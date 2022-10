ABCP e DNIT assinam acordo de cooperação que contempla o desenvolvimento sustentável do pavimento de concreto no país

Soluções em concreto impulsionam o desenvolvimento das malhas urbana e rodoviária do Brasil

SÃO PAULO, 17 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O pavimento de concreto tem trazido inúmeros benefícios aos usuários, contribuintes e administradores públicos. Estudos isentos comprovam redução no custo inicial de construção entre 10 a 25% e aferições de performance em obras com mais de 10 e 20 anos de uso, atestam a baixa necessidade de manutenção. Além disso, a imprevisibilidade dos custos do asfalto tem mudando a percepção dos agentes públicos e privados a respeito da competitividade dessa solução.

Da esquerda para a direita, Valter Frigieri Junior e Paulo Camillo Penna (ABCP), Luiz Guilherme Rodrigues de Mello (DNIT) e Paulo Helene (Ibracon). Crédito: Divulgação (IBRACON)

Ciente dessa vantagem – entre outros benefícios como redução do número de acidentes e do consumo de combustível – o Departamento de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) assinaram no dia 12 de outubro um Acordo de Cooperação Técnica.

O termo prevê aprofundar o estudo sobre o método de dimensionamento de pavimentos de concreto, revisar as especificações técnicas atuais, bem como a criação de novas para a implementação de melhores práticas e maior capacitação do setor, destacando e, consequentemente, a promoção do valor que esse tipo de pavimento traz para os usuários, contribuintes e administradores públicos.

O acordo foi assinado pelo Diretor de Planejamento e Pesquisa do DNIT, Luiz Guilherme Rodrigues de Mello e presidente da ABCP, Paulo Camillo Penna, aconteceu durante o 63º Congresso Brasileiro do Concreto, promovido pelo Instituto Brasileiro do Concreto – IBRACON pelo seu Jubileu de Ouro, sendo acompanhado pelo presidente do Instituto, Prof. Dr. Eng. Paulo Helene.

"É uma satisfação enorme termos a oportunidade de firmar um convenio entre a ABCP e o DNIT no sentido de oferecer o concreto como mais uma opção para pavimento de estradas. Essa é a certeza de que no futuro teremos muito mais quilômetros em concreto do que em outras formas de construir", enfatizou Helene.

O Acordo prevê ações conjuntas de fomento ao aprimoramento de pavimentos de concreto de cimento Portland, adequando-os para as demandas de mercado e possibilidades técnicas e fabris, colaborando para o aumento da durabilidade dos pavimentos brasileiros.

Para tanto, a parceria entre o DNIT e a ABCP trará melhorias a sociedade com o conhecimento mais atualizado, sobre normas e manuais voltadas ao concreto de cimento Portland e pavimentos rígidos, fazendo uso de novas tecnologias, que vêm sendo desenvolvidas e aplicadas no Brasil e em outros países.

"A formalização desse acordo representa para a indústria, uma nova etapa do uso qualificado da tecnologia do pavimento de concreto, que reforçará ainda mais sua presença em distintas regiões, condições de tráfego, solo e clima. Nessa mesma direção, daremos continuidade ao desenvolvimento do pilar estratégico da inovação, tão valorizada pelo setor cimenteiro. Estamos convencidos da sinergia e da complementaridade dessa iniciativa", destaca o presidente da ABCP, Paulo Camillo Penna.

Para o Diretor de Planejamento e Mercado da ABCP, Valter Frigieri Junior, o acordo irá permitir que sejam aprimorados os procedimentos, normas, especificações técnicas e métodos de cálculo, além de potencializar inovações. O aprimoramento do projeto e construção do pavimento de concreto, bem como sua inserção qualificada no modelo de gestão do DNIT, permitem que os ganhos dessa solução possam ser multiplicados em obras públicas e privadas por todo país.

Atualmente a demanda do DNIT por asfalto é de 98%. No entanto, crescem as oportunidades de aplicação do pavimento de concreto em novas rodovias e também nas já existentes que necessitam ser readequadas com a utilização do Whitetopping, técnica que utiliza o concreto na reabilitação de pavimentos asfálticos deteriorados, sem necessidade de grandes obras, pois é aplicado diretamente sobre o asfalto danificado.

"É um convênio de extrema relevância para o DNIT que vem sedimentando essa parceria com a ABCP há muitos anos. Será um trabalho em conjunto com foco em alguns temas significativos, como a revisitação ao método de dimensionamento do pavimento rígido e avaliação de alguns documentos técnicos normativos que precisam ser atualizados. Além disso, trará o investimento em capacitação, que é um pilar que atuamos não só internamente como externamente", ressalta Luiz Guilherme Rodrigues de Mello, diretor de planejamento e pesquisa do DNIT.

Dados do DNIT apontam que, dos 47 mil quilômetros de rodovias planejadas no âmbito federal, 36 mil estão em fase de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e 22 mil quilômetros de rodovias prontas, que no futuro podem ser projetos com grande espaço para o Pavimento de Concreto sob a forma de Whitetopping.

BENEFÍCIOS

Nada de buracos: As estradas de concreto não se deformam, não formam trilhas de rodas nem buracos.

As estradas de concreto não se deformam, não formam trilhas de rodas nem buracos. O controle em suas mãos: Em dias de chuva os pavimentos de concreto reduzem drasticamente – podendo até anular -, as chances do veículo aquaplanar.

Em dias de chuva os pavimentos de concreto reduzem drasticamente – podendo até anular -, as chances do veículo aquaplanar. Economia de energia: Pelo fato do concreto ser claro e refletir mais luz é possível reduzir o número de postes de iluminação em estrada próxima ao perímetro urbano, e com isso economizar uma grande quantidade de energia elétrica.

Pelo fato do concreto ser claro e refletir mais luz é possível reduzir o número de postes de iluminação em estrada próxima ao perímetro urbano, e com isso economizar uma grande quantidade de energia elétrica. Mais quilometragem, menos combustível : As estradas de concreto geram uma economia de combustível de cerca de 20% nos caminhões, principalmente quando estão carregados, pois oferecem menor resistência ao rolamento dos pneus.

: As estradas de concreto geram uma economia de combustível de cerca de 20% nos caminhões, principalmente quando estão carregados, pois oferecem menor resistência ao rolamento dos pneus. Pare, agora! Em uma estrada de concreto, a distância de frenagem é menor. Isto significa que em uma emergência, ao pisar no freio, a distância percorrida pelo seu veículo será menor e, é claro, a chance de se evitar um acidente fica bem maior, principalmente com a pista molhada.

Em uma estrada de concreto, a distância de frenagem é menor. Isto significa que em uma emergência, ao pisar no freio, a distância percorrida pelo seu veículo será menor e, é claro, a chance de se evitar um acidente fica bem maior, principalmente com a pista molhada. Uma bela visão: Por serem mais claras, nas estradas de concreto você consegue enxergar uma distância maior à sua frente, principalmente à noite e com chuva, portanto, são mais seguras.

Sobre a ABCP

A Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP foi fundada em 1936 com o objetivo de promover estudos sobre o cimento e suas aplicações. É uma entidade sem fins lucrativos, mantida voluntariamente pela indústria brasileira do cimento, que compõe seu quadro de Associados. Reconhecida nacional e internacionalmente como centro de referência em tecnologia do cimento, a entidade tem usado sua expertise para o suporte a grandes obras da engenharia brasileira e para a transferência de tecnologia das mais diversas formas.

