AbbVie No Brasil Promove Semana Dedicada Ao Voluntariado Empresarial

- A afiliada brasileira da AbbVie, em parceria com entidades locais sem fins lucrativos dedicadas à educação e ao bem estar da infância e de comunidades vulneráveis, engaja seus colaboradores com voluntariado empresarial, como parte do programa global da companhia Semana de Possibilidades, que está em sua sétima edição. Ao redor do mundo, milhares de colaboradores participam para fortalecer e expandir projetos locais, gerando um impacto positivo em seu entorno.

SÃO PAULO, 29 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Durante uma semana de junho, os colaboradores da AbbVie ao redor do mundo se uniram para participam do programa Semana de Possibilidades, com um único objetivo: contribuir com entidades e projetos nas comunidades onde estão localizados, por meio de trabalho voluntário. Participam do programa colaboradores de mais de 50 países, beneficiando milhares de pessoas. No Brasil, o programa já destinou mais de 2.000 horas de trabalho voluntário de seus colaboradores e espera reunir, em 2022, cerca de 400 voluntários, entre as diferentes unidades da AbbVie no país.

"Todos nós, na AbbVie no Brasil, estamos empenhados em participar pessoalmente das ações da Semana de Possibilidades", afirma Camila Zanqueta, diretora de Comunicação e Assuntos Corporativos da AbbVie no Brasil. "Retribuir às comunidades onde estamos inseridos faz parte de nossa personalidade corporativa e estamos ansiosos em gerar um profundo impacto positivo onde vivemos e trabalhamos".

No Brasil, as ações de voluntariado incluem renovação predial das entidades (pinturas e consertos principalmente), ações de mentoria, visitas às unidades da empresa, além de atividades educativas e recreacionais, doações de kits de higiene e de materiais escolares. As entidades beneficiadas são Projeto Arrastão, Casa José Coltro e Fundação Gol de Letra (São Paulo); ONG Ação Vida (Guarulhos, SP), ONG Anhumas Quero Quero (Campinas, SP) Instituto É Possível Sonhar (Rio de Janeiro), Instituto Bom na Bola, Bom na Vida (Belo Horizonte, BH); Projeto Maria Nazaré (Itapipoca, CE).

A Semana de Possibilidade começou em 2014 e agora é uma tradição global da companhia. É financiada pela AbbVie Foundation e executada no Brasil com apoio da Atados, plataforma que mobiliza pessoas para gerar transformações positivas na sociedade. O programa tem como foco em projetos que promovem a educação, fortalecem grupos em vulnerabilidade social, além de envolver colaboradores com causas sociais locais.

Para mais informações sobre a ação Semana de Possibilidades, acesse abbvie.com/givesback.

Sobre a AbbVie Foundation

A AbbVie Foundation, uma entidade sem fins lucrativos, é dedicada a gerar um impacto notável para comunidades necessitadas ao redor do mundo por meio do compromisso em fortalecer sistemas sustentáveis de saúde e programas efetivos de educação Para mais informação, acesse www.abbviefoundation.org.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. A companhia se empenha em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br. Siga @abbviebrasil no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Neonatologia, Virologia, Oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conta com 34 projetos ativos de Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente em Oncologia e Imunologia, envolvendo mais de 200 centros médicos de todas as regiões do país e cerca de 1.000 cientistas brasileiros. Para mais informação, www.abbvie.com.br

FONTE AbbVie Brasil

SOURCE AbbVie Brasil