após a conclusão dos estudos da Fase 2a, terá a opção de gerenciar atividades de desenvolvimento e comerciais. Ambas as partes compartilharão custos e lucros igualmente. AbbVie e Calico se comprometem a contribuir com US$ 500 milhões adicionais para a colaboração.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br. Siga @abbvie no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Neonatologia, Virologia, Oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conduz mais de 64 estudos clínicos em Imunologia, Oncologia e Virologia, envolvendo mais de 800 pacientes brasileiros e 200 equipes e centros de pesquisa em todo o país.

Sobre a Calico

A Calico (Calico Life Sciences LLC) é uma companhia de pesquisa e desenvolvimento fundada pela Alphabet, cuja missão é avançar tecnologias e sistemas modelares para aumentar nossa compreensão da biologia que controla o envelhecimento humano. Calico usará o conhecimento para recomendar intervenções que permitem que as pessoas vivam mais e de forma mais saudável. Para saber mais sobre a Calico, acesse www.calicolabs.com.

