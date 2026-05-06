ABEC élargit son groupe de sciences des procédés pour renforcer ses capacités d'optimisation des bioprocédés

BETHLEHEM, Pennsylvanie, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- ABEC, un leader mondial des solutions d'ingénierie des bioprocédés, a annoncé l'expansion de son groupe de sciences des procédés, élargissant ainsi sa capacité à aider les fabricants biopharmaceutiques à accélérer le développement, à réduire les risques et à améliorer la productivité tout au long du cycle de vie des bioprocédés.

L'équipe de sciences des procédés associe l'expertise en chimie et en bio-ingénierie à la modélisation avancée, aux essais expérimentaux et à la conception d'équipements sur mesure afin d'aider les clients du début du développement jusqu'à la production commerciale. Grâce à l'expérimentation pratique et aux outils informatiques, ABEC permet un dépannage plus rapide, une mise à l'échelle plus efficace et un transfert de technologie fiable tout en maintenant la qualité et la cohérence du produit.

L'approche de l'ABEC en matière de sciences des procédés repose sur une compréhension approfondie des process. Les ingénieurs analysent et optimisent les paramètres critiques, notamment le transfert de masse, l'agitation, le temps de mélange, le cisaillement et l'extraction du CO₂, en vue d'atteindre les objectifs spécifiques du procédé et d'éviter les problèmes courants de mélange et de mise à l'échelle. Cette expertise couvre à la fois les processus de fermentation microbienne et de culture de cellules animales, ce qui permet à ABEC de proposer des solutions sur mesure pour un large éventail d'applications de biofabrication.

Les installations spécialisées d'ABEC soutiennent également la validation des procédés par des études de mélange dans le monde réel et des essais sur cellules vivantes ou microbiennes à des échelles allant de 200 ml à 6 000 litres. Ces activités sont complétées par la mécanique des fluides numérique (CFD) et d'autres outils de modélisation, qui fournissent des données à l'appui des initiatives de qualité par la conception et de la caractérisation des processus.

Les simulations CFD avancées permettent également de raccourcir les délais et reduire les coûts de développement en minimisant le nombre de cycles expérimentaux et en limitant les risques liés à la mise à l'échelle et aux décisions de transfert de technologie. Plutôt que d'adapter les processus à un équipement standard, l'ABEC conçoit des systèmes en fonction d'exigences définies en matière de processus.

« Les sciences des procédés donnent confiance à nos clients lorsqu'ils passent du développement à la production », a déclaré Scott Pickering. « En combinant la modélisation, la validation expérimentale et la conception d'équipements personnalisés, nous visons l'optimisation des performances, l'amélioration du rendement et la réduction de l'incertitude. »

À propos d'ABEC

Depuis 1974, ABEC propose des solutions et des services d'ingénierie à l'industrie biotechnologique mondiale. La plupart des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier sont clientes d'ABEC et de nombreux traitements de pointe sont fabriqués à l'aide d'équipements et de processus conçus par ABEC. La valeur d'ABEC est basée sur une vaste expérience, des capacités internes complètes et une approche flexible et personnalisée qui réduit les coûts et les délais de mise sur le marché tout en maximisant la productivité.

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