AbbVie e Caribou Biosciences anunciam acordo de colaboração e licenciamento de produtos de células CAR-T

- A colaboração aproveita a plataforma de tecnologia de edição de genoma CRISPR de próxima geração da Caribou e os ligantes específicos do antígeno da AbbVie

SÃO PAULO, 26 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) e a Caribou Biosciences Inc, uma das companhias de biotecnologia líderes em edição de genoma CRISPR em fase clínica, anunciaram acordo de colaboração e licenciamento para pesquisa e desenvolvimento de terapias de antígenos de receptor quimérico de células T (CAR-T). As terapias baseadas em células CAR-T têm se mostrado inicialmente promissoras para que determinados pacientes com câncer superem a rejeição das células CAR-T alogênicas, apesar do sistema imunológico do hospedeiro continuar sendo um desafio importante para o seu desenvolvimento mais amplo.Empregar a plataforma de edição do genoma CRISPR da Caribou para projetar células CAR-T resistentes ao ataque imunológico do hospedeiro permitiria o desenvolvimento de terapias celulares de geração futuras, "prontas para uso", em benefício de uma população mais ampla de pacientes.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a AbbVie para o desenvolvimento de novas terapias com células CAR-T. Essa colaboração valida as tecnologias diferenciadas de edição de genoma CRISPR de próxima geração da Caribou que proporcionam a melhor eficiência e especificidade da classe", disse Rachel Haurwitz, Ph.D., Presidente e CEO da Caribou."Acreditamos que a AbbVie é um parceiro ideal para a Caribou à medida que expandimos o número de alvos e doenças abordáveis por nossas tecnologias. As terapias com células CAR-T possuem um enorme potencial para os pacientes; esta parceria acelera nossa capacidade de lidar com questões médicas com necessidadesainda não atendidas."

"As terapias CAR-T são um avanço promissor no tratamento do câncer", disse Steve Davidsen, Ph.D., vice-presidente da unidade de Descoberta em Oncologia, daAbbVie. "Este acordo de colaboração com a Caribou e sua plataforma CRISPR contribuirá para que a AbbVie avance em nossos esforços de entregar uma nova esperança aos pacientes."

Sobre a Caribou Biosciences, Inc.

A Caribou é uma empresa líder em biotecnologia de edição de genoma CRISPR em estágio clínico, fundada por pioneiros da biologia CRISPR. Além dessa colaboração, a Caribou está desenvolvendo um pipeline interno de terapias de células alogênicas para oncologia. CB-010, o principal programa de células CAR-T alogênicas da Caribou, tem como alvo o CD19 e está sendo avaliado em um ensaio clínico de Fase 1 para pacientes com linfoma não-Hodgkin de células B R/R. CB-011, a segunda terapia com células CAR-T alogênicas da Caribou, visa o BCMA para mieloma múltiplo, e CB-012, a terceira terapia com células CAR-T alogênicas da Caribou, tem como alvo o CD371 para leucemia mieloide aguda. CB-011 e CB-012 estão em desenvolvimento pré-clínico. Além disso, a Caribou está desenvolvendo terapias de células alogênicas Natural Killer (NK) derivadas de iPSC para tumores sólidos. Por meio de suas tecnologias de edição de genoma CRISPR de próxima geração, a Caribou está implementando várias estratégias para aumentar a persistência das células CAR-T e NK para superar a exaustão celular e prevenir a rápida eliminação imunomediada. Essas edições sofisticadas aumentam a durabilidade do benefício clínico desses medicamentos disponíveis no mercado.

Para mais informações sobre a Caribou, visite www.cariboubio.com e siga a empresa em @CaribouBio. ("Caribou Biosciences" e o logotipo da Caribou são marcas registradas da Caribou Biosciences, Inc. )

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br . Siga @abbvie no Twitter , Facebook , Instagram , YouTube e LinkedIn .

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Neonatologia, Virologia, Oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conduz mais de 64 estudos clínicos em Imunologia, Oncologia e Virologia, envolvendo mais de 800 pacientes brasileiros e 200 equipes e centros de pesquisa em todo o país.

FONTE AbbVie Brasil

SOURCE AbbVie Brasil