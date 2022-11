ABC Brasil Corretora chega a 500 clientes corporativos

Com pouco mais de um ano de existência, a unidade de negócios do Banco ABC Brasil amplia ramos de atuação

SÃO PAULO, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A ABC Brasil Corretora, uma das verticais de negócios do Banco ABC Brasil (ABCB4), listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), vem apresentando um desempenho muito satisfatório nesse pouco mais de um ano de vida. De acordo com o CEO da corretora, Luiz Antônio de Assumpção Neto, a empresa teve um crescimento que era esperado somente para o terceiro ano de atividade. "Temos um time focado, engajado, que está sempre atento às principais necessidades dos clientes e, com isso, é capaz de ofertar produtos mais assertivos e personalizados", comenta.

Atualmente, a ABC Brasil Corretora possui mais de 500 clientes e foi um dos destaques do balanço do terceiro trimestre de 2022 (3T22), divulgado recentemente pelo Banco. "A linha de Tarifas e Corretagem de Seguros fechou o 3T22 com crescimento anual de 89,0%, reflexo tanto da contribuição crescente da Corretora de Seguros quanto do incremento da base de clientes, que contribui para a maior diversificação desta linha de receitas", afirma Luiz.

"Neste nosso primeiro ano de atuação, os seguros garantia e de vida em grupo foram os principais drivers do crescimento, mas vamos trabalhar para ampliar a diversificação de produtos e já estamos aptos a atender seguros RE e Agro", explica o CEO. A corretora emitiu nesse primeiro ano de existência mais de R$ 1,5 bi em risco de garantias.

Luiz está otimista e vê uma grande janela de oportunidade no mercado. "Vamos crescer nossa penetração na carteira de clientes do banco, que hoje são mais de 4 mil. Queremos ofertar mais produtos para esta base que temos dentro de casa além de acompanharmos o crescimento do número de clientes que vem crescendo aceleradamente", conclui o CEO.

