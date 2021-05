AbbVie lança desafio virtual "Não Ignore sua Dor nas Costas", na plataforma Escape 60

Lançamento leva ao público pistas e teste sobre a espondilite anquilosante (EA)

O primeiro sinal de espondilite anquilosante é dor nas costas persistente 1 .

SÃO PAULO, 6 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A dor nas costas é uma das queixas mais comuns nos consultórios médicos, podendo ser resultado de um trauma, má postura ou até sinal de uma doença reumática, a espondilite anquilosante1. Para disseminar informações sobre a doença, indicar os sintomas mais frequentes e reforçar a importância do diagnóstico precoce, a farmacêutica AbbVie lança o desafio virtual "Não Ignore sua Dor nas Costas", em parceira com a empresa de experiências de recreação e entretenimento Escape 60. Maio é o mês dedicado à conscientização da espondilite anquilosante e, por isso, foi escolhido para o lançamento do desafio virtual.

"Com este formato inovador, queremos levar ao público mensagens de saúde e conscientização sobre doenças autoimunes, como a espondilite anquilosante, que precisam ser diagnosticadas de forma rápida para que pacientes recebam tratamento adequado", afirma Sérgio Pacheco, diretor de Imunologia da AbbVie Brasil. O game ficará no ar por três meses, a partir de maio, e pode ser acessado pelo endereço www.escape60.com.br/naoignoresuadornascostas .

O jogo desafia o usuário a ajudar o personagem André Silva, jovem adulto que há meses vem reclamando de uma dor nas costas persistente, que piora com repouso e melhora com atividades físicas. A enigmática dor atrapalha até a rotina de trabalho de André e suas noites de sono. A cada código desvendado, o jogador passa a identificar sinais e sintomas de uma doença crônica, que inflama articulações da coluna e da região lombar, além de ombros e joelhos. Ao final da dinâmica, André descobre o diagnóstico e o especialista mais indicado para tratá-lo, o reumatologista.

Espondilite anquilosante

A dor persistente nas costas, que melhora com exercícios físicos e piora com repouso, é um dos sinais da espondilite anquilosante. De modo lento e progressivo, a dor se espalha pelas nádegas até alcançar a parte posterior das coxas. Com a dor, vem a rigidez matinal que persiste por cerca de 30 minutos, após acordar. Além das costas, a doença pode afetar quadris, joelhos, ombros e outras regiões do corpo2. A espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune que afeta os tecidos conjuntivos, especialmente as articulações sacroilíacas (na região das nádegas e lombar), causando uma série de limitações2. Com o passar do tempo, os ossos das vértebras crescem e formam nódulos, fundindo-se uns aos outros, causando rigidez e dificuldade de movimentos. O paciente pode ficar tão curvado que fica impossibilitado de olhar para frente (somente para baixo)4.

A espondilite anquilosante acomete principalmente adultos jovens do sexo masculino – como o personagem André Silva – e é de quatro a cinco vezes mais comum em homens do que mulheres. Os primeiros sinais podem surgir no final da adolescência, sendo mais frequente entre 17 e 45 anos de idade1,2. A causa é ainda desconhecida — pode haver predisposição genética — e não há cura, mas há tratamento3.

Teste Não Ignore Sua Dor nas Costas - Um questionário simples, que faz parte do jogo, com cinco perguntas, pode indicar que está na hora de procurar um especialista, ao responder "sim" a quatro delas:

A dor nas costas começou antes dos 40 anos de idade? A dor nas costas aumentou com o tempo, gradualmente? A dor nas costas diminui com exercícios físicos? Com repouso (dormir), a dor nas costas não melhora? A dor nas costas perdura durante a noite e melhora após levantar?

No site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, é possível encontrar reumatologistas em todo o Brasil, em www.reumatologia.org.br/associado/

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem questões sérias de saúde de hoje e estejam prontos para os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos para causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas-chave: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia e Saúde da Mulher, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com . Siga @abbvie no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Neonatologia, Virologia, Oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conduz mais de 64 estudos clínicos em Imunologia, Oncologia e Virologia, envolvendo mais de 800 pacientes brasileiros e 200 equipes e centros de pesquisa em todo o país.

