AbbVie firma colaboração estratégica com HotSpot Therapeutics para expandir portfólio de Imunologia

A colaboração entre as duas empresas utiliza a plataforma de descoberta de medicamentos Smart Allostery™ da HotSpot para o desenvolvimento da primeira e única pequena molécula inibidora de IRF5 (fator regulatório de interferon 5), potencialmente para o tratamento de doenças autoimunes

Pela parceria, a HotSpot receberá pagamento adiantado de US$ 40 milhões com possibilidade de pagamentos adicionais por determinadas realizações e royalties.

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) e a HotSpot Therapeutics, Inc., empresa de biotecnologia pioneira na descoberta e desenvolvimento de terapias alostéricas de pequenas moléculas para o tratamento de câncer e doenças autoimunes, anunciaram um acordo de colaboração mundial exclusiva, com opção de licenciamento do programa de IRF5, em fase de descoberta, da HotSpot, para o tratamento de doenças autoimunes.

"Esta colaboração com a HotSpot tem o potencial de fornecer uma classe totalmente nova de moduladores para pacientes com doenças autoimunes graves, como lúpus eritematoso sistêmico, e ajudará a fortalecer ainda mais nosso pipeline de imunologia", disse Jonathon Sedgwick, Ph.D., vice-presidente e chefe global de pesquisa e descoberta da AbbVie. "A plataforma de descoberta de medicamentos da HotSpot foi capaz de identificar moléculas que se ligam a IRF5 de maneira previsível e reproduzível, podendo levar ao desenvolvimento de medicações para doenças que até então não tinham opções terapêuticas"

"Este acordo com a AbbVie ressalta nosso progresso significativo na construção rápida de um pipeline substancial de novos candidatos terapêuticos alostéricos de pequenas moléculas para o tratamento de doenças autoimunes e câncer", disse Jonathan Montagu, cofundador e diretor executivo da HotSpot Therapeutics.

Pelos termos do acordo, a HotSpot receberá um pagamento inicial de US$ 40 milhões e poderá receber opcionalmente até US$ 295 milhões por determinadas realizações em pesquisa e desenvolvimento, bem como royalties com base em vendas líquidas globais. Caso exerça sua opção de licenciamento, a AbbVie conduzirá todas as atividades futuras de desenvolvimento clínico, fabricação e comercialização do programa de inibidores de IRF5. Além disso, a HotSpot pode vir a ter uma opção única de compartilhar os custos globais de P&D mediante pagamentos de royalties. Aquilo Partners, L.P. atuou como assessor financeiro da HotSpot nesta transação.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. A companhia se empenha em causar um impacto notável na vida das pessoas em áreas terapêuticas chave: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Oftalmologia e Neurociência, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conta com 34 projetos ativos de Pesquisa e Desenvolvimento, envolvendo mais de 200 centros médicos de todas as regiões do país e cerca de 1.000 cientistas brasileiros. Para mais informações, acesse Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br e siga @AbbVie no LinkedIn e @AbbVieBrasil no Instagram.

Sobre a HotSpot Therapeutics, Inc.

A HotSpot Therapeutics, Inc. é pioneira em uma nova classe de drogas alostéricas que têm como alvo determinados bolsões de proteínas que ocorrem naturalmente chamados de "hotspots naturais". Esses bolsões são decisivos no controle da função celular de uma proteína e tem uma importância significativa para a descoberta de novos medicamentos, permitindo o design sistemático de pequenas moléculas potentes e seletivas com nova farmacologia. A plataforma proprietária Smart Allostery™ da empresa combina abordagens computacionais e dados por IA de grandes e diversos conjuntos de dados para descobrir hotspots com kits de ferramentas farmacológicas personalizadas para conduzir de forma rápida a descoberta de novas pequenas moléculas que têm como alvo os hotspots. A partir dessa abordagem, a HotSpot está construindo uma ampla linha de novas terapias alostéricas para o tratamento de câncer e doenças autoimunes. Para saber mais, acesse www.hotspotthera.com.

FONTE AbbVie

